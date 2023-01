Le Gräet, el enemigo de Zidane: acusado de acoso sexual y en el punto de mira del gobierno francés

Noël Le Graët (25 de diciembre de 1941, Francia) se ha convertido en uno de los personajes del momento en la actualidad del deporte rey. El empresario ostenta, desde el año 2011, el cargo de presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF). Y, precisamente, por sus últimas acciones al frente del organismo su figura se ha puesto en entredicho.

El dirigente, antes de perfilar su carrera hacia el mundo del fútbol, fundó su propia empresa alimentaria, además de dedicarse también a la política. Pero su gran pasión fue este deporte, de ahí que incluso llegase a ser presidente del club de Guingamp, región de donde procede, y también de formar parte de la directiva del Paris FC.

Estos cargos los dejó a un lado cuando se convirtió en el presidente de la Federación Francesa en 2011. Doce años en el cargo lleva Le Graët en el organismo que rige el fútbol galo. Pero los últimos acontecimientos le colocan no solo en el punto de mira, sino que en el país vecino ya se habla con que llega su final.

Noël Le Graet, junto a Gianni Infantino y Emmanuel Macron en el Mundial de Qatar 2022 Reuters

El detonante definitivo han sido unas polémicas declaraciones sobre Zinedine Zidane. El menosprecio de Noël Le Graet al exentrenador del Real Madrid no tardó en dar la vuelta al planeta, provocando así reacciones en los diferentes planos. Desde el propio club ganador de catorce Copas de Europa a Kylian Mbappé o incluso al Gobierno de Francia.

Aunque no es el único escándalo que ha salpicado a Le Graët, la renovación de Didier Deschamps también ha levantado ciertas suspicacias. Aunque lo más grave se aleja de sus decisiones y declaraciones relativas al fútbol. Lo más grave son las acusaciones sobre presuntos casos de acoso sexual.

Polémica con Zidane

El estatus de Le Graët en el fútbol francés venía siendo cuestionado en los últimos meses, pero todo acabó saltando por los aires después de conceder una reciente entrevista. En ella, el actual presidente de la FFF defendió la renovación automática de Deschamps, al mismo tiempo que lanzó un menosprecio hacia Zidane. Y ni una cosa ni otra han gustado en el país vecino.

La continuidad de Deschamps al frente de Les Bleus se considera que fue una decisión personal de Le Graët, sin consulta previa con el Comité Ejecutivo de la FFF. Al menos, esto es algo que ha podido confirmar el diario L'Équipe. De ahí su defensa al actual seleccionador galo.

Sin embargo, Le Graët jugó durante meses a dos bandas. El dirigente prometió a 'Zizou' que sería el seleccionador de Francia, pero ocultó a la leyenda del fútbol esa cláusula automática que había acordado con Deschamps, la cual se activaba si el combinado nacional galo alcanzaba las semifinales del Mundial de Qatar.

Aunque lo que más ha dolido en el país es su menosprecio a Zidane: "¿Zidane en Brasil? Me importa un bledo, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club... ¿Si Zidane intentó ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección".

Zidane, en el banquillo del Santiago Bernabéu REUTERS

No tardó en salir en defensa de Zidane el futbolista Mbappé. "Zidane es Francia, no le faltemos así el respeto a la leyenda", escribió Kylian en sus redes sociales. También el Real Madrid emitió un comunicado pidiendo la rectificación de Le Graët. Y lo cierto es que el presidente de la FFF lo hizo. Pero ya era tarde. Las reacciones se han ido sucediendo. Desde leyendas como Petit, quien ha asegurado que todos le odian a altos cargos de la política y del fútbol francés.

Motín en contra

La primera en rebelarse contra Le Graët fue la ministra de Deportes de Francia. Amélie Oudéa-Castéra convocó una rueda de prensa para señalar públicamente al presidente de la FFF por su menosprecio a Zidane. Una comparecencia en la que la política reveló que Emmanuel Macron, presidente de la República, estaba muy decepcionado por lo sucedido.

"El Presidente de la República se siente realmente decepcionado y ofendido cuando se hacen tales comentarios sobre una leyenda del deporte francés y mundial", señaló Oudéa-Castéra sobre la reacción de Macron tras conocer las palabras que Le Graët le dedicó a 'Zizou'.

El presidente de la Federación tenía entonces motivos para preocuparse. Y estos crecieron al escuchar lo siguiente: "Sobre la función de representación, la quiebra está establecida y Comité Ejecutivo debe tomarle la medida. En cuanto a los próximos pasos, la auditoría interna de este martes ayudará al Comité a tomar la decisión necesaria. ¿Una petición de dimisión? No planteo la ecuación en esos términos. Es profundamente defectuoso en la función de representación ahora mismo. Es muy problemático cuando dirige una Federación así".

Este no ha sido el único golpe que ha tenido que encajar Le Graët en las últimas horas. Desde su propia Federación le ha llegado otro. Patrick Anton, presidente del Consejo Nacional de Ética de la FFF, se ha pronunciado firmemente al asegurar que no quiere que Noël continúe en su actual cargo: "Hacemos un llamamiento al presidente de la Federación para que se retire de sus funciones y por lo tanto, renuncie".

Noel Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol Europa Press

"En cuanto al presidente de la Federación, solo podemos pedirle que se retire en el mejor interés del fútbol. Tampoco queremos dispararle a una ambulancia, ya que podemos ver que sale por todas partes. Pero no vamos a echar a perder los buenos resultados económicos y deportivos de la FFF con un culebrón que sale más de la página de sucesos que en la sección de fútbol", ha continuado Anton.

El motín contra Le Graët, de 81 años, se ha gestado: "El presidente Le Graët hizo declaraciones que demuestran que ha perdido parte de su lucidez. Se necesita serenidad para seguir adelante. Cuando comienza, no sabemos dónde termina. Es un hombre que está cansado. Gobernar una Federación que tiene dos millones de licencias presupone que uno no pierda la calma y la serenidad como él".

Acoso sexual

A todos estos problemas deportivos se suman unos hechos más graves, los que le colocan en el centro de una investigación por presunto acoso sexual. Fue el pasado mes de octubre cuando se conoció que varias extrabajadoras de la Federación Francesa de Fútbol habían acusado a Noël Le Graët de este delito.

Uno de los testimonios se remonta a 2016: "Me dijo que me tengo que poner una falda el día del viaje. Obviamente me niego, me pongo los pantalones. En el avión, estoy a su lado, me pone la mano en el muslo. Lo aparté diciendo: 'Presidente, así no vamos a empezar el viaje'".

Él se defendió de las graves acusaciones: "Repudio enérgicamente el presunto comportamiento inapropiado hacia los empleados dentro de la FFF. Siempre he mantenido relaciones respetuosas con mis compañeros en un ambiente de confianza mutua. Estas acusaciones anónimas falsas y maliciosas claramente tienen la intención de dañarme profesional y personalmente".

Sin embargo, en un reportaje de So Foot se recogieron varias fuentes anónimas hablando de un "ambiente tóxico" dentro del organismo, con casos de acoso sexual y moral, de alcoholismo y de amiguismo. E incluso se desveló que Le Graët habría enviado mensajes SMS de connotación sexual a tres subordinadas.

[La denuncia a Le Graët por acoso sexual: "Me hizo entender que le gustaría que acabara en su cama"]

Tras esta última polémica iniciada por sus propias palabras fuera de lugar sobre Zidane, la agente de futbolistas Sonia Souid ha hablado sobre su propia experiencia: "En septiembre de 2014, me llama -Le Graët-, me dice que soy brillante, que he logrado hacer cosas extraordinarias y que quiere presentarme a Brigitte Henriques, el máximo cargo del fútbol femenino en la FFF. Quiere que nos veamos en su apartamento de París".

"Me dice que lo hace regularmente [las reuniones en su casa], es más conveniente para él, más confidencial y por eso acepto. Tengo 28 años, soy un agente joven y él es el presidente de la FFF. Debería haber tenido ese respeto. Nunca me miró como agente, sino como un caramelo. Para hablar vulgarmente, me miró como dos pechos y un culo", continúa su relato en L'Équipe.

Le Graët, presidente de la Federación Francesa de fútbol. Foto: fff.fr

"Cuando llego, ya veo dos copas de champán llenas. Estoy esperando a Brigitte Henriques, pero no llega y él agrega: 'Sabes, no la necesitamos. Si ambos somos lo suficientemente cercanos, podré hacer realidad tus ideas'. No toqué las copas, también tenía miedo de que hubiera algo en eso... Escuchamos tantas historias. Me escribe: 'Te extraño'. Me quiere invitar a partidos: excusas para verme. Así que Noël Le Graët sabe cómo escribir mensajes de texto. Excepto cuando estoy en su casa, cuando me dejó claro que le gustaría que terminara en su cama", ha sentenciado Souid.

Noël Le Graët atraviesa así uno de los momentos más complicados de su vida. De ser un emprendedor y compaginar sus labores de empresario con el fútbol a dirigir la FFF durante más de una década. Pero parece que sus momentos de gloria llegan a su fin. En Francia se han cansado de sus salidas de tono y cada vez son más los que piden su cabeza.

Lo más preocupante, las acusaciones sobre acoso sexual. Pero en lo que se refiere al fútbol, tiene en contra a algunos de los mejores jugadores de la historia de su país. Sin ir más lejos, a Zidane, el número uno de Francia de todos los tiempos, además de a Benzema o a Mbappé, las dos grandes estrellas del presente. En el país vecino no le quieren y su expulsión parece ser inminente.

