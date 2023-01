Koke: "La pancarta y el muñeco colgado de Vinicius son cosas que no se pueden permitir"

Este lunes se celebró la VII Gala de los Premios Anuales de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM). Entre los galardonados, el futbolista del Real Madrid Luka Modric, recogiendo el premio por el croata Emilio Butragueño, y también el atlético Koke Resurrección.

El capitán del Atlético de Madrid habló sobre la polémica arbitral que se generó en el Derbi y ante la cual se pronunció Miguel Ángel Gil Marín. Koke apoyó la postura institucional: "Dijo lo que pensaba mucha gente, sobre todo en la afición del Atlético, piensa lo mismo que Miguel Ángel y él se expresó. Apoyando al club en las decisiones que toma, creo que fue una decisión correcta".

De ahí la pregunta sobre si los árbitros benefician al Real Madrid. "No lo sé. Depende de cada uno como lo quiera ver. En este caso, Miguel se expresó de esta forma y lo apoyamos", dijo Koke. Sobre lo que se pronunció el centrocampista español es acerca de la pancarta y el muñeco colgado de Vinicius Júnior.

Eder Militao, conduciendo el balón ante Koke Resurrección durante el Derbi madrileño Reuters

"Lo mismo que hizo el club. No se puede permitir. Hay mucha rivalidad, pero no tiene que traspasar hasta ahí. En el deporte sí, pero tiene que quedarse en el campo. Apoyamos el comunicado que sacó el club", afirmó Koke, quien destacó que "el club tomará medidas con lo que pasó". Además, volvió a responder sobre "¿qué pasa con Vinicius?" y se limitó a contestar que no lo sabe: "Justo el otro día jugué en el otro lado".

Javier Tebas

Sobre este tema también habló Javier Tebas: "A mí los comunicados de los clubes no me sorprenden. El Atlético de Madrid y su consejero delegado tienen derecho a opinar lo que piensan. Y más en un tema que no tiene que ver con los árbitros sino con la presión mediática que siempre se genera alrededor de los grandes clubes. Pasa en Barcelona con los medios de comunicación, pasa en Madrid, que son más nacionales. Que existe presión mediática, no digo por los árbitros, digo en general... En LaLiga la sufrimos también, pero no me refiero a los árbitros, insisto".

"No creo que los árbitros beneficien al Madrid, creo que Gil Marín habló, y no referido a los árbitros, del entorno mediático que ocurre siempre con los grandes clubes. Me llamaron mucho la atención las declaraciones de Iturralde, que habló del autobús blanco. En las propias declaraciones criticaba a Gil Marín, pero decía que había un autobús blanco. Así que bueno, creo que se sacaron algo de contexto, pero de lo que estoy convencido es de que los árbitros no benefician al Real Madrid ni a ningún club", agregó Gil Marín.

