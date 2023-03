Burgos BH y Caja Rural serán los equipos invitados en La Vuelta 2023

La Vuelta anunció este miércoles los equipos invitados a la edición de este 2023. Unipublic, la organizadora de la mejor carrera nacional de la temporada, hizo oficial que Burgos BH y Caja Rural-Seguros RGA tomarán la salida el próximo 26 de agosto en Barcelona y ocuparán las dos plazas de cortesía que la competición podía otorgar.

La designación de las escuadras invitadas siempre es uno de los momentos más esperados de la temporada, y desata emociones completamente opuestas entre aquellos conjuntos que se ganan un puesto y los que, por el contrario, se ven resignados a ver la carrera por la televisión. Esta es, además, una de las decisiones más complicadas que tiene que tomar Unipublic como organizador cada año, ya que verse en la obligación de tener que dejar fuera de La Vuelta a algún equipo español de 'Segunda División' es siempre doloroso.

Así, para este 2023 tanto Burgos BH como Caja Rural-Seguros RGA se han ganado una plaza en La Vuelta. Los burgaleses disputarán la gran carrera española por sexta temporada consecutiva en un gran éxito para el equipo, mientras que el Caja Rural-Seguros RGA regresará a la competición después de que en la pasada edición se quedara fuera.

El año pasado, La Vuelta consiguió que la UCI le permitiera invitar a tres equipos en lugar de los dos habituales, aunque quedó claro que aquello fue una situación extraordinaria que en ningún caso se repetiría en 2023. Por eso, Unipublic pudo invitar en 2022 al Burgos BH, Euskaltel Euskadi y Kern Pharma, que debutó en la carrera.

Así, el gran perjudicado en este sentido fue el Caja Rural-Seguros RGA, que fue el único equipo español de categoría Pro Tour, la segunda categoría, que se quedó sin poder participar en La Vuelta. Por eso, parecía claro que el conjunto dirigido por Juan Manuel Hernández sí que iba a estar presente este año, pero quedaba la duda del otro equipo que sería invitado. Finalmente, el ganador fue Burgos BH.

Una salvación

El hecho de poder competir en un escaparate de alcance mundial como es La Vuelta a España supone un gran éxito para estos equipos de categoría Pro Tour. El retorno y la visibilidad que les dan a sus patrocinadores sirve para justificar la inversión y conseguir una invitación supone prácticamente salvar la temporada para ellos. Por ello, quedarse fuera siempre es acogido con una gran tristeza, pero el sistema actual impide que haya sitios para todos.

Caja Rural-Seguros RGA celebró su regreso a la mejor competición nacional después de haber sido el mejor equipo Pro Team nacional en 2022. En palabras de su mánager Juan Manuel Hernández, esta invitación es un gran motivo de celebración: "Volver a La Vuelta es la mejor noticia que podíamos tener. Estamos muy agradecidos a Unipublic por su confianza, es la carrera más importante para Caja Rural-Seguros RGA y lo daremos todo en esta nueva oportunidad".

Quien también lo celebró fue Julio Andrés Izquierdo, el mánager del Burgos BH: "Es a la vez una enorme satisfacción y una gran responsabilidad recibir la invitación a La Vuelta en este 2023. No puedo olvidarme del resto de equipos españoles que no podrán estar en la carrera. Por desgracia, no hay sitio para todos y eso hace que nuestro agradecimiento sea aún mayor a la organización", confesó.

Por su parte, tanto Kern Pharma, que el año pasado debutó en La Vuelta, como Euskaltel Euskadi, se quedan esta temporada sin el gran premio de poder estar en la tercera gran vuelta de la temporada. Eso sí, las dos escuadras se mostraron elegantes y felicitaron al resto de los equipos por su invitación.

