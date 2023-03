Enríquez Negreira gastó todos los millones que recibió del Barça: enfermo, sin casa y sin ahorros

José María Enríquez Negreira recibió 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018 del FC Barcelona a través de sus empresas Dasnil 95 SL y Nilsad SCP. Sin embargo, la vida en la actualidad del exvicepresidente de los árbitros nada tiene que ver con los lujos o con la de una persona con una situación económica holgada.

El que fuera vicepresidente de los árbitros desde 1993 a 2018 disfrutó en el pasado de épocas más boyantes, pero jamás tuvo inversiones que se correspondieran con una persona de clase alta o media alta. A sus 77 años, Enríquez Negreira no tiene propiedades, tampoco sus empresas y actualmente vive en una casa que no está a su nombre, y apenas goza de ahorros que le garanticen una estabilidad de cara al futuro.

El dirigente arbitral solo respondió a las preguntas de la Agencia Tributaria, ya que cuando fue requerido durante la investigación de la Fiscalía se acogió a su derecho a no declarar. Su abogado presentó un informe médico que indicaba que Enríquez Negreira sufría un principio de alzhéimer, tal y como informó en exclusiva EL ESPAÑOL.

Este paso podría ser el primero de la estrategia de la defensa para alegar la enfermedad y lograr que el vicepresidente de los árbitros sea declarado inimputable. Entonces sería un forense el que le examinaría y realizaría un informe a la jueza.

El entorno de Enríquez Negreira asegura que el árbitro padece diferentes enfermedades y que no está en plenas facultades mentales. Cuestiones que serán aclaradas próximamente en sede judicial. El propio colegiado ya presentó el escrito para personarse en su propia causa el pasado día 6 de marzo en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. El objetivo del investigado era tener acceso cuanto antes a las diligencias que se practiquen y al sumario.

El principal objetivo de las pesquisas ahora es conocer el destino final de las grandes cantidades de dinero que se retiraron en efectivo tras los pagos del FC Barcelona. La Fiscalía ha pedido que declaren como testigos la secretaria y un empleado del árbitro, ya que fueron las personas que cobraron, en su gran mayoría, los cheques al portador de las empresas de Negreira.

El patrimonio del vicepresidente de los árbitros está muy lejos del de una persona rica e incluso ha pasado grandes apuros económicos en los últimos años. Varias han sido las veces que Enríquez Negreira ha tenido que pedir dinero a sus conocidos, según confirma una persona de su entorno cercano a EL ESPAÑOL.

Tampoco se ha caracterizado el árbitro catalán por ser un gran empresario, ya que la polémica y los problemas con Hacienda le han perseguido durante años entre embargos y reclamaciones. En 2006 la Federación Catalana de Fútbol denunció que cobraba un gran sobrecoste en la impresión de actas y reglamentos.

No hay pista alguna de en qué gastó los 7,3 millones de euros que ingresó del FC Barcelona desde 2001. Nadie sabe ni dice nada y sus cuentas no arrojan tampoco luz alguna a la investigación. Más allá de muchos dispendios en comidas y ocio, no compró propiedades ni invirtió dinero.

Enríquez Negreira manejó millones y tuvo un gran poder en el fútbol español. Ahora, a sus 77 años, su imagen es la de un anciano que tiene problemas para caminar sin ayuda y que incluso no tiene relación con gran parte de su familia más cercana.

Mientras tanto, el proceso sigue su curso después de que la jueza admitiera a trámite la denuncia de la Fiscalía contra Enríquez Negreira, el FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Òscar Grau y Albert Soler. Real Madrid, Federación, LaLiga y CSD se han personado en la causa.

