Luis Rubiales: "El mejor embajador de la Superliga Europea es Javier Tebas"

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha sido la gran estrella del desayuno informativo organizado por Europa Press. El máximo dirigente del ente federativo ha estado acompañado por grandes personalidades como el nuevo seleccionador nacional, Luis de la Fuente, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.

También ha habido representación de los grandes clubes de la capital, ya que por parte del Real Madrid ha estado Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del equipo blanco, y por parte del Atlético de Madrid ha estado presente su presidente, Enrique Cerezo. En dicho acto, Luis Rubiales ha tocado temas tan importantes como la candidatura al Mundial 2030, la Superliga Europea o el conflicto de la Primera RFEF.

Valoración del Mundial

"Las cosas no salieron de la manera que queríamos. Hay detalles, como el poste de Sarabia, que te acercan o alejan del objetivo. Nos faltó algo. Era el momento de acabar una etapa muy productiva y valiente. La nota no es buena, pero hay una buena base para lo que viene con Luis de la Fuente. Cumple perfectamente con el rol de seleccionador".

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol

Cambio en el banquillo

"Mi relación con Luis Enrique sigue siendo excelente. No hubo otra vía que la de Luis de la Fuente. Fue todo muy rápido. La pócima mágica es ganar, si se juega bien, pues mejor. Seguro que la gente se va a volcar en Málaga. Luis dará su pincelada a un bloque bueno que hay".

Formato de la Supercopa

"El cambio del modelo de competición es un éxito y nos copian de fuera. Generó polémica llevarla fuera de España, pero nos interesa exporta nuestro fútbol. La idea es conseguir ingresos para los clubes que más lo necesitan. Son 20 millones de euros que nos vienen muy bien. Sin la Supercopa en Arabia habrían desaparecido muchos clubes, y también la competición".

Proyecto del Mundial 2030

"Hay mucha confusión. Se ve a la RFEF como un ente público, pero nosotros no recibimos la subvención del CSD, que son 20 millones. Solo se ha recibido para la candidatura 2030, que es un proyecto de país que puede generar entre 20.000 y 30.000 millones de euros a los organizadores".

"El día 21 hay reuniones con las sedes. Es una carrera que vamos a correr hasta el final. Estoy seguro que nuestra candidatura va a ser la más potente. Luego, vamos a competir con otras que seguro que también trabajan bien".

Desencuentro con Javier Tebas

"Hay cooperación máxima en las competiciones. Pero no concibo ciertas expresiones con gente que no piensa como tú. Es imposible hablar con quien no quiere hablar. Nuestros puntos de vista son diferentes. Hemos superado a Inglaterra en fútbol no profesional. Y La Liga se vende por menos dinero. Hay que variar el formato. Se televisan demasiados partidos y eso explica el fenómeno de la Kings League. Algo hay que hacer".

Javier Tebas

Pelea por La Liga

"Para nada está decidida. El Madrid nunca se rinde, lo sabemos. La distancia del Barcelona es buena, pero queda mucho. Es una pena que no encontremos diálogo para tener una competición más dinámica".

Posibilidad de jugar en Miami

"Con el formato actual es imposible. Jugando en casa y fuera no se puede. Con otro formato se podría estudiar".

Postura sobre la Superliga

"Pienso como UEFA y su presidente. La Champions es la mejor competición de clubes. Se puede mejorar, pero desde dentro del fútbol. UEFA es el fútbol en todos sus sectores. Respeto otras formas de pensar. Puede que coincida con otras personas, pero no en las formas. Sería muy importante recuperar a Madrid y Barcelona. El mejor embajador de la Superliga no es Florentino o Laporta, es Javier Tebas. Están haciendo pobres a los más pobres y ricos a los más ricos. Están descapitalizando a los clubes. Están empobreciendo La Liga. CVC fue una operación nefasta para el fútbol y favorable a un grupo de poder. Es desastrosa, calamitosa y, para nosotros, ilegal".

La nueva Ley del Deporte

"Tiene mucho que ver con el carácter de quien preside el CSD: mesura y diálogo. No se ha querido arrasar lo que había y sí aprovechar lo bueno. Ahora tenemos que trabajar todos para crear un disenso pactado. Hay que agradecer el esfuerzo de todos los partidos para sacar adelante la Ley. Ahora hay que ponerse en los fogones para cocinar"-

Enfrentamiento con AFE

"Yo soy afiliado y creo que hicimos una gran gestión. Dejamos 15 millones en las arcas, pasamos de 5.000 a 10.000 afiliados. Creo que la tesis del sindicato, desde entonces, se ha diluido en cosas menores. La relación no es la que debería. No sé si es por dinero o poder, pero el sindicato se ha alejado de los jugadores y acercado a los fuegos de artificio".

Respeto por las árbitras

"No es serio hablar de recibos arbitrales. La Liga femenina recibe mucho dinero público para que sea profesional. No se puede recibir dinero para todo y no para las arbitras. No van a pasar recibos. Son profesionales y así se las debe tratar".

Polémica con la Primera RFEF

"Si hay alarmar es porque alguien quiere crear alarma. Nació como algo experimental y se avisó de que si no funcionaba se podía volver atrás. Tenemos que analizar el futuro. Nosotros no filtramos la carta que enviamos, 16 clubes lo hicieron. No podemos poner 20 millones de euros y que se generen deudas. Tenemos que ver qué pasa. Hay varias opciones sobre la mesa, y lo haremos al acabar la temporada. Debemos supervisar como órgano de gobierno que somos. Es falso que hay 20 clubes contra el control económico. Vamos a escuchar a clubes, jugadores, entrenadores, árbitros y luego decidir".

Luis Rubiales, presidente de la RFEF

Conflicto con la Selección femenina

"Hablo con todo quien quiera hablar conmigo. Quien me quiera escuchar, ahí estoy. Claro que he felicitado a Alexia. El tema de las 15 se zanja con una frase: queremos a futbolistas comprometidos con la selección, no que quieran ir un Mundial o una Europa. Eso vale para hombres y mujeres. Otra cosa es que hubiera pasado algo, que no ha sido así. Al revés. ¿El Mundial? Hay que hablar de las 23 que ganaron a Estados Unidos y empataron con Suecia. Vamos con ilusión y humildad, sabiendo que es muy difícil. Creo que en 2026 seremos una selección dominante".

Elecciones a la presidencia

"Me voy a presentar el año que viene. Quedan cosas por hacer. Siento no tener unanimidad por alguna campaña. Pero el fútbol modesto sabe lo que tiene".

