El palo de Koeman para restar méritos al Barça de Xavi: "Si fichas a 12 jugadores es más fácil"

El FC Barcelona está levantando el vuelo de la mano de Xavi Hernández. El entrenador catalán, que el año pasado fracasó estrepitosamente, está poco a poco encontrando el camino del éxito después de un inicio de año que fue igualmente complicado. Se cayeron de la lucha por la Champions a las primeras de cambio.

Tanto es así que en unos días tendrán que jugar por segunda temporada consecutiva la Europa League. Allí se las verán contra un Manchester United que también está en ascenso. Sin embargo, los azulgranas tienen ahora una situación muy cómoda en La Liga, con 8 puntos de renta sobre el Real Madrid, y están en las semifinales de la Copa del Rey. Allí se enfrentarán al conjunto merengue buscando un puesto en la final.

Por si fuera poco, ya han sumado su primer título para sus vitrinas. Fue la Supercopa de España ganada en Arabia Saudí tras una exhibición ante el equipo de Ancelotti en la gran final. Después de años muy duros, los culés intentan levantar la cabeza y parece que lo están consiguiendo. Aunque hay una persona que no se muestra del todo convencida de ello. Es Ronald Koeman, perfecto conocedor de ese vestuario.

El técnico neerlandés fue el anterior entrenador que pasó por el banquillo del Barça antes de que llegara Xavi Hernández. Sin contar eso sí la pequeña etapa en la que Sergi Barjuán estuvo como interino. Ahora, el entrenador neerlandés observa al FC Barcelona desde la distancia y aunque reconoce que hay cosas que le gustan, sabe también donde está la clave de este cambio.

"El Barça lo está haciendo bien. Vi el partido contra el Real Madrid y jugaron increíble, pero claro... si fichas 10 o 12 jugadores nuevos... es más fácil para Xavi. Depende de la calidad del equipo. Durante mi tiempo en el Barça eso fue diferente". Ronald habla alto y claro y no tiene duda de que a él no le trajeron jugadores de la talla de los que Joan Laporta sí le ha fichado a Xavi. Y pone nombres línea por línea.

Ronald Koeman, tras la derrota del Barça en Vallecas Reuters

Desde la llegada de Robert Lewandowski o Raphinha hasta la incorporación de un defensa de la talla de Jules Koundé. Además, Xavi se ha encontrado con un panorama diferente con futbolistas como Ousmane Dembélé, quien estuvo apartado y sin jugar por su decisión de no renovar y que ahora se ha convertido en uno de los líderes del equipo.

Los méritos de Koeman

Koeman no olvida y señala a la política de fichajes, a Xavi y a dos directivas que no le dieron las mismas herramientas. En estas declaraciones recogidas por Andy in de auto, el actual seleccionador de Países Bajos considera no fueron sinceros con él o que el Barça sigue jugando con fuego en el asunto de sus cuentas, ya que en teoría siguen estando en la ruina, pero haciendo fichajes de gran calado y relacionando su nombre al de estrellas como Bernardo Silva o incluso Leo Messi.

El técnico llegó al banquillo del Barça en el mes de agosto del año 2020 en un tiempo de absoluta catarsis y consiguió aguantar el puesto alrededor de un año, hasta octubre del 2021. En ese tiempo, ganó los mismos títulos que ha ganado Xavi, aunque el suyo de mayor importancia, ya que se trató de una Copa del Rey. Además, tuvo que hacer frente a los primeros meses de un Barça sin Messi, una de las etapas más convulsas. Ahora regresa a Holanda donde ya estuvo entre 2018 y 2020, justo antes de volar a la Ciudad Condal.

