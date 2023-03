El dramático relato de Quique Llopis sobre su caída: "Recuerdo estar en el aire y caer, fue caótico"

Se podría decir que Quique Llopis ha vuelto a nacer. En la retina de todos está la brutal caída que ha sufrido este pasado fin de semana durante la disputa de la final de los 60 metros valla del Europeo de atletismo. El corredor español, que se situaba en una muy buena posición para luchar por las medallas, se enganchó con una valla, tropezó con la siguiente y terminó cayéndose al suelo, golpeando con la cara y uno de sus hombres.

Nada más recibir el fuerte impacto quedó inmóvil, tirado en el suelo, con la mirada perdida y generando una enorme sensación de preocupación en los servicios médicos del campeonato. Mientras ninguno de sus rivales fue a interesarse por él, el equipo de emergencias que seguía la competición fue rápidamente en su auxilio.

Le atendieron con la mayor de las premuras posibles y lo trasladaron hasta un hospital de Estambul donde se ha recuperado satisfactoriamente de su impresionante susto. Todas las pruebas han salido bien y ya ha podido regresar a España para continuar con su recuperación rodeado de sus familiares y amigos, los cuales le han estado esperando en el aeropuerto después de haber vivido unas últimas horas de tensión y preocupación.

Llopis ya se encuentra en casa y ha podido hablar sobre lo sucedido, reconociendo que todavía no ha visto bien una carrera en la que se convirtió en gran protagonista a pesar de que no pudo cruzar la línea de meta: ""Aún no he visto absolutamente nada de la carrera. Fue todo un poco caótico, he ido recordando todo poco a poco. Recuerdo estar en el aire y caer".

Recuerdos vagos y ligeros de un susto grande. Por suerte, la cabeza está bien, no hay lesiones y solo le queda recuperarse de las abrasiones y de uno pequeños problemas en un oído: "Me encuentro mejor. En la cabeza estoy aún un poco dolorido, la oreja aún la tengo un poco taponada, pero me han dicho que se irá solucionando con el tiempo. Todas las pruebas que me han hecho han salido bien. Me han dado un trato increíble, allí en el hospital y también los servicios médicos de la Federación y de la organización".

La peligrosa caída de Quique Llopis en el Europeo de atletismo en pista cubierta EFE

A pesar de que se quiere tomar con calma su recuperación lo cierto es que ya tiene en mente posibles fechas para hacer su regreso y es que este verano tendrá otra cita muy importante: "Lo primero es la salud, luego correr es secundario. Ahora, a recuperarme lo más pronto posible, pero en mente está el Mundial de este verano".

Llopis zanja la polémica

Por último, Llopis también habló sobre el otro gran tema de la carrera: la nula preocupación de sus rivales por su estado de salud tras verle caer a gran velocidad: "Como he dicho, no he visto nada, pero me lo han comentado. En las vallas se cae la gente y creo que no se dieron cuenta y no quiero darle más importancia".

Quique intenta echar balones fuera mientras que su entorno, con su entrenador Toni a la cabeza, también prefiere olvidar lo sucedido, sobre todo en el caso de Jason Joseph, atleta suizo ganador de la prueba que pasó junto al español sin tan siquiera preguntarle.

"Con la adrenalina de ese momento en ese instante no piensas en otra cosa. Él se ha dirigido a Quique en un escrito muy deportivo. Hay que quitarle hierro a esto. Cuando fueron conscientes de lo que había pasado se quedaron helados. Estas polémicas son absurdas". Llopis sigue hacia delante, pero reconoce haber recibido llamadas y mensajes de muchos de sus rivales en la carrera preguntando por su estado.

