El calendario asfixia al Real Madrid: tres Clásicos, el Liverpool y cuatro títulos en juego

La segunda parte de la temporada viene con curvas. En los próximos meses, el Real Madrid se juega buena parte de los objetivos de la 2022/2023. La Liga, la Copa del Rey, la UEFA Champions League y el Mundial de Clubes completan un calendario duro y exigente para los de Carlo Ancelotti.

Cuatro títulos en juego y duelos de alta exigencia. Incluida la eliminatoria de la Champions, de los octavos de final, ante el Liverpool y también no uno ni dos, sino hasta tres enfrentamientos contra el Barcelona entre la Copa del Rey y el campeonato doméstico del fútbol español.

Aunque antes de nada, llega una nueva edición del Mundial de Clubes. El torneo que reúne a los mejores de cada confederación tiene en el Real Madrid al representante europeo. El equipo blanco, como vigente campeón de la Champions League, juega el miércoles 8 de febrero las semifinales y, si gana, se jugará el cetro internacional en la gran final del sábado.

Vuelve la Champions

El momento más esperado para los aficionados al fútbol es el regreso de la Champions League. Por no hablar de que es la competición favorita tanto del club de Concha Espina como de sus aficionados. El Real Madrid superó la fase de grupos como primero del suyo, pero en el sorteo de los octavos de final, la suerte deparó un enfrentamiento ante el Liverpool.

El Real Madrid celebra el gol de Vinicius al Liverpool Reuters

Los dos últimos finalistas de la máxima competición continental se vuelven a ver las caras. Esta vez en la ronda de octavos de final. Primero se enfrentan en Anfield el martes 21 de febrero y la eliminatoria se decidirá en el Estadio Santiago Bernabéu el 15 de marzo. Si los merengues acaban superando a los de Jürgen Klopp, los cuartos se disputan entre el 11/12 y el 18/19 de abril.

Tres Clásicos

La eliminatoria de octavos contra el Liverpool es uno de los 'picos' de los últimos meses del Real Madrid. Pero no hay que olvidar las tres ediciones de El Clásico que nos esperan. En el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, el azar provocó que los blancos se enfrenten al Barcelona antes de la final que está fijada para el próximo 6 de mayo.

Además, hay que sumar un nuevo duelo entre los eternos rivales en las próximas semanas, el correspondiente a la segunda vuelta de La Liga. Es decir, en alrededor de un mes, Real Madrid y Barça medirán sus fuerzas en hasta tres ocasiones. La primera de ellas, en el Santiago Bernabéu, en la ida de las semifinales de la Copa; las dos siguientes, en el Camp Nou.

La Liga

Mundial de Clubes, Champions League, Copa del Rey y, por supuesto, La Liga. En medio de todos estos duelos, la competición doméstica también tiene grandes dosis de protagonismo y ajusta todavía más el ya de por sí exigente calendario para los de Ancelotti.

Finalizado el primer mes del año, el Real Madrid es segundo en la clasificación. Cinco puntos separan a los blancos del Barça. Mientras el equipo merengue cuenta con 42, los de Xavi Hernández suman a estas alturas de la temporada 47. Además, cada uno de ellos cuentan con un partido menos que recuperan esta misma semana.

Fede Valverde y Karim Benzema celebran un gol en El Clásico Reuters

Por detrás de ellos, la Real Sociedad con 39 puntos y un partido más que los eternos rivales. La Liga parece cosa de dos, pero Ancelotti no descarta a ningún otro equipo. El conjunto merengue no depende de sí mismo en estos momentos, por lo que no se puede permitir ningún otro pinchazo si quiere seguir su camino a revalidar el título.

Calendario

Febrero

- Jueves 2 de febrero: Real Madrid vs. Valencia (La Liga).

- Domingo 5 de febrero: RCD Mallorca vs. Real Madrid (La Liga).

- Miércoles 8 de febrero: Mundial de Clubes (Semifinal).

- Sábado 11 de febrero: Mundial de Clubes (Final).

- Miércoles 15 de febrero: Real Madrid vs. Elche (La Liga).

- Sábado 18 de febrero: Osasuna vs. Real Madrid (La Liga).

- Martes 21 de febrero: Liverpool vs. Real Madrid (Champions League).

- Domingo 26 de febrero: Real Madrid vs. Atlético (La Liga).

Marzo

- 1 de marzo: Real Madrid vs. FC Barcelona (Copa del Rey).

- 4/5 de marzo: Betis vs. Real Madrid (La Liga).

- 11/12 de marzo: Real Madrid vs. Espanyol (La Liga).

- 15 de marzo: Real Madrid vs. Liverpool (Champions League).

- 18/19 de marzo: Barcelona vs. Real Madrid (La Liga).

Abril

- 1/2 de abril: Real Madrid vs. Valladolid (La Liga).

- 4/5/6 de abril: Barcelona vs. Real Madrid (Copa del Rey).

- 8/9 de abril: Real Madrid vs. Villarreal (La Liga).

- 15/16 de abril: Cádiz vs. Real Madrid (La Liga).

- 22/23 de abril: Real Madrid vs. Celta de Vigo (La Liga).

- 25/26/27 de abril: Girona vs. Real Madrid (La Liga).

- 29/30 de abril: Real Madrid vs. Almería (La Liga).

- Cuartos de final de la Champions League: 11/12 y 18/19 de abril de 2023.

