Pogacar: "Cuando era niño veía a Contador y sus duelos con Andy Schleck en el Tour de Francia"

Tadej Pogacar ha terminado la temporada ciclista coronándose de nuevo como uno de los mejores del pelotón internacional. Este año no se ha apuntado ninguna grande, pero ha conseguido brillar desde febrero hasta octubre. Su triunfo más importante ha estado seguramente en la última prueba que ha disputado, Il Lombardia, donde consiguió vencer al dúo español formado por Enric Mas y Mikel Landa.

Su temporada ha quedado marcada por la derrota en el Tour de Francia frente a Jonas Vingegaard, aunque el genio de Komenda no ve este resultado como una caída, si no simplemente como algo propio del deporte. Al final, valora enormemente haber finalizado segundo de la mejor carrera del mundo y haber sumado tres etapas.

Mucho se ha rumoreado ya sobre su calendario para la próxima temporada. La posibilidad de hacer dos grandes vueltas estaba ahí. Sin embargo, Joxean Fernández Matxin, manager general de UAE, admitió que no sería en 2023. El debut en el Giro de Italia tendrá que esperar ya que el curso que viene, el final de la ronda transalpina y el inicio del Tour de Francia están muy unidos en el calendario. Igualmente se descarta La Vuelta de primeras y se mantiene el foco en la Grand Boucle.

Ahora, Pogacar, en una entrevista con el medio francés L'Équipe, valora la dificultad de doblar pruebas de tres semanas en un mismo año teniendo en cuenta que se disputan todas de mayo a septiembre: "Estar arriba en el mismo año en dos Grandes Vueltas es muy difícil, en las tres es imposible, sería una pérdida de tiempo para mí. Quiero hacer el Giro de Italia, pero no lo pienso demasiado por el momento, lo haré más tarde, pero tampoco mucho porque mis temporadas son largas y no aguantas cuando estás al cien por cien todo el tiempo".

Tadej Pogacar ataca a Jonas Vingegaard. REUTERS

Sobre su desempeño en el Tour de Francia, Pogacar habla claro sobre lo que supuso caer frente a Vingegaard: "Lo acepté rápido. Mi año 2022 fue fantástico igualmente. Gané casi todo lo que quería mientras que en términos de intensidad, probablemente fue la temporada más dura que he tenido que hacer de lejos".

Un año de éxitos

Tadej ha terminado el curso como el ciclista que más victorias ha acumulado en su haber particular con 15 y ha coleccionado éxitos tan importantes como las generales del UAE Tour o la Tirreno-Adriático y pruebas de un día como la Strade Bianche, el Gran Premio de Montreal y el Giro de Lombardía. Además, en Francia revalidó su triplete de etapas como en las últimas dos ediciones.

El completo corredor del UAE asegura que de una derrota como la del Tour, aunque no le gusta llamarlo así, se aprende más que de muchas victorias: "Después del Tour me recuperé bien y miré hacia el futuro. De alguna manera, este segundo lugar es como una victoria para mí, aprendí mucho de este verano y me motivó mucho. Sentí más cariño del público que después de mis dos victorias en el Tour".

Tadej, a sus 24 años, está en la cúspide del ciclismo mundial desde su llegada a la élite. Además, está viviendo una época dorada con nombres como Evenepoel, Van Aert, Van der Poel o el propio Vingegaard. Preguntado sobre si estas rivalidades se pueden asemejar a la protagonizada en el mundo del tenis por Federer, Nadal, Djokovic o Murray, el esloveno es sincero: "El ciclismo no es el tenis, hay demasiadas grandes carreras y cuatro ciclistas no son suficientes para repartirse todos los grandes títulos. No hay cuatro chicos arriba y el resto abajo".

Tadej Pogacar ganando en Como su segundo Il Lombardia RCS

Sueños y recuerdos

Pogacar habla también sobre su infancia y sobre su futuro. De su niñez, que no estuvo marcada por un gran ídolo, sí recuerda con cariño seguir las aventuras un ciclista español como Alberto Contador, ganador de tres Tour de Francia y de nueve grandes vueltas: ""Vi a Alberto Contador y a Andy Schleck, y su duelo en el Tour fue superdivertido, pero no vi tantas carreras en la televisión. Realmente no tuve héroes en mi juventud".

El genio de Komenda es corredor de grandes vueltas, pero no oculta que también tiene el reto de ganar el maillot arcoíris: "Ser campeón del mundo es lo mejor, es igual que una victoria en el Tour e incluso por encima del oro olímpico. Quiero ganarlo en los próximos cinco años porque después seré demasiado viejo". Mensaje directo para el defensor de la corona, Remco Evenepoel.

Pogacar se define como un humano más que siente "la tensión como todos los demás" y que se muestra encantado cuando recibe el cariño de la afición en las montañas como "un chute de adrenalina antes de cada gran puerto". Sin embargo, a pesar de ser uno de los más queridos e idolatrados, se toma sus éxitos "con tranquilidad".

"No sigo ninguna preparación mental específica, no veo a ningún psicólogo, es mi naturaleza y estoy feliz por eso. Amo mi deporte y trato de retener lo bueno, incluso en los días malos". Pogacar destaca su fortaleza mental y pide ser recordado como "un ciclista que nunca se rindió y siempre luchaba por la victoria".







