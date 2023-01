Noël Le Graët, acusado otra vez de acoso sexual por una antigua empleada: "El alcohol le desinhibía"

Continúa la tormenta en la Federación Francesa de Fútbol. Sin duda, el protagonista indiscutible es Noël Le Graët, que fue suspendido de todas sus funciones por las acusaciones de acoso sexual y su trato despectivo a Zinedine Zidane. Ahora, ha vuelto a destaparse otro nuevo caso.

A través de una entrevista a Presse Ocean, una excolaborada vuelve a dejar en evidencia al presidente suspendido de la FFF. En ella, deja registrada nuevas acusaciones de acoso a Le Graët mientras trabajaba junto con él y que destapa una polémica más que le implica directamente.

La mujer, que ha preferido seguir en el anonimato por el miedo a lo que pueda suceder, da a conocer más detalles de Le Graët y sus actuaciones en privado. Especialmente recalca una durante una cena, en la que por aquel entonces presidente de la Federación se sobrepasó con sus comentarios a su hacia su trabajadora.

"Me dije: ten cuidado. El alcohol le desinhibía. Todo el mundo conocía su comportamiento inapropiado. Decíamos que era un cazador", explicaba durante la entrevista sobre la concepción que había de Le Graët de puertas para dentro con su trato hacía la mujer que trabaja junto a él.

"¿Cuántas veces me dijo: 'debes de ser un bombón', no hay mal que por bien no venga. Sólo pensaba por debajo del cinturón", añadió sobre alguna de las maneras a las que se dirigía hacía ella, sobrepasando los límites de manera reiterada y con continuas faltas de respeto hacia su persona.

Noël Le Graët durante una rueda de prensa Europa Press

"Estaba perdiendo su sentido de la dignidad. Cuando me resistí, me hizo pasar por un infierno y buscó a la pequeña bestia", declaraba la antigua trabajadora recalcando las situaciones de angustia y el vejatorio trato que recibía de Le Graët en aquellos momentos, aunque también aseguró que no fue tocada por él en ningún momento.

La ministra de Deportes francesa, Amélie Oudéa-Castéra, encargó una auditoría para conocer todos los detalles sobre la gobernanza de la institución durante la etapa de Noël en el cargo y en particular sobre esas acusaciones de acoso sexual. En ella, también están involucradas sus particulares decisiones con los seleccionadores franceses o su discriminatorio trato a Zidane.

Se enfrenta a una posible condena

Tras destaparse los escándalos de Noël Le Graët, las acusaciones empezaron a caer sobre él. La Fiscalía de París está investigando el caso y el exmandatario podría enfrentarse a una pena de hasta tres años de prisión y a una multa que podría ascender hasta los 45.000 euros a sus 81 años. Los resultados se conocerán, en principio, antes de final de mes.

Le Graët, que fue apartado de sus funciones, llevaba en el cargo desde el año 2011, cuando asumió las riendas de la Federación Francesa de Fútbol. Estaba estipulado que finalizase en el año 2024, cuando se llevasen a cabo los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, la sucesión de hechos parecen haber precipitado su salida.

