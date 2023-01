El Levante dispara contra el arbitraje frente al Atleti: sus 'dardos' para Figueroa Vázquez

El Levante y algunos jugadores de la primera plantilla usaron sus cuentas oficiales de Twitter o Instagram para ironizar sobre la polémica actuación del colegiado Figueroa Vázquez, que fue muy protestado en el partido que acabó con la eliminación ante el Atlético de Madrid (0-2) en la Copa del Rey.

Poco más de una hora después de acabar el partido de este miércoles, el Levante publicó de madrugada una foto del levantinista Rober Pier que, con los brazos abiertos, parecía indicarle al trencilla que no entendía sus decisiones. El club acompañó el tuit con un emoticono con el mismo gesto que el de su futbolista.

Figueroa Vázquez anuló un gol al Levante en la primera parte por una falta sobre Jan Oblak, mientras que la plantilla levantinista reclamó en la segunda un penalti de Kondogbia y se mostró muy enfadada después de que el colegiado anulara una jugada en la que Bouldini se quedaba solo delante de Oblak al darle erróneamente el saque de banda al Atlético.

Pues eso…

Seguimos adelante con nuestro camino y lo que dependa de nosotros. Orgulloso de mi equipo Matxo Llevant!!! https://t.co/Ik4WjlVaIK — Vicente Iborra de la Fuente (@Iborra_Vicente) January 19, 2023

El centrocampista Vicente Iborra, uno de los capitanes del Levante y que se perdió el partido por sanción, también comentó la publicación del club de forma irónica. "Pues eso… Seguimos adelante con nuestro camino y lo que dependa de nosotros", escribió en su cuenta en Twitter.

Más directo fue Postigo, que tampoco jugó, en Instagram: "Demasiadas piedras en el camino". En esta misma red social Álex Muñoz publicó una foto de la acción del posible penalti de Kondogbia sobre él mismo y escribió: "A pesar de las adversidades".

Al acabar el partido, y en la rueda de prensa, el entrenador del Levante, Javi Calleja, criticó la actuación del colegiado. "Ha sido clave en algunas jugadas y todas han sido en nuestra contra. He revisado el gol anulado y me parece que si hay contacto es mínimo, y lo tiene muy claro, sin embargo, el codazo a Álex no lo ve tan claro, creo que hay contacto dentro del área y las dos jugadas han sido en contra", explicó.

