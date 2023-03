Cruzada de De Laurentiis contra la FIFA: "Han robado billones y billones y nadie los controla"

Aurelio De Laurentiis ha hablado alto y claro sobre su opinión acerca del fútbol actual, la FIFA y los representantes de los jugadores. Lo ha hecho durante una reunión en el Departamento de Derecho de la Universidad de Campania Luigi Vanvitelli. El dueño del SSC Nápoles ha aprovechado también para lanzar una crítica al inoperante Estado italiano.

"La Ley Melandri nos ha estado rompiendo las pelotas durante 20 años. ¿Cómo puede decir que cuida los estados financieros de los clubes que están teniendo pérdidas? Para 'curarlos' hay que hacer borrón y cuenta nueva. El Estado italiano está ausente y pospone", ha comenzado diciendo.

A continuación, ha ido opinando sobre el negocio de los agentes de futbolistas: "Los agentes son un gran problema, ¿por qué los clubes no pueden ejercer un poder notarial? Si hay una industria, ¿por qué los contratos deben ser por cinco años? (regla en Italia) ¿Por qué no puedo hacer un contrato de ocho años?".

De Laurentiis, en un entrenamiento del Napolés EFE

"Después de dos años, sobre todo si el futbolista ha cambiado de agente y todavía no ha ganado dinero, empieza a enfadarse. Así que presiona para que ceda y se lleve comisiones de 5-10 millones de euros. Había un agente, Mino Raiola, que en paz descanse, muy majo, que se llevaba 30-50 millones de comisiones a hombros de los clubes...", ha agregado sobre los representantes.

Pero, además, también ha puesto el punto de mira directamente en la FIFA: "¿Habéis visto en Netflix lo que ha estado haciendo la FIFA en los últimos años? Han robado billones y billones, ellos que están en Suiza, en Ginebra y Zúrich, fuera de cualquier jurisdicción europea y nadie los controla. A mí que soy muy rígido me desafían, a mí que estoy a favor de la legalidad total se me dice que no soy hincha".

El Nápoles y el Bari

Por otro lado, y en términos más amables, De Laurentiis se ha referido a su pasión por el Nápoles: "Me gustaría despejar cualquier duda sobre si soy o no hincha del Napoli. Ya que usted vive en esta duda: de niño mi padre Luigi me llevaba al estadio cuando aun llevaba chupete".

"Luego, en 1954, mi familia produjo 'L'oro di Napoli'... ¿Crees que si no fuera un aficionado del Nápoles me hubiera quedado aquí 19 años? Te cuento más, soy fan de Nápoles, de la ciudad de Nápoles. La considero una posible ciudad central a nivel europeo, como lo fue en siglos pasados. En muchos aspectos lucho por favorecer la imagen de Nápoles en el mundo", ha destacado.

Además del Nápoles, también tiene entre manos un colosal proyecto con el Bari: "Obviamente me preguntan '¿qué pasará si llegas a la Serie A con el Bari?'. Lo venderemos, pero a alguien que nos dé la garantía de que podrá manejarlo como una obra de genio".

