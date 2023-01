Once jugadores del Real Madrid elegidos entre los 100 mejores del mundo en 2022 según The Guardian

El Real Madrid realizó un año 2022 espectacular. El conjunto que entrena Carlo Ancelotti levantó hasta cuatro títulos: Champions, Liga, Supercopa de España y Supercopa de Europa. Un póker de conquistas que estuvieron marcadas por el brillante rendimiento que desempeñaron algunos de los baluartes de la plantilla madridista.

El referente absoluto fue Karim Benzema. Con sus goles, su fútbol y su calidad, guio al conjunto merengue hacia esos éxitos que a él, a título personal, le sirvieron para ganar el Balón de Oro y ser reconocido como el mejor jugador del mundo. Sin embargo, el delantero francés no estuvo solo en su misión.

También brillaron otros jugadores como Thibaut Courtois, consagrado ya como uno de los mejores porteros de la historia, o Luka Modric, quien volvió a ser un año más el líder de una medular que fue clave en un año de conquistas. No menos importante fue el papel también del inseparable compañero de Benzema en ataque, Vinicius. El brasileño fue el autor del gol que le dio a los madridistas su Champions número 14 en París.

[Benzema iguala a Raúl y supera a Di Stefano y es el segundo máximo goleador del Real Madrid en Liga]

Ahora, el medio británico The Guardian ha elaborado una prestigiosa lista en la que recoge a los 100 mejores jugadores del año 2022. Y en ella tiene un gran protagonismo el Real Madrid, club que incorpora hasta once futbolistas, solo uno menos que el Manchester City. Sin embargo, nadie aporta más que los blancos al Top10, ya que cuatro de ellos defienden el escudo del equipo de la capital de España.

Los elegidos del Madrid

Encabezan la representación del Real Madrid los cuatro futbolistas citados anteriormente. Karim Benzema es el primero en aparecer, aunque lo hace en un sorprendente tercer puesto cuando, seguramente, le correspondía una primera plaza que ocupa Leo Messi. Justo por delante del galo se sitúa su compatriota Kylian Mbappé.

El siguiente en aparecer es Luka Modric, que lo hace en el quinto puesto, justo por delante de Erling Haaland. El goleador noruego se cuela ya entre los más grandes a pesar de su juventud. Los otros dos jugadores del Real Madrid que aparecen en el Top10 son Vinicius octavos y Courtois noveno. Completan esta élite De Bruyne y Lewandowski en los puestos seis y siete y Mo Salah en el décimo.

Courtois, Benzema y Modric, en un fotomontaje del Real Madrid Real Madrid

A lo largo de la lista de 100 jugadores, el Real Madrid aporta otros siete: Fede Valverde (18), Toni Kroos (39), David Alaba (42), Tchouameni (45), Antonio Rüdiger (56), Eder Militao (67) y Rodrygo (93). Además, también se encuentra en esta lista Carlos Henrique Casemiro (15), quien juega hasta agosto en el club blanco y que también suma esos cuatro títulos, siendo el MVP de la Supercopa de Europa antes de marcharse.

El Real Madrid es uno de los clubes que mayor representación y que tiene a sus mejores más jugadores lo más arriba posible. Supera a otros grandes equipos como el Liverpool, que tiene a 9 o al Bayern de Múnich, que tiene a ocho. Los británicos solo meten a Salah en el Top10 y los alemanes tienen a Sadio Mané (11) como gran estrella.

En lo que se refiere al fútbol español, el Real Madrid arrasa como no podía ser de otra forma. Los otros tres equipos no alcanzan sumando todas sus elecciones a las once que presenta el conjunto blanco. El Barça se queda con cinco (Lewandowski, Pedri, Gavi, Dembélé y Frenkie de Jong), el Atlético de Madrid con dos (Griezmann y De Paul) y el Sevilla con una (Bono).

[Courtois, Modric y Benzema, en el once ideal de la IFFHS del 2022]

Esta lista también deja algunas curiosidades como el posicionamiento de Leo Messi y Kylian Mbappé como primero y segundo por delante de Benzema, el de Neymar (12) fuera del Top10 o el de Cristiano Ronaldo (51), que se queda fuera de los 50 mejores después de su marcha a Arabia Saudí y de haber perdido el sitio en la selección de Portugal.

