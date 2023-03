La Liga se decide en pleno 'caso Negreira': un Clásico marcado y las acciones que mataron la competición

El 'caso Negreira' le está haciendo al fútbol español un daño irreparable. Se palpa en los estadios y en el sentir de los aficionados que la credibilidad de la competición ha caído bajo mínimos desde que se destaparan los millonarios pagos que realizó el Fútbol Club Barcelona durante casi dos décadas al vicepresidente de los árbitros. Ahora, cualquier acción polémica y discutida es mirada con lupa, y el crédito de los árbitros e incluso del VAR está en niveles ridículos.

La crispación, lejos de rebajarse con el paso del tiempo, va en aumento a medida que se conocen cada vez más detalles de la relación contractual que mantuvo el Barça a través de varios de sus presidentes con José María Enríquez Negreira, y eso está afectando de forma irremediable a la actualidad. El ejemplo más reciente es el último Clásico, que estuvo marcado por una jugada polémica que se antoja definitiva para La Liga.

En medio de una tormenta arbitral sin precedentes, la competición se decidió por una decisión milimétrica tomada en el VAR. Marco Asensio anotó en el Camp Nou en el minuto 81 de juego, un gol que en aquel momento significaba que el Real Madrid avivaba la pelea por La Liga y se colocaba a sólo 6 puntos del líder. Los blancos lo celebraron con rabia y el estadio del Barça enmudeció, pero la jugada, como todos los goles, fue revisada en los monitores.

La comprobación tardó un buen rato, y en el VAR se tiraron las líneas para comprobar la posición de Marco Asensio en el momento en el que el balón salía de la bota de Dani Carvajal. De Burgos Bengoetxea recibió la orden, levantó su mano y señaló posición antirreglamentaria del futbolista balear. La imagen ofrecida en la televisión dejó lugar a la especulación de los más escépticos, y uno de ellos fue Carlo Ancelotti, alguien poco sospechoso de protestar acerca de los colegiados.

Las dudas de Ancelotti

Al entrenador del Real Madrid se le vio visiblemente molesto con la decisión tomada desde el VAR y no tuvo ningún tipo de problema en hacerlo visible en su posterior rueda de prensa. "Me quedo con la duda. ¿Era fuera de juego? No lo sé, no estoy seguro, pero si el VAR está seguro, mejor", dijo ante las preguntas que se le plantearon por esta cuestión.

El técnico italiano no se caracteriza por ser un gran azotador del colectivo arbitral, pero en más de una frase deslizó lo que para él había sido una injusticia o, cuanto menos, una decisión sospechosa: "Estábamos convencidos de que el partido estaba ganado", comentó.

Ancelotti da instrucciones desde el banquillo a los jugadores del Real Madrid. REUTERS

La decisión, en cualquier caso, no era fácil de tomar para los colegiados del partido. El momento era crítico, con el Real Madrid apretando en busca de un gol que le permitiera seguir soñando con reengancharse a la pelea por el título de Liga, y un Barça defendiéndose como podía para cerrar la competición. Apenas restaban 10 minutos para el final y ese gol de Marco Asensio podría resultar definitivo.

El clima de crispación que ha desatado el 'caso Negreira' es tal que una jugada de por sí polémica, por el momento y por tratarse de un Clásico, ya iba a traer cola, pero con este contexto todo se multiplica exponencialmente y alimenta las sospechas de los más escépticos.

Las tres acciones clave

Pasara lo que pasara, este Clásico ya venía marcado por la tensión que ha provocado el pago de más de 7 millones de euros por parte del Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros hasta 2018. En un encuentro entre los culés y el Real Madrid todo se magnífica hasta límites desorbitados, y estaba claro que De Burgos Bengoetxea no iba a tener un papel nada fácil de desempeñar.

Esta acción tan polémica que define una Liga en un momento clave del campeonato no viene sola y se une a otras decisiones que han levantado ampollas en las últimas fechas. Pese a que la relación del Barça con el estamento arbitral es cosa ya del pasado, cualquier actuación de los jueces que le favorezca encuentra ahora una reacción exagerada y que destaca por encima del resto.

Este gol anulado al Real Madrid se une a otras jugadas señaladas por los árbitros en las últimas jornadas que han sido definitivas para que actualmente el FC Barcelona tenga 12 puntos de ventaja sobre el conjunto blanco. Muchas decisiones grises que se han acumulado en las tres últimas jornadas y que han resultado definitivas se mire por donde se mire.

Si el gol que no subió al marcador de Asensio marcó El Clásico, la jornada anterior de Liga estuvo condicionada por otro tanto anulado. Sucedió en San Mamés, con el Athletic Club como principal perjudicado y el Barça como gran beneficiado. Con el 0-1 favorable a los culés, Iñaki Williams empató el partido al culminar a la perfección un contraataque, pero entonces entró el VAR en acción.

La jugada fue revisada en su origen, mucho antes siquiera de que el delantero recibiera el balón, y vio una dudosa mano de Muniain que fue interpretada por los colegiados como acción punible. El gol fue anulado y San Mamés, que ya estaba crispado por el 'caso Negreira', estalló de una forma increíble.

Pero hay una tercera jornada consecutiva en la que el FC Barcelona sale airoso de una actuación arbitral. Ante el Valencia, en el partido disputado en el Camp Nou, Kessie pisó de manera clara al valencianista Fran Pérez dentro del área en una acción en la que casi todo el mundo vio penalti. Alberola Rojas, sin embargo, no lo consideró así y después de que revisaran las imágenes, donde se aprecia claramente el pisotón, en la sala VOR, todo quedó sin castigo.

Aquella acción le podría haber dado algún punto al Valencia en un partido que, de nuevo, terminó con victoria por la mínima para el Barcelona. En definitiva, tres acciones muy discutidas de forma consecutiva en las que los catalanes se llevaron siempre los tres puntos y no se dejaron nada en el camino. Una ristra de decisiones que con el 'caso Negreira' en medio de la polémica avivan mucho más el huracán.

