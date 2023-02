Así funciona la Kings League de Piqué: la fórmula del éxito de mezclar fútbol y streamers

Presentación de la Final Four de la Kings League en el Camp Nou Kosmos Media

Todo empezó con la misma reflexión que llevó a la creación de la Superliga: el fútbol ha dejado de ser tan entretenido. Así nació la Kings League, proyecto encabezado por Gerard Piqué y respaldado por streamers y otros rostros conocidos para el público. Desde el primer momento captó la atención del público joven y en un mes ha traspasado barreras hasta convertirse en todo un fenómeno.

"El fútbol es una base ya de por sí potente y a partir de ahí la clave es el hecho de que estén pasando cosas constantemente. No hay ni 30 segundos de descanso en siete horas de stream", cuenta Oriol Querol en conversación con EL ESPAÑOL. Director de Kosmos Studios, productora de la empresa de Piqué, tuvo una participación directa en la creación de la Kings League y es su CEO.

La audiencia de cada jornada se mide en centenares de miles de espectadores y algún pico superior al millón en Twitch, plataforma de streaming por la que se emite gratuitamente y para todo el mundo. La Kings League apenas está en el ecuador de su primera temporada tras cinco jornadas y su éxito, "que nadie se esperaba tan bestia", le permite expandirse con una liga femenina, la Queens League, y a varios países.

La Kings League ha enganchado. Se aleja del fútbol tradicional jugándose en un campo más pequeño, de fútbol 7, e incorpora cambios en el reglamento que pueden ser más leves, como los saques iniciales de waterpolo o los penaltis de la MLS, o más radicales, como las 'armas secretas' que son cartas que logran 'romper' el partido "y que pasen cosas que al final es la madre de todo".

La otra clave está en el fútbol en sí. "En los meses previos al lanzamiento de la liga, había siempre una reflexión que era la de que esto no iba a funcionar si el fútbol no es bueno. No se iba a aguantar por tener a Ibai [Llanos] gritando o al árbitro microfonado". Un casting con 11.000 inscritos, incluyendo exfutbolistas profesionales, dio lugar a una liga de un nivel muy alto.

Los presidentes de los 12 clubes son streamers españoles (Ibai, TheGrefg, DjMaRiiO, XBuyer, Spursito, Perxitaa y los periodistas Gerard Romero y Adri Contreras), internacionales (JuanSGuarnizo y Rivers) y exfutbolistas de renombre (Iker Casillas y Kun Agüero). Cada equipo formó su plantilla con 10 jugadores del casting, el 'jugador 11' que eligió cada uno libremente y un 'jugador 12' que puede cambiar cada jornada.

Gracias a la mecánica del 'jugador 12' han pasado ya por la Kings League rostros de primer nivel como Chicharito, Saviola, Capdevila, De la Red, Orellana o Alberto Bueno, entre otros. Para la jornada del domingo 26 de febrero ya hay anunciado un fichaje aún por revelar de "magnitud histórica", según Oriol. El propio Piqué ha ayudado para poder contar con este jugador, que vestirá la camiseta del equipo de Ibai -Porcinos-, pero la propia liga no se limita solo a eso para ayudar a los presidentes.

En abierto, 70 euros por partido...

"Lo que hemos tratado de crear es un patio para que ellos [los presidentes] jueguen", dice Oriol Querol. No tienen que hacer las gestiones que haría un club y la liga se ocupa de prácticamente todo: material de entreno, campos para practicar, viajes, contratos... También a nivel laboral, puesto que los jugadores son todos empleados de la Kings League. Cobran 70 euros por partido, un dinero que se vería incrementado a partir de la próxima temporada si el éxito sigue siendo el actual.

Los gastos de los que sí se hacen los clubes son los sueldos del 'jugador 11', el 'jugador 12' y el entrenador, negociados entre ellos, además de pequeños gastos extras. Los presidentes no cobran de la liga y sus beneficios económicos llegan por dos vías: contenido que generan para sus canales y hasta dos patrocinios propios que pueden buscar por su cuenta e integrar en las camisetas de sus equipos.

Gerard Piqué, David Broncano y Oriol Querol, en la Kings League Kosmos Media

La línea de negocio de la Kings League es diferente a la de LaLiga, por ejemplo. No tiene el sustento económico de los derechos televisivos que en caso de otras competiciones deportivas venden a cadenas o plataformas. Se emite en abierto en Twitch "y seguirá siendo siempre así", aseguran desde la organización: "Es una obsesión porque para hacerlo mejor en el mundo del fútbol de cara al aficionado, que sea gratis, era para nosotros una prioridad". El propio canal de la liga, líder en audiencia cada vez que abren directo, es una fuente de ingresos que, sin embargo, no se acerca a las cantidades por la venta de los derechos.

La Kings League, que se juega en un pabellón situado en el puerto de Barcelona, tampoco cuenta con ingresos por ticketing al no vender entradas presenciales hasta ahora. Sí habrá en la Final Four que decidirá el título y se celebrará el 26 de marzo en el Camp Nou. El dinero de las entradas y los patrocinadores será repartido con el FC Barcelona, en base al acuerdo sellado para la cesión del estadio, y ya van 45.000 vendidas.

La vía principal de ingresos de la liga son los patrocinios. Tiene uno principal, InfoJobs, y otro que da nombre al pabellón en el que juegan, Cupra. Otras grandes marcas (Adidas, Grefusa, Spotify, Mahou, McDonalds...) se han ido sumando al proyecto ante su éxito y ya se cuentan por más de una decena las empresas con las que trabajan.

Oriol admite que están desbordados por las peticiones: "La gran mayoría de patrocinadores los habíamos cerrado antes de empezar y les ha salido bien porque ahora mismo formar parte de esto es un exitazo. Hay muchas que han venido después y no pueden entrar porque ya no nos quedan espacios o porque ya está su competencia y, al final, ha habido habido que renunciar a propuestas".

Partido de la Kings League entre Porcinos y Kunisports Kosmos Media

Respuesta a Tebas

Es una realidad que el éxito de la Kings League se ha sumado al debate sobre los problemas actuales del fútbol tradicional. En el foco está LaLiga, que ha sufrido comparativas dolorosas con partidos de Primera División con audiencias muy inferiores a las de las jornadas de la competición de Piqué.

Eso causó una primera polémica cuando Javier Tebas, presidente de LaLiga, apodó a la Kings League como "un circo". Desembocó en una estrategia de Piqué y sus socios para presentar un misterioso jugador, con la identidad del 'Joker', que acabaría siendo Agüero jugando para su propio equipo.

Tebas ha dejado algún dardo más cuando le han puesto su Liga y la Kings League frente a frente: "Es comparar cosas... que me parece muy bien por Gerard Piqué y por Ibai, pero es un fenómeno de 'youtubers'". El CEO de la Kings League responde en conversación con EL ESPAÑOL: "Sí es un fenómeno de 'youtubers', entre otras cosas. Algunos de los 'streamers' con los que trabajamos se quejan de que siempre ha habido un cierto desprecio, una cierta condescendencia, hacia todo lo que hacen. Probablemente hay mucha gente que sigue yendo por ahí, señalando como inferior lo que hagan los 'streamers'. La Kings League es un ejemplo de que se pueden hacer cosas muy grandes en este ecosistema", explica Oriol Querol.

LaLiga perdió en enero la 'batalla' en las redes sociales. La Kings League tuvo un impacto en Twitch mayor que la suma de cuatro de las grandes ligas, incluidas la española y la Premier League. En cuanto al contenido publicado durante el primer mes del 2023 en TikTok, la Kings League tuvo en visualizaciones 238 millones, duplicando a la Premier (115M) y multiplicando casi por siete las de LaLiga (35M).

La Queens League, la liga de mujeres

Los datos permiten a la Kings League soñar en grande. En solo un mes de vida, ha dado tiempo a trazar importantes líneas que seguirá en un futuro cercano. Los dos principales proyectos a tener en cuenta son la Queens League, la versión de fútbol femenino de la liga, y la expansión internacional de la competición.

La Queens League es una realidad y tiene fecha de estreno: 6 de mayo. Debutará el día de antes del arranque del segundo split del año de la Kings e irán juntas de la mano jugándose una los sábados y otra los domingos. Mismo modelo, mismo formato y mismo salario para ellas que para ellos. "Tenemos la convicción de que el fútbol femenino está en un momento en el que permite que también podamos nosotros sumarnos con este proyecto", explica Oriol Querol.

¿Quieres jugar la Queens League?

Aún queda mucho por conocerse, pero lo que puede decir el CEO de la Kings League es que en dos semanas se presentarán los equipos (Ibai Llanos, Gerard Romero, Rivers y DjMaRiio han sido los primeros confirmado) y algunas de las jugadoras (han mostrado interés futbolistas retiradas como Priscila García y Willy Romero y alguna en activo como Olga García). Como en el caso de la Kings, las inscripciones están abiertas para buscar las elegidas para formar parte del draft de la liga.

La Queens arrancará también con 12 equipos, un número que no tiene por qué mantenerse tanto en la liga masculina como femenina y a partir de 2024 probablemente vaya en aumento. No se dan pistas sobre nuevos 'presidentes', pero si asegura que los que ya están son fijos: "La idea es que se queden muchos años. Creo que todos entraron un poco con la duda de dónde se estaban metiendo y han confirmado que tomaron una buena decisión", señala Oriol.

El salto a otros países

El otro gran asunto que hay entre mano es la expansión internacional de la Kings League. Su CEO revela a EL ESPAÑOL que ya están trabajando en un plan para el 7 de enero de 2024, el primer domingo del año, "empezar varias liga a la vez". ¿Cuántas y en qué países? Ni siquiera ellos lo saben, pero están estudiando propuestas.

La expansión no tiene por qué limitarse solo a países hispanohablantes, pero hay alguna clave: "Necesitamos que allá donde vamos haya dos cosas: tradición de fútbol y tradición, en la medida de lo posible, del mundo 'streaming'. Hay pocos sitios en el mundo donde las cosas funcionen tan bien como en España".

Ya se dejó caer que la figura histórica que jugará en el equipo de Ibai el próximo día 26, que no es español y ha sido campeón del mundo, aceptó con la condición de llevar la liga a su país y tener su propio equipo en ella cuando arranque.

Y si por si esas novedades se quedaran cortas para alguno, este mismo viernes, en el programa que emiten como previa de cada jornada, Piqué realizó otro anuncio: habrá una Prince Cup, un torneo para niños de 10 y 11 años que se disputará dos veces, en agosto y diciembre. La Kings League echa humo y va a toda máquina. Así es el nuevo fenómeno que el fútbol con los 'streamers'.

