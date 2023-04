Rai Violet es condenado a dos años y medio de cárcel tras causar un accidente en el que murió un niño

Noticia impactante la que comparten tanto Países Bajos como Rusia en relación a la situación del futbolista Rai Violet. El jugador de 27 años escribió la página más oscura de su carrera deportiva cuando el pasado 14 de noviembre del año 2021 provocó un brutal accidente de tráfico con fatales consecuencias.

Fruto de aquella colisión murió un niño de tan solo cuatro años. Lo más grave del asunto, además del fallecimiento del pequeño, fue que Rai Violet había ingerido una gran cantidad de alcohol en el momento del accidente. Ahora, más de un año y medio después de aquello, el futbolista neerlandés ha sido declarado culpable y tendrá que cumplir condena.

Concretamente, dos años y medio de prisión además de la retirada de su carnet de conducir durante los próximos cuatro años. Una pena que sin duda supondrá el final de su carrera como futbolista en la élite, pero que se antoja muy pequeña en relación al perjuicio ocasionado a la familia del niño fallecido en el accidente.

El jugador, en su momento, ya pidió perdón tras lo sucedido y aseguró sentirse completamente avergonzado y destrozado por el daño irreparable que había ocasionado: "Sólo siento dolor, mucho arrepentimiento. Tengo que cargar con eso el resto de mi vida". Unas palabras que, a pesar de mostrar su arrepentimiento, no sirvieron de consuelo a la familia y allegados del joven fallecido, y tampoco a los miles de fans que criticaron su imperdonable conducta.

La madre del niño fallecido habló a través de unas declaraciones que fueron recogidas por el canal de televisión NOS y señaló al culpable de la muerte de su hijo de solo cuatro años: "Nuestra vida se paraliza y tú sigues como si nada malo hubiera pasado. Te vas a jugar al fútbol en Kazajistán y Rusia".

La fechoría realizada por Rai Violet fue realmente importante y es que la gravedad de los hechos se explica a través de su imperdonable conducta. En el momento del accidente, el futbolista neerlandés conducía a unos 203 kilómetros por hora y no levantó el pie del acelerador ni frenó en ningún momento, ni siquiera en el punto del impacto. Además, mintió en todas sus declaraciones y dio positivo por consumo abundante de alcohol.

Los escándalos de Violet

Así lo confirma la información del Algemeen Dagblad, quien también apunta que el futbolista no se presentó al juicio al estar en Rusia y que cometió un sinfín de imprudencias y faltas en su trayecto a más de 200 kilómetros por hora por la autopista A4 cerca de Hoofddorp.

Rai Violet impactó en otro coche, en el que iba la familia del niño fallecido de tan solo cuatro años, y no giró para evitar la colisión ni tampoco redujo su velocidad. Las mentiras del futbolista se repitieron durante toda la declaración ya que en un primer momento aseguró que no era él quien conducía y posteriormente que no había bebido.

Ahora, Violet, que jugó para equipos como PSV, NAC Breda, Chiasso, Frosinone, Sint-Truiden, Excelsior, Heracles Almelo y Astana y que ahora continúa su carrera en Rusia, tendrá que hacer frente a esa condena de dos años y medio de prisión.

