Matt Doherty, el lateral que ficha el Atleti al que Conte no ponía porque "no quería perder"

El cierre del mercado de invierno ha traído un cambio de cromos en el Atlético de Madrid. Felipe se marcha al Nottingham Forest y desde la Premier League, el Tottenham en concreto, aterriza Matt Doherty. El irlandés se convierte en el nuevo '2' de Diego Pablo Simeone, al menos hasta final de temporada.

El Atleti se ha hecho con Doherty en calidad de cedido. El Tottenham, que ya en verano dio a préstamo a los rojiblancos a Sergio Reguilón, se desprende de un jugador que no contaba con demasiados minutos y se quedaba definitivamente sin hueco por el fichaje del español Pedro Porro, procedente del Sporting de Portugal.

Doherty dará apoyo en el lateral derecho atlético al argentino Nahuel Molina, que hasta ahora no tenía ningún cambio natural en la plantilla. El irlandés aportará fondo de armario hasta final de temporada, siendo el neerlandés Rick Karsdorp, de la Roma, la otra opción que tenía el club sobre la mesa antes el cierre del mercado.

Matt Doherty, de 31 años, aterrizó en el Tottenham en verano de 2020 procedente del Wolves. Hasta ahora nunca había jugado fuera de las islas británicas, pasando por dos clubes irlandeses (Balvedere y Bohemians) antes de dar el salto a la Premier League inglesa. En el Wolves tuvo varias cesiones (al Hibernian escocés y al Bury) y luego de su explosión fue fichado por los Spurs a cambio de 16 millones.

En el Tottenham, Doherty ha ido de más a menos hasta quedar relegado a un rol muy secundario. Esta temporada apenas ha tenido presencia importante, jugando solo 878 minutos repartidos en 16 encuentros: 12 de la Premier League, dos de Champions League, uno de FA Cup y uno de EFL Cup. Solo tuvo 10 titularidades.

Lío con Conte

De hecho, Doherty fue protagonista de una polémica esta temporada con su entrenador. Antonio Conte habló del irlandés en rueda de prense a comienzos de octubre, cuando el jugador todavía no acumulaba ni una sola titularidad. El técnico italiano no se mordió la lengua y habló con sinceridad sobre por qué no contaba con él.

"Doherty jugó todos los partidos la temporada pasada. En este momento no lo veo como un jugador titular. No soy estúpido. ¡No quiero perder!", dijo Conte meses atrás. Aquellas tuvieron una enorme repercusión en Inglaterra por la brutal manera en la que el técnico habló de un jugador que tiene contrato con el Tottenham hasta junio de 2024.

En el Atleti, aunque partirá como recambio de Nahuel Molina, Doherty tratará de demostrar a Conte que se equivocaba que era una estupidez ponerle en el campo. Un irlandés cierra el mercado de invierno rojiblanco.

