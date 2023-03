Jeff Molina, el luchador de la UFC que se declara bisexual y está implicado por estafa en las apuestas

En medio del gran evento del UFC 286 en el O2 Arena de Londres y mientras la mirada permanece fija en la figura de Conor McGregor y los controles de la USADA, el nombre de Jeff Molina se cuela en la actualidad de la Ultimate Fighting Championship después de declarar su bisexualidad.

Su confesión llegó al filtrarse un vídeo suyo junto a otro hombre. Sin embargo, también se han ido elevando voces desde entonces que acusan a Jeff Molina de hacer esta declaración pública de pertenecer al colectivo LGTBI+ por una estrategia. Estrategia que iría destinada a cubrir el hecho de que está suspendido indefinidamente por una presunta estafa en las apuestas.

Jeff Molina fue suspendido por un presunto delito de manipular peleas. Sin embargo, desde que se declaró bisexual, el apoyo hacia su figura ha sido máximo en las redes sociales, destacándose que haya sido "tan valiente" por decirlo dentro de un marco de un deporte como el suyo.

"Viendo como su carrera se desvanece, ¿fue esto una filtración planeada?", se pregunta el también luchador Sean Strickland, quien abre la puerta a una duda acerca de si todo es real o si, por el contrario, la filtración del vídeo y la posterior declaración de su bisexualidad es solo una estrategia de Jeff Molina.

Vídeo y confesión

La declaración de Jeff Molina llegó después de que se filtrase un vídeo suyo manteniendo relaciones sexuales con un hombre. Antes de esto, el luchador ya había sido víctima de ataques homofóbicos debido a que durante su pelea contra Zhalgas Zhumagulov, en el UFC Vegas 56 el pasado 4 de junio de 2022, lució un calzón con su nombre en los colores del arcoíris, en apoyo al Mes del Orgullo LGTBI+.

"Bueno... esto apesta", escribió tras la filtración del vídeo para después confirmarlo: "Soy bisexual". "No era la forma en que quería hacerlo, pero me arrebataron la oportunidad de hacerlo cuando estuviera preparado", continuó relatando el luchar de artes marciales mixtas (MMA).

"He intentado mantener mi vida sentimental en privado de las redes sociales. He salido con chicas toda mi vida y he reprimido sentimientos que tuve durante toda la escuela secundaria estando en el equipo de lucha libre, durante toda la universidad persiguiendo las MMA, e incluso después de hacer realidad parte del sueño y entrar en la UFC", siguió explicando Molina.

"La idea de que mis amigos, compañeros de equipo y personas a las que admiro me miraran de forma diferente, y mucho menos que me trataran de forma diferente por algo que no puedo controlar, era algo que no podía imaginar", afirmó a continuación. Y es que no quiere que se le conozca como el 'luchador bi de la UFC'.

"En un deporte como este, donde la mayoría de los fanáticos son los idiotas homofóbicos que son, no me veía haciendo esto durante esta parte de mi carrera. Quería que me conocieran por mis habilidades y por lo que he dedicado los últimos 11 años de mi vida y no por lo de 'luchador bi de la UFC', que estoy seguro de que se traduciría como 'luchador gay de la UFC'", destacó.

Además, Jeff Molina también dedicó unas palabras al que filtró su vídeo sexual: "A la horrible persona perturbada que decidió publicar esto, espero que haya valido la pena. Al fin y al cabo, conozco mi carácter, mi moral y quién soy como persona. Por mucho que me odien, recibo la misma cantidad de apoyo y eso significa mucho".

¿Truco o trato?

La filtración del vídeo y la posterior confesión de Jeff Molina ha sido puesta en tela de juicio por algunos como Sean Strickland: "Jeff Molina suspendido indefinidamente por manipular peleas, arruinando MMA. Quizás hayas chupado 'mierda' y todo el mundo dice 'eres tan valiente'. Pero lo que de verdad está pasando aquí, hermano es que no nos importa lo que seas. Es 2023, nos importa que seas un tramposo".

Así, Strickland pone en el centro de la noticia que lo que de verdad debe importar en el asunto que relaciona a Molina es su posible implicación en el amaño de apuestas, no su orientación sexual. "Viendo cómo su carrera se desvanece... ¿Fue esto una filtración planeada?", pregunta el californiano de 32 años.

Strickland se refiere al escándalo por el presunto delito de estafa en las apuestas de la UFC. En este capítulo se ha visto involucrado el nombre de Molina, quien cuenta con una marca de 11 victorias y 2 derrotas en las MMA y de 3-0 en la compañía que preside Dana White.

Fueron la Comisión Atlética del Estado de Nevada y la Comisión Atlética del Estado de Nueva York las que han suspendido a Jeff Molina por su presunta implicación en el amaño de apuestas que salpica a su entrenador James Krause por la pelea entre Shayilan Nuerdanbieke y Darrick Minner; este último, su compañero de equipo.

¿Truco o trato en la declaración de bisexualidad de Jeff Molina? Pese a que no quiere la etiqueta del primer 'luchador bi de la UFC', lo cierto es que es el primer hombre de la compañía en definirse como no heterosexual. En lo que se refiere a la categoría femenina, varias luchadoras salieron del armario antes. Sin ir más lejos, la gran estrella Amanda Nunes.

