Ancelotti, sobre el gol de Asensio: "¿Fuera de juego? No estoy seguro, si el VAR lo está, mejor"

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa después de El Clásico de La Liga y lo hizo para mostrar sus serias dudas sobre el fuera de juego por el que se le anuló el gol a Marco Asensio. El italiano se mostró visiblemente enfadado con esta jugada que, de haber sido válida, hubiera puesto al conjunto blanco por delante en el marcador, y también resaltó el orgullo que siente de su equipo después del encuentro ante el FC Barcelona.

Las sustituciones

Tenemos más desventaja que antes de este partido y es más difícil, pero esto no significa que no pensemos en jugar los próximos partidos de La Liga. El dibujo no ha cambiado, solo han cambiado las estadísticas individuales. Nacho tenía tarjeta, luego metimos a los tres medios para tener más energía, Asensio, Tchouaméni y Ceballos, no es nada nuevo. Lo hemos intentado todo, hemos marcado gol y el partido estaba ganado.

Los cambios, ¿tarde?

En el minuto 45, después de la primera parte muy buena me parecía absurdo. He cambiado al minuto 60 para intentar dar impulso ofensivo al equipo.

El vestuario

Estamos tristes y dolidos pero orgullosos del trabajo hecho.

[El Barcelona gana al Real Madrid en el último suspiro con un gol de Kessie y sentencia La Liga]

El triple cambio

Hacer cinco cambios en el minuto 60 me parece raro, entonces hice dos cambios para ser más ofensivo. ¿Cuándo he cambiado, en el 75? ¿Tenía que cambiar en el minuto 70? Lo hice para meter más energía, pero no lo hemos ganado por un fuera de juego del que todavía tenemos duda, no está seguro al 100%, la duda la tenemos y nos vamos a Madrid con la duda.

Dudas para la temporada

Hoy no podemos tener dudas sobre un partido así, hemos jugado en un campo complicado, contra un rival complicado, lo hemos hecho muy bien. Hoy creo que no hemos merecido la derrota, honestamente.

El fuera de juego

Estaba seguro de que el fuera de juego estaba bastante claro, sobre todo con el semiautomático, pero me quedo con esta duda. ¿Era fuera de juego? No lo sé, no estoy seguro, si el VAR está seguro, mejor.

[Así fue el polémico gol de Asensio anulado por fuera de juego que decidió el Barça - Madrid]

La falta de continuidad

Nos ha costado mucho porque después del Mundial nos ha costado encontrar una buena condición y llegar a cómo estamos ahora. Estamos muy bien y creo que vamos a terminar bien la temporada.

Las prioridades

Para nosotros es preparar bien todos los partidos, sólo así creo que se puede terminar bien la temporada. Dicho esto, salgo de este partido muy orgulloso de mi equipo, porque es seguro que el partido ha sido muy bueno, los cambios han sido muy buenos, el entrenador ha hecho buenos cambios y vamos a pelear hasta el final en todas las competiciones con muchísima confianza.

¿Ganar La Liga?

Seguro que lo vamos a pelear.

Vinicius

Teniendo en cuenta la calidad que tiene Araújo, creo que Vinicius ha hecho un gran partido. Lo ha hecho muy bien, ha encarado muchas veces y ha ganado duelos.

Sigue los temas que te interesan