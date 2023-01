De Laurentiis ya rechazó al fondo CVC en Italia: "Todos los muertos de hambre vendían sus derechos"

La mayoría de clubes de LaLiga aceptaron la propuesta de la patronal y llegaron hace tiempo a un acuerdo con el fondo de inversión CVC para ceder parte de sus derechos audiovisuales durante los próximos 50 años. Esta operación, que está además judicializada y que tanta polémica levantó especialmente por el rechazo de cuatro clubes (Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club e Ibiza) tuvo su paralelismo hace un par de años en el fútbol italiano.

Así lo comentó Aurelio de Laurentiis, el presidente del Nápoles, que expuso la situación similar que se vivió en la Serie A con varios fondos de inversión, entre los que se encontraba también CVC, tratando de hacerse con los derechos audiovisuales de los clubes. El mandatario del club napolitano se mostró contrario a esta gestión en sus declaraciones a Rai3 y explicó las maneras de tumbar aquel acuerdo que amenazaba con fraguarse ante el beneplácito de varios equipos.

"Busqué en Andrea Agnelli un respaldo para oponerme a ellos porque, evidentemente, si entraba el fondo, no le permitirían hacer la Superliga, y arremetió contra ellos, comentó De Laurentiis. De esta manera, a través de Agnelli trató de hacer fuerza para que CVC y otros fondos de inversión no pusieran su mano sobre los clubes italianos.

"Utilicé a Agnelli porque necesitaba mandar a tomar por c... lo de los fondos, que era otra mierda. Hubo una serie de presidentes que querían conseguir fondos para la Liga. Todos los muertos de hambre de la Serie A vendían los próximos siete u ocho años a un fondo por unas migajas de pan", afirmó De Laurentiis de una maneja tajante, sin pelos en la lengua.

Más oposición

En España tan solo tres equipos de Primera División y uno de Segunda División han llegado a mostrar su repulsa en firme a este tipo de acuerdo con CVC. Es cierto que Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Athletic Club son pesos pesados en el fútbol nacional, pero el resto de equipos terminaron sucumbiendo a los cantos de sirena.

Piña de los jugadores del SSC Nápoles para celebrar un gol en la Champions League 2022/2023 Alessandro Garofalo / LaPresse via / DPA

En Italia, sin embargo, hubo más fuerzas contrarias a la venta de sus derechos audiovisuales a este tipo de fondos de inversión. Clubes importantes como Nápoles, Lazio, Juventus, Inter, Atalanta, Hellas Verona y Fiorentina se opusieron, una muestra importante de la Serie A, por lo que fue más sencillo tumbar el acuerdo ya que 7 de los 20 clubes de la máxima categoría no estaban de acuerdo.

Mientras tanto, en España no está ni mucho menos el caso cerrado ya que el proceso de la entrada de CVC está judicializado. Además, el Fútbol Club Barcelona denunció recientemente a LaLiga al no poder aumentar en un 15% su masa salarial por no firmar el acuerdo con el fondo de inversión. La entidad presidida por Joan Laporta afirma que "no puede competir en igualdad de condiciones con los otros 38 clubes de la Liga de Fútbol Profesional", por lo que presentó una demanda contra la patronal en el juzgado mercantil número 7 de Barcelona.

