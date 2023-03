Laporta se defiende de las acusaciones por el 'Caso Negreira': "El Barça nunca ha comprado árbitros"

Joan Laporta rompe su silencio y habla sobre el 'Caso Negreira'. Aunque lo hace a medias. El presidente del FC Barcelona ha intentado escapar de las acusaciones que señalan al club de haber realizado pagos sospechosos hacia el antiguo número dos del Comité Técnico de Árbitros, quien poco antes ejercía de colegiado de Primera División.

La figura de José María Enríquez Negreira y de su hijo Javier Enríquez Romero ha quedado muy ligada a la entidad azulgrana en las últimas semanas y Laporta ha confirmado que preparan una rueda de prensa en la que darán la versión de lo sucedido y que utilizarán para defender la inocencia del club.

El máximo dirigente de la entidad azulgrana ha participado ahora en un acto organizado por el Grupo Godó en el Círculo Ecuestre de Barcelona en el que ha dejado unas primeras pinceladas sobre su postura: "Tenemos una rueda de prensa preparada para hablar de este tema. El Barça nunca ha contratado árbitros y el Barça nunca ha tenido intención de comprar árbitros".

Además, Joan Laporta ha ido más allá y ha señalado a quien considera el gran responsable de todas las filtraciones que se han producido y que parecen señalar de manera al Barça. El presidente del club catalán critica a Javier Tebas, presidente de LaLiga, con quien mantiene una tensa relación que estalló tras el rechazo a la llegada de CVC al campeonato nacional.

"Hay una campaña para perjudicar los intereses del Barça. Es una campaña orientada a controlar el club. LaLiga no acepta que el Barça no firmase el contrato con CVC". El dirigente de la entidad catalana tiene claro quién está detrás de una guerra que amenazan con marcar su gestión al frente del club.

Laporta quiso reiterar durante su intervención en varios momentos que la intención que tienen todos ahora en el Barça es dejar la imagen del club lo más intacta posible: "El Barça no se ha dedicado a comprar árbitros. El Barça no saldrá perjudicado. No conozco mucho del CTA. A Negreira solo lo conocía un poco".

El presidente de FC Barcelona continuó en su ataque hacia Javier Tebas, reiterando la animadversión que tiene este contra su equipo: No veo muy lógicas sus actuaciones. Debe velar por los intereses de todos los clubes. También del Barça. Hace comentarios que afectan a la confidencialidad de los clubes de LaLiga que preside".

"Ha tenido actuaciones en el pasado que demuestran una obsesión con el Barça. Espero que la relación Barça-LaLiga mejore". Además, aseguró que él no tiene ningún problema contra él ni contra la institución, sino que es Tebas quien pone trabas a la entidad azulgrana: "Que conste que es él el que pone obstáculos".

Además del 'Caso Negreira' y la posible implicación de Javier Tebas, el máximo mandatario del conjunto catalán ha hablado sobre otros conflictos que rodean al Barça, ante los cuales Laporta sugiere que siempre aparecen cuando les va bien en el aspecto deportivo. Algo así como una mano negra que ya les salpicó cuando descubrieron las famosas 'palancas': "Somos conscientes de que no podemos gobernar a base de palancas. Últimamente sólo salen noticias negativas del Barcelona. Ahora no les gusta a quién hemos contratado para las obras del Camp Nou... Diría que tiene que ver con la Superliga".

"Empezamos a ir bien, hemos salvado el club económicamente y no podemos seguir con las 'palancas'. Hay que hacer un plan de viabilidad. Lo que estoy viendo es que solo hay noticias negativas y artículos de los que no voy a hablar. No ha gustado que hayamos contratado la empresa Limak. Quien tiene interés en controlar el Barça es LaLiga y CVC".

"Creo que va por aquí. Nosotros defendemos este modelo de propiedad de los socios y socias. Esto es lo que más me motiva. Hay que defender los intereses del Barça y lo tienen complicado. El Barça no entrará en otro modelo de propiedad. Nos quieren entorpecer económicamente para acabar siendo Sociedad Anónima. Yo veo intentonas, pero no son suficientemente veraces".

Laporta habló largo y tendido sobre el asunto de las famosas 'palancas' que parecen volver a estar de actualidad: "LaLiga se dedica a emitir circulares para que las 'palancas' no afecten al Fair Play Financiero. Sólo se pueden operaciones sobre activos que no generen activos recurrentes. La venta del 49% de BLM no sería considerada un ingreso. El Museu tampoco, porque da ingresos. Barça Studios depende de los activos. Nosotros hemos creado una filial que tiene Web3, NFTs... y antes servía a efectos de Fair Play. Ahora solo se podría vender el 49% de activos individuales. No lo tengo planteado. Con BLM tenemos ofertas. Hemos revisado la deuda y estamos en récord de ingresos por patrocinios. Mientras funcione así, no nos plantemos vender más activos".

En el asunto de las cuentas, Laporta habló también sobre la situación de la plantilla y el exceso de masa salarial que registran: "Nosotros estamos excedidos por 200 millones, que heredamos de la anterior junta, que tuvo la aprobación de LaLiga. Dejaron al Barça con un límite salarial excedido por 300 millones. LaLiga permitió que se hiciera eso. Llegamos nosotros y nos obligaron a unas normas mucho más estrictas. Quiero decir que eso no es correcto y esta situación se tendría que reconducir. Sólo hacen cosas para que no podamos fichar. Este invierno no hemos fichado, pese a que teníamos un pequeño margen. Si reducimos la masa salarial, que estamos haciendo un gran trabajo, pero falta llegar a la norma 1/1 mientras ahora estamos en la de 4/1".

Otro de los puntos calientes de la comparecencia de Laporta trató sobre la situación del proyecto del 'Espai Barça': "Forma parte del proceso de viabilidad del club. Lleva 10 años de retraso. El Barça tendrá un estadio de primer nivel, con capacidad de generar más ingresos. Es un proyecto necesario. Hemos adjudicado las obras y nos hemos marcado cerrar la financiación el 31 de marzo".

"Hay dos alternativas que queremos estudiar. Si hubiéramos aprovechado el tiempo de la pandemia hubiera sido más favorable. Tenemos la financiación, pero pensamos que debe mejorarse. No vemos bien los intereses. Estamos trabajando a fondo. Lo más importante es que solo estaremos una temporada y cuatro meses lejos del estadio. Cada año que estamos lejos del estadio dejamos de ingresar 93 millones. Es fundamental el tiempo que estaremos fuera y eso nos llevó a tomar esa decisión. En septiembre del 2024 volveremos al Spotify Camp Nou y las obras acabarán en 2026".

Además de los asuntos institucionales, Laporta también dejó claro que ya prepara las renovaciones de Xavi Hernández y Busquets, teniendo claro que está más cerca la del técnico, que cuentan en el club con Ansu Fati y que esperan poder hacer fichajes en verano, sobre todo en defensa, en los laterales, y en el ataque. Por último, agradeció el barcelonismo de Messi y de su familia y dejó la puerta abierta a tratar el homenaje que merece el argentino, aunque no a un posible regreso del jugador.

