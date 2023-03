Negreira admite que el Barcelona le pagó para que no hubiera sólo "jueces madrileños" en el Comité

José María Enríquez Negreira se acogió a su derecho a no declarar cuando fue llamado por la Fiscalía alegando que sufría principio de Alzhéimer, tal y como informó EL ESPAÑOL, pero en su comparecencia ante la Agencia Tributaria sí que ofreció su versión. El exnúmero 2 del Comité Técnico de Árbitros se explicó ante Hacienda y dio detalles acerca de la trama destapada en la que recibió más de 7 millones de euros por parte del Fútbol Club Barcelona.

Tal y como desvela el diario El País, Enríquez Negreira sí que realizó declaraciones ante la Agencia Tributaria por la relación contractual de sus empresas Dasnil 95 SL y Nislad con la entidad culé y además reconoció que trató directamente con los diferentes presidentes del Barça. "Los veía como mucho seis veces al año", comentó nombrando especialmente a Sandro Rosell y a Josep Maria Bartomeu.

En cualquier caso, el que fuera vicepresidente del CTA hasta el año 2018 negó en todo momento que el dinero que recibió por parte del FC Barcelona fuera para pagar a algún colegiado por sus arbitrajes. "Así estaban tranquilos de que en el comité arbitral no había decisiones en contra del Barcelona, que todo era neutral", dijo Negreira ante la Agencia Tributaria según publicó El País.

Evitar jueces de Madrid

En otra declaración que envió por escrito a la Agencia Tributaria en el año 2021, Negreira ya ofreció información acerca de estos pagos recibidos por parte del Fútbol Club Barcelona. Según él, esta elevada remuneración era parte de un acuerdo para que el Comité de Competición "no estuviera compuesto íntegramente por jueces madrileños".

De esta forma, la entidad culé quería asegurarse de que "dispusiera un interlocutor con la Federación que cuidara las relaciones institucionales", y que al mismo tiempo pudiera "mantener informado al club de posibles intereses o desavenencias", comentó el propio Enríquez Negreira.

Por otra parte, en la Agencia Tributaria también le preguntaron al exvicepresidente de los árbitros cuáles eran exactamente sus funciones: "Ir a ver los partidos, personalmente o a través de compañeros exárbitros, y estar informado de por qué se habían tomado decisiones. El FC Barcelona consideraba que se perjudicaba al equipo y se favorecía a otros equipos", dijo ante los inspectores.

Además, Enríquez Negreira también habló acerca del momento en el que en contrato entre sus empresas y el Fútbol Club Barcelona quedó extinguido, y las amenazas que lanzó contra la entidad culé: "Le envié una carta a Bartomeu y me quejé de incumplimiento de contrato. Después le llamé, pero no me cogió el teléfono", alegó el excolegiado.

