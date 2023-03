Caja Rural, Burgos BH y la importancia de una invitación para La Vuelta: "Te lo da o te lo quita todo"

Estar o no en La Vuelta a España es prácticamente una cuestión de supervivencia para los equipos Pro Tour nacionales. Esta segunda división del ciclismo aprieta y casi ahoga a muchos de estos conjuntos, que esperan año tras año como agua de mayo una invitación para la mejor carrera nacional de toda la temporada.

Burgos BH, Caja Rural-Seguros RGA, Euskaltel Euskadi y Kern Pharma son los cuatro equipos españoles de categoría Pro Tour, pero saben que tan sólo dos de ellos pueden obtener una invitación para La Vuelta. El año pasado se dio una anomalía, y las 'Wild Cards' de la organización aumentaron de manera excepcional a tres tras el visto bueno de la UCI. Fue un espejismo, porque en este 2023 se ha vuelto a la dura realidad.

En esta ocasión, los agraciados han sido Burgos BH y Caja Rural. Ha sido la decisión de Unipublic, la organizadora de La Vuelta, que cada año tiene que tomar este doloroso camino de premiar y de 'castigar' a los equipos. Es una especie de lotería que llega por el mes de marzo y que para unos supone salvar la temporada y para otros pasar un año con más estrecheces de las debidas.

Así está implantado el sistema. La UCI se empeñó en reducir el número de corredores en el pelotón por cuestiones de seguridad, y eso hizo que los equipos que no pertenecen al World Tour tengan muy complicada su presencia en las grandes vueltas. Cada año se da rienda suelta al eterno debate y, aunque hay algunas fuerzas intentando cambiar las cosas a un modelo diferente y seguramente más justo, no es fácil mover las normas que imperan en el ciclismo actual.

El premio gordo

El pasado 8 de marzo La Vuelta puso punto y final a la gran incógnita que quedaba por resolver. Todo el mundo se preguntaba cuáles serían los dos equipos invitados para esta edición de 2023 que arrancará allá por el mes de agosto y Unipublic sacó de dudas a todos los inquietos, especialmente a las propias escuadras.

El anuncio le llegó unos minutos antes a los interesados, y posteriormente se hizo público a través de los canales oficiales. La relación de equipos ya estaba cerrada, a los 18 World Tour se les unían los dos Pro Tour con su plaza garantizada en las mejores carreras por su condición en el ranking, y sobre todo aparecían las dos invitaciones restantes. Los afortunados fueron el Burgos BH y el Caja Rural-Seguros RGA.

Varios ciclistas del Caja Rural, durante la pasada edición de O Gran Camiño. CAJA RURAL

Inmediatamente, la alegría invadió a estas dos escuadras, pero una sensación diametralmente opuesta recorrió a los componentes del Kern Pharma y del Euskaltel Euskadi, los otros dos aspirantes. Para los burgaleses se trata de la sexta participación consecutiva, mientras que el Caja Rural regresa a la carrera después de su dolorosa ausencia el año pasado.

"Es una ilusión grande y es el mejor escaparate que tenemos en toda España. A partir de ahí, para nosotros, como para cualquier equipo Pro Tour, es el ser o no ser. Estar en La Vuelta 21 días, en una carrera World Tour, es una cosa muy grande así que estamos con mucha ilusión de poder hacerlo lo mejor posible", dice para EL ESPAÑOL Juan Manuel Hernández, el mánager del Caja Rural.

En una línea similar se manifiesta David Cantera, el director técnico del Burgos BH: "Es una enorme satisfacción estar de nuevo en La Vuelta, aunque es cierto que por otro lado es una enorme responsabilidad. Por suerte, sé lo que conlleva la preparación interna y, aunque da un poco de vértigo otra vez, bendito vértigo".

El sistema, un enemigo

Lo que está claro es que la manera en la que los equipos Pro Tour esperan ganarse un hueco en una gran vuelta es un auténtico quebradero de cabeza para ellos. Pasa en el Giro de Italia, también en el Tour de Francia y por supuesto en La Vuelta a España. Al final, son los organizadores los que están en un brete ante las limitaciones de la UCI, y en el caso español es a Unipublic a quien le corresponde, como organizador de la carrera, decidir a quiénes invita y qué escuadras se quedan fuera.

Uno de los más reivindicativos en este aspecto es Juan Manuel Hernández, el mánager del Caja Rural, que tiene claro que la unión en la pelea es la clave: "La Vuelta te da o te quita casi todo, pero el sistema está montado así. La culpa no es de La Vuelta. Si fuéramos capaces de unirnos y de reclamar que no puede ser un circuito tan cerrado... Tenemos que mirarnos al ombligo, la culpa la tenemos nosotros, los 18 equipos de nuestra categoría que no tenemos unión y que no vamos a reclamar".

David Cantera, el director técnico de Burgos BH, sabe que el actual sistema les aprieta: "Nosotros no podemos asegurar a un espónsor unas carreras, exceptuando La Vuelta a Burgos. En el resto, dependemos de una invitación del organizador, no somos como un equipo World Tour y no tenemos un calendario asegurado".

El técnico del conjunto morado evita dar una versión hablando por su equipo, pero a nivel personal no tiene dudas de que dos invitaciones son muy escasas: "A mí, como aficionado a ciclismo considero que si en los Mundiales o en los Juegos Olímpicos se participa con 200 corredores, en una gran vuelta pueden participar también porque a nivel de seguridad será lo mismo. Como español, me gustaría que todos los equipos españoles pudieran participar en la prueba, sería bueno para el ciclismo nacional y para las marcas", confiesa.

Varios corredores del Burgos BH, antes de una carrera. BURGOS BH

España tiene la gran suerte de contar con La Vuelta y asegurar en cierto modo que sus equipos Pro Tour competirán en una grande al menos durante la temporada, pero esto mismo no pueden decirlo equipos de fuera de nuestras fronteras, más allá de Francia o Italia. Eso lo destaca Hernández: "En España somos privilegiados porque tenemos La Vuelta y Unipublic invita a los equipos españoles, en Francia a los franceses y en Italia a los italianos, pero hay más ciclismo fuera de estos países. Los holandeses, belgas, estadounidenses... nunca van a tener la oportunidad de correr una grande".

Caja Rural vuelve

Pese a todo, en el Caja Rural-Seguros RGA están con una sonrisa de oreja a oreja desde que la semana pasada supieron que iban a estar en La Vuelta. Después de un año de ausencia, su retorno a la carrera supone un subidón a todos los niveles, moral, deportivo y económico. Su patrocinador está de nuevo satisfecho de ver que su inversión tendrá un gran retorno y que llegará a casi todos los rincones del mundo.

Recuerda Juan Manuel Hernández el contraste entre el año pasado y este: "Cuando me dijeron que no íbamos a La Vuelta, fue una bajada de moral terrible. Para los corredores es un palo grande, porque es la ilusión de La Vuelta, su escaparate, un sitio que sirve para que los vean otros equipos. Te cambia todo. Cuando te dicen que la vas a correr es una grata noticia, te pones a preparar el calendario, a organizar todo y te da ese plus", dice para EL ESPAÑOL.

En la mayoría de las quinielas aparecía Caja Rural como uno de los dos equipos invitados por su ausencia del año pasado y por esa rotación que trata de hacer la carrera para repartir sus 'Wild Cards'. Sin embargo, Juan Manuel no lo tenía tan claro: "Yo no estaba tan seguro de que fuéramos a ir nosotros. Es la casa de Unipublic y cada uno en su casa invita al que quiere", dice.

Julen Amezqueta, en carrera. CAJA RURAL

Ahora en el equipo tienen claro qué es lo que van a hacer cuando a partir de agosto vuelvan a competir en la mejor prueba española del calendario y una de las más importantes de todo el curso: "Vamos a intentar dejarnos ver, a hacerlo lo mejor posible. Hay que planificar bien y con tiempo, porque la misión es ir a hacer lo mejor posible".

Además, Juan Manuel sabe que el hecho de saber que su equipo correrá La Vuelta, supone un punto extra de motivación para sus corredores desde este momento para tratar de estar en el equipo: "El pensar que tienes La Vuelta, que cuentas con 21 corredores y que solo pueden estar 8, eso les da un plus de decir, 'cuidado que si no ando no me van a llevar'".

En su última participación, Caja Rural fue protagonista de la carrera ya que estuvo presente de forma permanente en las fugas, colocó a Jefferson Cepeda cerca del top30 en la general y terminó en la posición 15 en la clasificación por equipos por delante de varios conjuntos World Tour como Bora, Groupama o Deceuninck-Quick Step.

La sexta del Burgos BH

En el equipo morado tenían si cabe todavía más dudas sobre su presencia en esta próxima edición de La Vuelta. "Sabíamos que teníamos un 50% de posibilidades de ir, e incluso algunas menos porque es cierto que hemos estado en los últimos años", confiesa David Cantera, su director técnico. Esta será la sexta temporada consecutiva que el equipo estará en la carrera. Una media hora antes de que todo se hiciera oficial, en el equipo recibieron la llamada por parte de los organizadores para confirmarles su invitación.

Por si acaso, tanto en el Burgos BH como en el resto de equipos de esta segunda división tienen un plan A y un plan B que activan en función de su presencia o no en La Vuelta: "La opción de no estar existe desde el inicio de temporada todos los años porque siempre dependemos de la invitación y siempre hacemos un calendario alternativo. Tenemos corredores y refuerzos importantes que hemos hecho, y que están pensados para grandes citas", relata Cantera.

No hay ningún lugar a dudas de que el mejor recuerdo que tiene esta escuadra en La Vuelta sucedió en el año 2019. El protagonista fue Ángel Madrazo, y aquella imagen del ciclista cántabro levantando los brazos en el Observatorio de Javalambre celebrando la victoria de la quinta etapa es algo que quedará para siempre. Curiosamente, la carrera regresará este año a ese mismo lugar, y Ángel Madrazo sigue formando parte de la escuadra morada.

David Cantera no se esconde y se muestra ambicioso, siempre consciente de las limitaciones: "Suena pretencioso, pero salimos a ganar todos los días. Luego la carrera es muy complicada, pero lo pueden decir los chicos por las charlas técnicas, cada día es una oportunidad nueva. Sabemos que en el tú a tú con los grandes campeones no vamos a poder estar, pero esto es como el que no compra lotería, que nunca le toca", dice prometiendo batalla este año.

Ya en la pasada edición de 2022 Burgos BH justificó de nuevo su invitación a La Vuelta con una gran actuación. Pese a tener serios problemas con la Covid-19 en las horas previas y confeccionar un equipo de urgencia, Victor Langelotti llegó incluso a vestir el maillot de líder de la montaña con toda la visibilidad que ello conlleva, aunque tuvo que abandonar por una dura caída antes de tiempo.

Caja Rural y Burgos BH se han ganado una invitación de Unipublic para estar en esta próxima Vuelta a España de 2023. Los dos prometen emoción, pelea, garra, batalla y protagonismo. No hay mucha duda sobre ello viendo lo que han sido capaces de hacer años anteriores, y quizás alguno de ellos tenga la oportunidad casi irrepetible de volver a culminar una gesta como la de Ángel Madrazo en 2019.

