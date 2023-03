Gaspart, nexo clave entre el Barça y Negreira: inició los pagos y se reanudaron al llegar él a la Federación

Joan Gaspart declarará como testigo en el 'caso Negreira' por haber sido el presidente que inició los pagos al directivo arbitral. Además, su llegada a la Federación como vicepresidente coincide en el tiempo con la reanudación de los abonos a las empresas de José María Enríquez Negreira tras tres temporadas de pausa.

El expresidente del FC Barcelona tendrá que explicar también si existe alguna vinculación entre los pagos y su labor como jefe de campaña de la candidatura de Ángel María Villar en 2004. Gaspart fue el máximo responsable de que Laporta y la Federación Catalana de Fútbol cambiaran a última hora su voto para apoyar al dirigente vasco.

Los pagos a Enríquez Negreira se reanudaron solo unos meses después de que Gaspart fuera nombrado vicepresidente de la Federación el 1 de enero de 2005. Antes ya había sido directivo, pero a partir de ahí empezó a ejercer de alto cargo en asuntos internacionales e institucionales.

"La relación entre el Barcelona y Negreira no se puede explicar sin la figura de Gaspart"

La figura del histórico mandatario azulgrana es clave para la investigación y es el único nexo entre el vicepresidente de los árbitros y el club, además del exdirectivo del Barcelona y de la Federación Catalana, ya fallecido, Josep Contreras Arjona.

Una fuente conocedora de los entresijos de lo que sucedió entre 2004 y 2005 en la Federación asegura a EL ESPAÑOL que "la relación entre el FC Barcelona y Negreira no se puede explicar sin la figura de Joan Gaspart". Este periódico ha contactado con el expresidente del equipo azulgrana para conocer su versión, pero ha declinado hacer declaraciones y sólo ha afirmado que estaba "concentrado" en El Clásico de este domingo que enfrentará al Barça y al Real Madrid en el Camp Nou.

Barcelona, la Catalana y los árbitros

En el año 2001 comenzaron los pagos del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira. Durante esa primera temporada el club catalán abonó 135.228 euros Dasnil 95 SL, propiedad del número dos de los árbitros. El presidente que inició la relación con el excolegiado profesional fue Joan Gaspart, un hombre clave en la investigación de la Fiscalía y que figura en la lista de testigos que serán llamados a declarar.

La conexión entre el FC Barcelona y Enríquez Negreira se pausó entre las temporadas 2002/2003 y la 2004/2005. Es decir, la campaña que Gaspart dimitió y las dos primeras del mandato de Joan Laporta. Después se retomó a mediados de 2005 y se mantuvo, a través de las empresas Dasnil 95 SL y Nilsad SCP, hasta 2018. Durante este tiempo, el club pagó un total de 7,3 millones de euros al directivo del Comité Técnico de Árbitros.

[Enríquez Negreira gastó todos los millones que recibió del Barça: enfermo, sin casa y sin ahorros]

La figura de Joan Gaspart es clave para entender la relación entre el FC Barcelona y Enríquez Negreira. Fue el primer presidente que pagó al vicepresidente de los árbitros y esta relación se retomó tras las polémicas elecciones a la Real Federación Española de Fútbol en 2004 y solo unos meses después de que Gaspart fuera nombrado vicepresidente de Ángel María Villar.

Las pesquisas sitúan, por tanto, a Joan Gaspart como el vínculo necesario entre el club y el directivo arbitral. El que fuera presidente del Barcelona dirigió la campaña electoral de Villar en 2004 y fue recompensado con un alto cargo en la RFEF. Gaspart fue la persona que logró que Laporta no siguiera la disciplina de voto de la Liga de Fútbol Profesional, que se había alineado con el otro candidato, Gerardo González Otero.

Además, Gaspart consiguió que Jaume Roura, presidente de la Federación Catalana de Fútbol, incumpliera el acuerdo de la territorial de votar a González Otero y que los árbitros, donde Negreira era vicepresidente del CTA desde 1993, también apoyaran casi por unanimidad a Villar.

Temporada Junta Directiva Proveedor Importe s/IVA 2001/02 Joan Gaspart DASNIL 95 135.228 € 2002/03 J. Gaspart / E. Reyna ---- ---- 2003/04 Joan Laporta ---- ---- 2004/05 Joan Laporta ---- ---- 2005/06 Joan Laporta DASNIL 95 / NILSAD SCP 152.168 € 2006/07 Joan Laporta NILSAD SCP 221.278 € 2007/08 Joan Laporta NILSAD SCP 243.659 € 2008/09 Joan Laporta NILSAD SCP 285.398 € 2009/10 Joan Laporta NILSAD SCP 573.398 € 2010/11 Sandro Rosell NILSAD SCP 576.190 € 2011/12 Sandro Rosell NILSAD SCP 576.190 € 2012/13 Sandro Rosell NILSAD SCP 598.690 € 2013/14 S. Rosell / JM Bartomeu NILSAD SCP 598.940 € 2014/15 Josep M Bartomeu NILSAD SCP 546.630 € 2015/16 Josep M Bartomeu DASNIL 95 / NILSAD SCP 521.613 € 2016/17 Josep M Bartomeu DASNIL 95 577.613 € 2017/18 Josep M Bartomeu DASNIL 95 549.525 € 2018/19 Josep M Bartomeu ---- ---- 2019/20 Josep M Bartomeu ---- ---- 2020/21 JM Bartomeu / J. Laporta ---- ---- 2021/22 Joan Laporta ---- ----

Joan Gaspart convenció a Joan Laporta de que las cosas irían mejor al FC Barcelona con Villar y le aconsejó dejar al Real Madrid solo en su apoyo a Gerardo González Otero. Su labor en la campaña fue premiada con una vicepresidencia en la RFEF y se anunció el primer día del año 2005. La investigación señala que Laporta inició los pagos a Negreira solo unos meses después.

Estos hechos fueron admitidos por Alfons Godall, vicepresidente de Laporta en su primera etapa, durante una entrevista realizada en 2012: "Las buenas relaciones con la Federación y con el Comité Técnico de Árbitros nos ayudaron". Unas declaraciones que ya entonces causaron una gran polémica y que ahora adquieren más relevancia por el 'caso Negreira'.

"Entonces al Barça le conviene apoyar a Villar y tener una buena relación con la Federación, donde se cuecen los Comités de Árbitros, Competición y también con LaLiga. Laporta cultivó mucho y muy a fondo las buenas relaciones con estas instituciones y eso nos ayudó. Tuvo una actuación decisiva en el mandato de Villar. Se pretendía cambiar el Comité. Lo tenía clarísimo", confesó Godall.

Joan Gaspart, en su despacho, fotografiado por su mujer durante el confinamiento. Cedida por el entrevistado

La correlación de hechos, por tanto, señalan a Gaspart como una de las personas más importantes en las pesquisas y su declaración como una de las más esperadas del 'caso Negreira'. Los pagos durante su presidencia están prescritos al haber sucedido hace 22 años, pero, sin duda, es la única persona que puede indicar cómo y por qué el FC Barcelona comenzó a pagar al vicepresidente de los árbitros y por qué se reanudaron los abonos solo unos meses después de las elecciones a la RFEF.

Durante los meses previos a la cita electoral de noviembre de 2004, Gaspart mantuvo reuniones tanto con los árbitros como con Laporta. El hotel HUSA Princesa, propiedad de la cadena del expresidente del Barcelona, fue el centro de operaciones de la candidatura de Villar. Además, allí se celebró la victoria con la asistencia incluso de importantes colegiados.

Gerardo González Otero denunció entonces las presiones que estaban sufriendo los árbitros para que votaran a Ángel María Villar por parte del Comité Técnico de Victoriano Sánchez Arminio y José María Enríquez Negreira. "Era evidente que si estabas en contra de Villar, eras perjudicado", aseguró el excolegiado Fernández Hinojosa en una entrevista hace unos años. También Pino Zamorano denunció en EL ESPAÑOL que le habían pedido "un cinco por ciento de lo que ganaba en Primera División en concepto de representación arbitral".

[Negreira admite que el Barcelona le pagó para que no hubiera sólo "jueces madrileños" en el Comité]

Los pagos a Negreira por parte del FC Barcelona se retomaron en 2005 a los pocos meses de las elecciones en la Federación y de que Joan Gaspart fuera nombrado vicepresidente de asuntos internacionales e institucionales. Entre julio y diciembre de 2005, según desveló Football Leaks, el vicepresidente de los árbitros facturó a través de la empresa Dasnil 95 SL. A partir del mes enero, Enríquez Negreira utilizó a Nilsad SCP hasta diciembre de 2015 para cobrar los pagos.

En la temporada 2005/2006 ingresó 152.186 euros y la cantidad fue creciendo hasta que en la 2009/2010 superó el medio millón. En las últimas nueve campañas del acuerdo entre el Barcelona y Negreira, la facturación se mantuvo constante siempre. 7,3 millones en total entre las dos empresas del directivo arbitral desde que bajo la presidencia de Gaspart se iniciaran los pagos.

Las etapas de Joan Gaspart y Enríquez Negreira en la Real Federación Española de Fútbol terminaron prácticamente a la vez tras la caída de Ángel María Villar por el 'caso Soule' en 2017. Luis Rubiales despidió a todo el Comité Técnico de Árbitros en sus primeras horas como presidente. Los pagos del FC Barcelona se interrumpieron definitivamente una vez Negreira y Gaspart ya no estaban en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Gaspart, Negreira y Contreras

El otro nombre importante del 'caso Negreira' y relacionado estrechamente también con Joan Gaspart es Josep Contreras Arjona. Fue directivo con Núñez, el propio Gaspart y Bartomeu en el FC Barcelona, además fue vicepresidente de la Federación Catalana de Fútbol entre 2011 y 2014. Contreras fue detenido en 2018 por la presunta adjudicación irregular de unas obras y el desvío de 22 millones de euros.

La figura de Contreras también es puesta en relevancia en la denuncia de la Fiscalía. En el escrito asegura que contrató a Javier Enríquez Romero, hijo del directivo arbitral, en el año 2016 "bajo el beneplácito de Bartomeu" con el único objetivo de "confeccionar semanalmente informes técnicos arbitrales para cada partido de Primera División y de Segunda División B del FC Barcelona".

Además, el Ministerio Público afirma que Bartomeu, Òscar Grau y Albert Soler "evitaron a toda cosa que Javier Enríquez fuera contratado directamente por el FC Barcelona para no relacionar el apellido con el club".

[Laporta recuperó los pagos a Negreira en su tercer año de presidente tras dos sin relación con el árbitro]

La sociedad de Contreras abonó a la de Javier Enríquez 297.085 euros entre junio de 2016 y octubre de 2018, mientras que facturó al FC Barcelona 450.120 euros, quedándose con una comisión de 153.034 euros como "intermediario". Contreras falleció el 25 de diciembre de 2022.

Contreras compartió junta con Gaspart durante muchos años y ambos, al igual que Negreira, también estuvieron en la Federación Catalana de Fútbol. Tal y como publicó EL ESPAÑOL, en 2006 tras el cambio de presidencia en la territorial se denunció que el vicepresidente del CTA había facturado a través de su empresa Dasnil 95 SL con sobrecoste reglamentos y actas de partidos. A pesar del escándalo, Enríquez Negreira continuó como segundo de Sánchez Arminio.

Negreira y el palco del Camp Nou

Enríquez Negreira, además, fue un habitual del palco del Camp Nou en los años de Joan Gaspart como directivo o presidente del FC Barcelona. Los habituales de la época a la zona noble del estadio azulgrana aseguran que era cotidiano verle charlar amigablemente con los máximos responsables del club catalán.

Gaspart no ha querido hacer declaraciones a este periódico, pero sí respondió a Crónica Global en una entrevista. El exmandatario negó, a pesar de ello, tener una relación estrecha con el vicepresidente de los árbitros: "Al señor Negreira sí que lo he visto en alguna ocasión. 'Hola y adiós', esta era toda la relación que yo tenía con este señor. Me cae bien".

Una versión que se contradice con investigaciones y declaraciones que le ponen como el nexo entre Negreira y el FC Barcelona. Además, Gaspart afirmó no conocer si él fue el primer presidente que pagó al directivo arbitral: "No sé si se contrató o no se contrató, pero no solo en este caso, sino en tantos y tantos casos que se contratan en un club como el Barça y que el presidente no siempre conoce".

Joan Gaspart, candidato a sustituir a Villar.

Ramón Mendoza o Jesús Gil ya habían denunciado en los años 90 la relación de Enríquez Negreira con el FC Barcelona. El antiguo presidente del Real Madrid afirmó en 1994: "Existe una gran preocupación en cientos de miles de personas con la actuación de Enríquez Negreira desde Barcelona. Habrá que intentar que los árbitros no hablen antes de los partidos siempre con la misma persona. Crea un clima de tensión innecesario en un colectivo estupendo".

Además, tal y como recoge EL ESPAÑOL, Jesús Gil aseguró en 1993 que Negreira "era el hombre que hacía ganar ligas al Barcelona en los despachos". Durante años el nombre del vicepresidente del CTA salió relacionado con el club catalán en los corrillos que suelen hacer en los palcos antes y después de los partidos.

[La juez admite la denuncia de Fiscalía e investiga al Barça, a Rosell y Bartomeu por el 'caso Negreira']

En 2010 durante una entrevista en Catalunya Radio preguntaron a Gaspart por las quejas arbitrales del Real Madrid. "Mientras esté en la RFEF ni daremos ni quitaremos nada al Barça", afirmó. Además, cargó contra el club blanco mientras ese año Negreira recibió 573.398 euros del equipo azulgrana: "Al que le han quitado muchas cosas a lo largo de su historia ha sido al Barcelona y de no haber sido así hubiera ganado más títulos de los que ha ganado".

Trece años después, Joan Gaspart tendrá que declarar en calidad de testigo por haber iniciado los pagos del FC Barcelona al número dos del CTA. Además, deberá responder a las preguntas por su papel en que se retomaran dichos abonos una vez que fue nombrado vicepresidente de la Federación por Ángel María Villar y tras haber sido la persona clave para que la candidatura del dirigente vasco lograra los votos de Laporta, la Federación Catalana y los árbitros.

Sigue los temas que te interesan