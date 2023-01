Mercedes espera que el cambio del código ético de la FIA no sea tan "duro" con la 'ley anti Hamilton'

Una nueva temporada de Fórmula 1 tendrá lugar en unos pocos meses. Tras un merecido descanso, la expectación vuelve a dispararse con el regreso de los monoplazas al asfalto. Muchos meses de acción donde muchos ya se están frotando las manos para ver los duelos entre Verstappen, Leclerc y Hamilton entre otros. También la llegada de Fernando Alonso a Aston Martin está generando gran ilusión.

Sin embargo, esta temporada habrá una gran novedad que afecta directamente a los pilotos. Especialmente va dirigida a uno, Lewis Hamilton. El británico se ha convertido en los últimos años en uno de los más reivindicativos, pues raro ha sido el Gran Premio donde no ha lanzado mensajes políticos.

Una medida llevada a cabo por la FIA que pretende acabar con ello, ya que para realizarlas se requiere un consentimiento previo por del organismo. Desde el pit lane hasta los podios, pasando por cualquier lugar de la parrilla se ha convertido en un lugar donde las "declaraciones políticas, religiosas y personales" se han prohibido completamente en cualquier recinto relacionado.

"Necesitamos ver cómo funciona esto realmente. Entendemos que el deporte no está aquí para mezclarse con la política, sino al contrario y para unir. No tengo dudas de que Mohammed y la FIA tienen buenas intenciones y quieren lograr las cosas correctas", señaló Toto Wolff, jefe de Mercedes.

"Se trata sólo de alinearlo con los pilotos que han sido más francos en el pasado. Siempre que Lewis ha hablado con Mohammed han terminado en una discusión positiva, así que, no creo que las cosas sean tan duras como están escritas", explicó en unas declaraciones a 'The Sun'.

Hamilton y su casco LGBTIQA+ en Qatar

Hamilton, en contra

Si alguien precisamente se mostró tajante contra esa norma impuesta por la FIA fue Lewis Hamilton. El de Mercedes llegó a asegurar que no correría en la Fórmula 1 si no "podía defender los Derechos humanos". Unas duras declaraciones para el piloto más reivindicativo junto a Vettel, aunque el alemán colgó el casco esta temporada.

"Me siento empoderado para ponerme de pie y hablar abiertamente sobre cualquier tema. Independientemente del resultado, sé que siempre hay que decir y hacer cosas, porque mucha gente está sufriendo", declaró Hamilton a The New York Times tras conocer el veto a las declaraciones sobre temas políticos o religiosos en la parrilla.

