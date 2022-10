Juan Ayuso, ambicioso: "El año que viene mi objetivo es ganar La Vuelta, el equipo irá con todo"

Tan solo tiene 20 años cumplidos hace poco más de un mes pero ya habla como si fuera todo un veterano. Es un prodigio, de eso no hay duda, porque muy pocos ciclistas en la historia son capaces de debutar en una gran vuelta con apenas 19 años y además subirse al podio a las primeras de cambio. Eso es lo que hizo Juan Ayuso en la pasada Vuelta a España, la de su debut en una carrera de tres semanas, que le encumbró como un ciclista de referencia.

El de Emirates Team sabe que si en su primera participación en una grande ha sido capaz de subirse al podio, sus próximos objetivos tienen que ser más ambiciosos y por eso no se esconde. En una entrevista concedida en el Podcast Oficial de La Vuelta, el ciclista reconoce sin tapujos que su objetivo para la temporada que viene es preparar la carrera de casa a conciencia y presentarse en ella con serias aspiraciones de ganarla.

"Mi objetiva para el año que viene es ganar La Vuelta. Es mi deseo personal y creo que son los pasos lógicos para seguir mi progresión deportiva", apuntó con unas ideas muy claras y una cabeza muy bien amueblada. En la entrevista, le echa muchas flores a Marc Soler, su mejor amigo dentro del equipo, y ve a Tadej Pogaçar con muchas opciones de ganar el próximo Tour de Francia porque "es el número 1".

Juventud y ambición

Juan Ayuso es una de las grandes perlas del ciclismo español. Junto a Carlos Rodríguez, forma parte de una nueva camada de jóvenes corredores que advierten con devolver a los ciclistas nacionales al primer plano de las carreras de tres semanas. Los dos fueron un ejemplo perfecto en la edición de La Vuelta de este año, y Juan Ayuso pudo incluso subirse al podio final de Madrid.

Ahora, después de este gran resultado, el catalán sueña con ir un paso más allá y no oculta que su gran meta es ser campeón de La Vuelta lo antes posible: "Mi objetivo es ganar La Vuelta. Hay que ser ambiciosos y no es decir ninguna locura que hay que mejorar lo conseguido. Ya he puesto la barra un poco alta, pero lo siguiente es intentar ganar, es el sueño que tengo de pequeño. El equipo lo entiende y va a ir con todo conmigo allí, vamos a trabajar para ello", confesó.

El joven talento reconoció que, pese a que llegó con confianza a la pasada Vuelta, sí que fue un poco a la expectativa: "Ha sido un año de demostrar, primero a mí mismo, que podía ser un corredor de grandes vueltas, y también de dar confianza y garantías al equipo de que pueden jugársela conmigo".

Sabe Ayuso que desde una tercera plaza hay ya poco margen de mejora, pero va a trabajar muy duro para ello: "Soy el primero que sabe que de hacer tercero a ganar hay un paso muy grande y es algo difícil, pero al fin y al cabo hay que marcarse objetivos grandes. El año que viene es realista plantearnos ganar como objetivo, así que vamos a trabajarlo mucho".

Pogaçar y el Tour

Siguiendo con La Vuelta, el español no rehuyó la polémica que hubo con su positivo en Covid19 durante la carrera y la decisión del equipo de continuar en la competición por la baja carga viral: "El día de descanso, tras Les Praeres, me empecé a encontrar bastante mal e hicimos varios test que salieron negativos. El día de la crono me levanté bastante mal y pensé que me iba para casa, pero luego mejoré. En un control rutinario del equipo el doctor me dijo que había dado positivo, pero tenía una carga viral muy leve y por eso pude seguir en carrera".

Juan Ayuso estuvo recientemente concentrado con el resto del equipo en los Emiratos Árabes, y allí coincidió con Tadej Pogaçar. Hablaron poco sobre el calendario del esloveno, pero Ayuso tiene claro que sigue siendo el mejor corredor del momento: "Me dijo que tenía muchas ganas de volver a lo más alto, y creo que es el número uno y que tiene que aspirar a volver a ganar el Tour. Le vi con ganas. Creo que a Tadej cualquier cosa le viene bien así que no estará muy preocupado por el recorrido".

