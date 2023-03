El resentimiento de Alpine y Szafnauer con Fernando Alonso: se acuerdan de su edad tras su gran podio

Aston Martin es segundo en la clasificación del Mundial de Constructores solo superado por el inalcanzable Red Bull. Ya tienen un podio en la temporada y Fernando Alonso es tercero en la tabla de pilotos. Además, un maltrecho Stroll consiguió buenos puntos en Bahréin. Mientras tanto, Alpine solo consiguió meter a Gasly en el Top10 después de salir último y Ocon vivió una auténtica pesadilla con sanciones y problemas mecánicos.

El contraste de situaciones entre el anterior equipo de Fernando Alonso y el nuevo es total, algo que evidentemente ha generado roces en la factoría francesa. El asturiano abandonó a los de Enstone cuando Sebastian Vettel dio un paso al lado en Aston Martin. Fernando vio la oportunidad de unirse a la energía verde y ahora disfruta de su segunda juventud a sus 41 años habiendo conseguido su podio 99 por delante de los Mercedes y de los Ferrari.

Esta nueva configuración de parrilla en la que de momento el cuarto equipo es Alfa Romeo no gusta en Alpine. Y especialmente a una persona como Otzmar Szafnauer, quien abandonó Aston Martin, y antes Racing Point, para liderar el proyecto de Alpine, el cual va ahora camino de la nada. El Team Principal de la escudería francesa no tenía una buena relación con Fernando Alonso y lo ha dejado patente con unas duras declaraciones sobre el asturiano al que vio subido al podio de Bahréin.

Otmar aseguró que ya no sabe qué pasa por la cabeza de Fernando, con el que no mantiene contacto desde su marcha: "No lo sé, desde que está allí, solo puedo ver lo que veo desde fuera, creo que sigue muy motivado, vive para esto, así que pienso que la motivación de Fernando está absolutamente todavía ahí. Lance Stroll se lesionó por lo que he oído y parece que Fernando, por lo que se ve en la pantalla, estaba peleando duro por una buena posición".

Una buena posición, por si Otmar no vio la carrera hasta el final, era entrar en el podio. Objetivo que Alonso terminó consiguiendo y que sirve para recompensar todo el trabajo que ha realizado Aston Martin durante este invierno. Sin embargo, Szafnauer no pudo evitar atacar al asturiano con uno de los temas más comentados a su alrededor: la edad.

Fernando Alonso en el podio del Gran Premio de Bahrein. AFP7 / Europa Press

"Así que estoy seguro de que está motivado, la cuestión será la edad, que nos alcanza a todos, no tengo ni idea de cuándo, o si eso va a suceder". Con estas palabras, Otmar pone en duda que Alonso vaya a ser capaz de sostener el nivel mostrado en Bahréin durante toda la temporada debido a que ya tiene 41 años y que no puede mostrar la combatividad que jóvenes como Leclerc o Verstappen sí desprenden por su edad.

La situación de Vettel

Por último, Szafnauer también analizó otra situación de actualidad para Aston Martin y es la ausencia de Sebastian Vettel. Para los de Silverstone era la primera carrera sin el alemán, el cual se ha quedado fuera por unos meses de su gran explosión: "No lo había pensado. Es una buena pregunta, creo que deberías hacérsela a Seb en vez de a mí".

Otmar se refería a si le dolerá ver a su antiguo equipo ahora peleando por los podios: "Soy amigo de Sebastian desde que tenía 18 años y le respeto a él y a las decisiones que ha tomado. Estoy seguro de que las tomó con mucha información, por las razones correctas y por motivos familiares. Así que lo respeto, pero ¿está triste por haberse ido ahora? Pregúntaselo a él".

