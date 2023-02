Luis de la Fuente abre la puerta de la Selección a Sergio Ramos: "Tiene todas las posibilidades de venir"

Sergio Ramos no vio cumplido su sueño de jugar con España el pasado Mundial de Qatar. Luis Enrique no incluyó al veterano defensa en su convocatoria para la Copa del Mundo. Sin embargo, el camero no ha bajado nunca los brazos y no da por cerrada su etapa en la selección española de fútbol.

El ex del Real Madrid nunca anunció su retirada de la Selección y de ahí se vuelva a especular con su posible regreso al combinado nacional de la mano de Luis de la Fuente. El nuevo seleccionador ni mucho menos le cierra la puerta, sino que se la ha abierto de par en par en su visita a El Hormiguero.

El seleccionador nacional intentó quitar hierro al asunto con una broma inicial: "¿Está Pilar Rubio?". Pero después no jugó al despiste y confirmó lo que muchos esperaban: "Sergio Ramos, igual que otros veteranos ilustres, tiene todas las posibilidades de venir. Lo que pasa es que esto es un proceso complejo, hacer una selección es un proceso muy largo".

"Primero empezamos controlando a todos los futbolistas españoles, luego lo reducimos a 70 u 80 futbolistas, que son seis o siete jugadores por puesto, y luego lo reducimos más. No obstante, por supuesto que en una primera idea, tanto Sergio Ramos como Iago Aspas u otros futbolistas españoles que son muy buenos y están en boca de todos los aficionados tienen posibilidades de venir", continuó.

"Sin embargo, eso no quiere decir que vayan a venir, porque es que hay otros jugadores también muy buenos y hay que valorar muchos aspectos, además del futbolístico, a la hora de hacer una convocatoria", sentenció De la Fuente sobre el tema de Ramos y otros veteranos.

Recuperar la ilusión

Lo que tiene muy claro Luis de la Fuente es que su primer objetivo pasa por recuperar la ilusión de todos los aficionados españoles: "Lo que quiero es empezar a contagiar ese espíritu, esa ilusión que queremos tener. Siempre se dice que en España hay 48 millones de entrenadores y yo quiero que haya 48 millones de jugadores que se pongan la camiseta y que sientan el espíritu de la Selección".

Todo un reto al que se enfrenta con el espíritu que le ha caracterizado a lo largo de su carrera: "Yo estoy muy tranquilo y la verdad es que en mi vida no ha supuesto un cambio. Sigo haciendo las mismas rutinas, sigo viviendo de la misma manera, como en el mismo sitio, estoy con la misma gente... Si es verdad que la dimensión mediática que tiene es mucho mayor y soy más reconocido en más ambientes y en diferentes sitios, pero como lo llevo con tranquilidad y con normalidad, pues yo lo celebro y además me gusta compartir esos momentos con la gente que me viene a saludar".

[Los retos de la selección española para el 2023: la reconstrucción tras la 'era Luis Enrique']

Además, el seleccionador expresó que no se "esperaba" que le eligiesen como el relevo de Luis Enrique: "No me lo esperaba. Fue muy rápido, porque una vez que terminó el Mundial, yo pensaba que iba a continuar Luis Enrique, pero hubo una llamada de Luis Rubiales, quien por cierto siempre me ha apoyado y me ha dado toda la tranquilidad, en la que me dijo que quería que fuera el seleccionador y le dije que por supuesto, porque me siento con fuerza y preparado para ello. Pero de verdad que no pensaba que se iba a tomar esa decisión tan rápida ni pensaba que Luis Enrique iba a dejar la selección, pero al final se produjo la circunstancia y aquí estoy".

Sobre Luis Enrique también habló: "He tenido una relación muy buena con Luis Enrique, muy profesional, pero también hemos tenido momentos para hablar de cosas más íntimas y muy bien. Además, quiero aprovechar para agradecerle todo el trabajo que ha hecho en la selección, donde ha dejado una base muy buena de la que espero aprovecharme yo ahora. Conozco a todos los futbolistas y vamos a ir a por todas".

