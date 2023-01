Guardiola: "Si estoy entrenando al City o donde sea y el Barcelona me llama, iré, es mi club"

El Manchester City y el Arsenal se enfrentan en la cuarta ronda de la FA Cup. Duelo entre dos de los equipos más en forma de la Premier League y, también, un cara a cara entre dos de los entrenadores más de moda tanto en Inglaterra como fuera de sus fronteras. Ambos son españoles y les une un vínculo fuerte. Ellos son Pep Guardiola y Mikel Arteta.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Guardiola atendió a los medios de comunicación y se refirió a su compañero de profesión. Arteta fue el segundo del de Sampedor en su día y dejó una declaración que hará las delicias de los aficionados del Arsenal.

Sin embargo, al mismo tiempo, también lanzó unas palabras que pueden llegar a inquietar en el Etihad Stadium, a la vez que serán aplaudidas en el Camp Nou. Para Guardiola, el club de su corazón es el FC Barcelona. Y por él sería capaz de dejarlo todo.

Mikel Arteta y Pep Guardiola, en un Arsenal - Manchester City en 2022 Reuters

"Si estoy entrenando aquí, donde sea, si soy entrenador asistente y el Barcelona me llama, yo iré a Barcelona, es mi club", afirmó un Guardiola que tiene contrato con el Manchester City hasta el próximo año 2025. El técnico español fue vinculado en los últimos meses con algunas de las mejores selecciones del mundo.

Estas palabras las dijo en relación a que para Arteta, el club de sus sueños es el Arsenal, algo que pudo comprobar cuando ambos compartían staff técnico. Así desveló Guardiola cómo y cuándo se dio cuenta del verdadero equipo por el que sentía y siente todo su expupilo.

Arteta y el Arsenal

"Marcamos muchos goles y él siempre saltaba y celebraba, excepto contra un equipo. Yo saltaba, celebraba, me giraba y él estaba sentado. Era el Arsenal. Entonces me di cuenta: 'A este chico le gusta el Arsenal'", apuntó el ex de Barcelona o Bayern Múnich.

"Todo el mundo tiene sueños y sé que se fue a su club, al club que soñaba. Era seguidor del Arsenal por el hecho de jugar allí, era capitán y amaba ese club. No quise oponerme. La vida es demasiada corta. Hay que volar", sentenció Pep Guardiola en rueda de prensa.

Relación con Arteta

También se refirió a Arteta y la relación que mantiene con él: "No, siempre he hablado bien de él, incluso cuando no ganaba títulos. El Arsenal tenía expectativas altas, pero yo ya tenía esa opinión entonces no es de ahora que lleva 50 puntos. Lo supe cuando estaba aquí, conocía su habilidad. Hay que felicitar al Arsenal también, por confiar en él y mantenerlo en los malos momentos. Imagino que las conversaciones internas no serían fáciles, pero le apoyaron, le ofrecieron tiempo e inversión y los resultados están a la vista. Nuestro reto esta temporada es plantarles cara".

Antes de eso, el propio Guardiola aseguró que Arteta influyó en él para crecer como entrenador en la etapa que compartieron cuerpo técnico: "Es un tipo que lleva muchos años aquí. No sé cuál fue mi influencia en él, pero la suya en mí fue muy importante para ser mejor entrenador".

