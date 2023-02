Piqué reconoce que no felicitó a Messi por el Mundial: la razón y una relación que se enfrió

Hay pruebas evidentes que demuestran que la relación de Gerard Piqué y Leo Messi, compañeros en el Barça durante 13 años, se rompió en algún punto. El central, ya retirado, y el argentino tomaron caminos diferentes y actualmente estarían distanciados a tenor de unas palabras del exfutbolista catalán.

Surgen de una charla con el tiktoker John Nellis, creador de contenido para la plataforma Sorare, de la que es inversor el propio Piqué. El nombre de Messi sale a la palestra y el ahora presidente de la Kings League revela que no llegó a mandar ningún mensaje a Leo por su victoria con Argentina en el Mundial de Qatar.

"No, sinceramente no. Mis últimos meses fueron muy duros y necesitaba desconectar. No he visto nada de deporte e incluso no vi ningún partido del Mundial, solo la final y no todo el partido", dijo Piqué sin profundizar en su relación con Messi.

Aún así, Piqué sí tuvo grandes palabras para su excompañero en lo deportivo: "Como delantero, y por algunas otras razones, diría que Messi. Él es el mejor del mundo en este momento y creo que es el mejor de la historia y además logró con Argentina ganar la Copa del Mundo. Era su sueño", dijo. Eligió a Casillas (portero), Carles Puyol (defensa) y Cesc Fàbregas (centrocampista) como los mejores en el resto de posiciones.

También habló de la rivalidad entre Messi y Cristiano, decantándose por el argentino por sus últimos años: "Es cierto que la pelea entre ellos dos en esta última década fue bastante impresionante, porque ambos lo hicieron increíblemente bien. Pero elegiría a Messi con seguridad. Demostró que incluso con 35 años puede competir. Es el mejor jugador del mundo y lo mostró en la Copa del Mundo".

Piqué, que no se muerde la lengua, también dejó llamativas declaraciones sobre un jugador, Sergio Ramos, con el que ha tenido una relación de altibajos por la rivalidad Madrid y Barça y sus tiempos compartidos en la Selección:

"Fuimos amigos durante nuestra carrera... pero es cierto que en la etapa de Mourinho el ambiente en la Selección no fue el mejor. Pero cuando Mourinho se fue, las aguas se volvieron a tranquilizar, lo que considero que fue clave para ganar la Eurocopa", dijo.

El mensaje que destapó todo

Volviendo a la relación Messi - Piqué, hubo un incidente que reveló que entre ambos existía mal rollo desde la salida de Leo del Barcelona. El central, en una entrevista para Sky Sports hace casi un año, reveló que lloró con el adiós del '10' durante el verano de 2021.

En esa misma entrevista, Piqué también intenta justificar las posibles razones de Laporta y su directiva para dejar salir a Messi: "Puedo entender por qué Messi no renovó su contrato. El club estaba sufriendo mucho económicamente por culpa del expresidente y la forma en que dirigía el club. Pero al final del día, estas son cosas que suceden en la vida".

Aquellas declaraciones tuvieron réplica de parte del entorno de Messi. Alfonso Aguilera Rosique, amigo cercano del argentino, atacó contundentemente al entonces central del Barça.

"Piqué, eres tan falso y pavero que, no solo no lloraste, sino que le dijiste al mediocre de Laporta que si quería construir un equipo ganador debía vender a Messi. Ese mismo Messi que te rescató del Zaragoza cuando nadie te quería por rencoroso, envidioso y mal compañero", le acusó públicamente desde su cuenta de Instagram. La cosa está tensa.

