Xavi: "Me entristece este ambiente de hostilidad hacia el Barça"

San Mamés dictó sentencia entre billetes falsos y gritos de "a Segunda, oe". Los aficionados del Athletic Club castigaron al FC Barcelona con estos actos como denuncia por el 'caso Negreira'. Le sorprendió a Xavi Hernández, que se mostró a su vez "entristecido" por el "ambiente de hostilidad hacia el Barça".

Los campos del fútbol español empiezan a mostrar su repulsa hacia el club azulgrana por los pagos millonarios realizados al que era el vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira, y que recientemente han salido a la luz. Habló San Mamés, quedando en plano secundario un partido que acabó 0-1 con triunfo -polémica mediante- para el Barça.

Hinchas del Athletic se movilizaron durante el fin de semana para la impresión de centenares de billetes falsos con los colores azulgrana y el lema "Mafia". En El Clásico de Copa del Rey, celebrado en el Santiago Bernabéu hace dos semanas, se produjo un movimiento similar. Xavi Hernández mostaría su desaprobación tras el partido en la sala de prensa del feudo rojiblanco.

"Respeto al público de San Mamés. Siempre me han tratado muy bien y me sorprende este ambiente de hostilidad hacia el Barça y me entristece. Juzgar antes de tiempo no es bueno para la sociedad", subrayó el técnico catalán, después de la victoria lograda por su equipo en 'La Catedral' frente al Athletic Club (0-1).

Cuestionado si teme que estas muestras de protesta registradas en Bilbao derivadas del 'caso Negreira' se vayan a repetir en otros estadios, incidió en que considera que "se está juzgando antes de tiempo". "El público es soberano y respeto las opiniones de todo el mundo, pero me entristece", zanjó sobre este tema.

Acerca del partido, valoró el 0-1 como "una victoria de oro" en un partido que ya advirtió a sus futbolistas que "era una final".

"Les dije que no había que pensar en el Clásico y sacar los tres puntos aquí, competir y ponerse el mono de trabajo. El equipo ha sacado una victoria de carácter vital para el devenir de la liga", añadió Xavi, antes de admitir que sufrieron "demasiado" tras considerar que habían "merecido el 0-2".

Por último, cuestionado sobre el gol anulado a Iñaki Williams en la recta final, el técnico confesó que "al principio pensaba que miraban un fuera de juego", pero que, tras advertirle que era por una posible mano de Iker Muniain y ver las imágenes, opinó que "sí, son manos".

