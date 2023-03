El lamento de Achraf Hakimi tras ser acusado de violación: "Me siento engañado, es una trampa"

Achraf Hakimi sigue esperando a conocer novedades sobre el caso en el que se ha visto envuelto tras la acusación de una joven de haberla violado en su domicilio. La Fiscalía francesa acusó formalmente al jugador después del testimonio de la denunciante, y las investigaciones siguen su curso mientras que el marroquí trata de seguir haciendo vida normal en el París Saint-Germain.

El lateral derecho sigue guardando silencio públicamente, pero ahora se ha conocido cuál es el sentir del jugador a través de las declaraciones de un amigo suyo residente en Madrid. El programa Fiesta del canal Telecinco se desplazó hasta el barrio en el que creció el deportista y habló con varias personas que le conocen desde que era pequeño, especialmente con uno de sus mejores amigos.

Así, este conocido del actual jugador del París Saint Germain afirmó haber estado con Hakimi hace apenas unos días y reconoció haber hablado con el marroquí antes incluso de que estallara todo el tema. "Es mi amigo, mi hermano, siempre viene aquí. Hace 20 días estuvo con nosotros. He hablado con él antes de que saltase la cosa mucho y me ha dicho: 'Me siento como engañado, es una trampa'", apuntó el amigo del internacional con Marruecos.

[Nuevo escándalo en el fútbol: Achraf Hakimi, investigado por violación]

Además, en las respuestas a la reportera que se desplazó hasta el barrio de Getafe, ese amigo de Achraf Hakimi, que no quiso desvelar su identidad, prosiguió en su explicación y en su creencia de que el jugador es inocente: "Él tiene dinero como para reservar una nave de chicas, eso está planeado", ratificó en defensa del futbolista.

El relato de los hechos

Una joven de 23 años acusó al jugador del París Saint-Germain de haberla violado en el domicilio del deportista el pasado 25 de febrero. Según el testimonio de la denunciante, la relación entre ambos comenzó en 16 de enero, cuando ambos contactaron a través de la red social Instagram y comenzaron a intercambiarse mensajes.

Así, cerca de un mes más tarde Achraf, siempre según la versión de la presunta víctima, le envió un Uber para que recogiera a la chica y la llevara al domicilio del marroquí. Una vez allí, "la situación se desmadró" tal y como apuntaron desde la parte denunciante ya que el jugador del PSG besó a la joven en la boca, le levantó la ropa y terminó por besarle los pechos a pesar de que ella se negó en todo momento.

[La declaración que señala a Achraf Hakimi: "Practicó tocamientos vaginales aunque ella se resistía"]

También la parte de la presunta víctima ha llegado a hablar de penetración sin consentimiento y de tocamientos vaginales del futbolista pese a que la joven se resistía a todo aquello.

En la fecha que se relatan los hechos, la mujer de Hakimi se encontraba de vacaciones con los dos hijos del matrimonio en Dubái, por lo que el futbolista estaba solo en casa. Varias informaciones han apuntado además que la pareja no atravesaba su mejor momento y estaba en trámites para su divorcio.

Sigue los temas que te interesan