La rajada del hermano de Messi: "Laporta es un desagradecido y en España son unos traidores"

Matías Messi, el hermano de Leo Messi, sorprendió con unas durísimas declaraciones sobre la salida del astro argentino del Fútbol Club Barcelona. Matías, conocido por ser una figura polémica desde hace años, estuvo en el canal de Twitch de su hijo Tomy y allí comenzó a responder a las preguntas que le enviaron algunos usuarios a través del chat.

Después de hablar, entre otras cosas, del Mundial ganado por Argentina o la actuación del Dibu Martínez, Matías Messi no dudó en contestar a aquellas cuestiones relativas a la marcha de su hermano del FC Barcelona el pasado verano de 2021. El argentino sorprendió al cargar duramente contra varias partes, el primero de ellos Joan Laporta, y también contra la propia afición culé, de la que esperaba que se movilizara para retener a Leo en el Camp Nou.

Matías Messi declinó un posible regreso del '10' a la ciudad condal, o al menos mientras esté Joan Laporta al frente de la entidad blaugrana: "Tengo un recorte pegado en mi casa que dice 'Messi debería volver al Barcelona'. Abajo subtitulé 'jajajaja'. No vamos a volver a Barcelona y si lo hacemos tendremos que hacer una gran limpieza, entre ellos Joan Laporta".

En un ambiente relajado, Matías Messi siguió contando el parecer del entorno del futbolista sobre la figura del actual presidente del FC Barcelona: "Es un desagradecido, con todo lo que le dio Messi al Barcelona. Para mí, el Barcelona se empezó a conocer por Messi, y que te paguen así no está bueno", finalizó, resaltando la figura de Lionel durante todos los años que jugó en el club catalán.

Los españoles, traidores

No fue Joan Laporta el único que salió mal parado de las duras declaraciones de Matías Messi. Al hermano de Leo le pareció mal que la afición no realizara algún tipo de movilización contundente para impedir la marcha del argentino al París Saint-Germain, y por eso cargó también duramente contra la propia hinchada del Fútbol Club Barcelona.

📌Esto lo dijo en el directo del sobrino de Messi, Tomi en Twitch [Labajada10] al minuto 34 (más o menos).



Aquí les dejo el clip entero👇 pic.twitter.com/VmPZX9tBTQ — Martín (@martinminan_) February 8, 2023

"El museo del Barcelona es Messi. La gente no lo bancó, tenía que haber salido a hacer una marcha o algo, que se vaya Laporta y que se quede Messi", apuntó. No contento con ello, fue todavía a más en sus declaraciones, en las que no dejó títere con cabeza: "En España son todos unos traidores, mi mamá se lo dijo a Lionel, te van a pagar como a Ronaldinho, le dieron en el culo y adiós", finalizó.

Mientras tanto, el futuro de Leo Messi sigue siendo una incógnita para la temporada que viene. Finaliza contrato con el París Saint-Germain este mismo verano y, pese a que el club ya ha comenzado los acercamientos para tratar de renovar la vinculación de ambas partes, todavía no han llegado a un acuerdo. De hecho, ya hay cantos de sirena en torno al argentino porque otras ligas potentes económicamente como la de Estados Unidos o Arabia Saudí están tras sus pasos.

