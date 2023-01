La Federación Francesa destituye a Le Graët tras cargar contra Zidane y la acusación de acoso sexual

Noël Le Graët ha quedado relevado de sus funciones como presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF). Su destitución llega tras la decisión tomada este miércoles por el comité ejecutivo del organismo galo, a raíz de las polémicas que han rodeado a su figura en las últimas horas.

Le Graët estaba en el punto de mira por sus polémicas palabras que dedicó a Zinedine Zidane, emblema nacional en Francia. "No le habría cogido el teléfono", dijo en una entrevista en relación al exfutbolista y ahora entrenador tras ser preguntado por la posibilidad de haberse ofrecido para el cargo de seleccionador.

Más serio todavía era la acusación de acoso sexual que recaía sobre él por parte de una agente de futbolistas, Sonia Souid. Su testimonio provocó un aluvión de denuncias sobre los comportamientos de Le Graët, investigado por la justicia gala. Philippe Diallo, vicepresidente de la FFF hasta el momento, ocupará interinamente su asiento hasta la publicación de los resultados de la auditoría encargada por el Ministerio de Deportes.

[Le Graët, el enemigo de Zidane: acusado de acoso sexual y en el punto de mira del gobierno francés]

Le Graët, de 81 años, estaba al frente de la Federación Francesa desde 2011. Su contrato expiraba en 2024, pero no llegará a cumplirlo tras la decisión fulminante del comité ejecutivo de la FFF. El detonante fue su ataque a Zidane: "Me importa un bledo, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club...", llegó a decir del técnico tres veces campeón de Europa cuyo sueño es dirigir algún día a la selección de su país.

Las reacciones no se hicieron esperar. Kylian Mbappé e incluso el Real Madrid fueron algunos de los que se pronunciaron en defensa de Zidane. Le Graët, ante la presión, se disculpó públicamente: "Mis palabras no reflejan para nada lo que pienso, ni mi consideración por el jugador que era, ni por el entrenador en que se ha convertido", señaló en declaraciones posteriores.

Noël Le Graet, junto a Gianni Infantino y Emmanuel Macron en el Mundial de Qatar 2022 Reuters

No fue suficiente para el Gobierno francés. La ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, reclamó mayores medidas sobre Le Graët y pidió al comité ejecutivo que asuma "toda su responsabilidad para poner a esta Federación en el buen camino". "Es importante que el comité ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol se haga cargo de la amplitud de la situación", añadió.

Oudéa-Castéra dibujó en Le Graët "una quiebra en su función representativa, con un lenguaje que flaquea gravemente", y añadió que no quería que "estas situaciones vuelvan a producirse", ya que el presidente federativo "nos tiene acostumbrados a estas salidas de tono". El comité de la FFF también decidió suspender de sus funciones a Florence Hardouin, hasta directora general del organismo.

Acusaciones graves

El pasado mes de octubre se conoció que varias extrabajadoras de la Federación Francesa de Fútbol habían acusado a Noël Le Graët de acoso sexual. Uno de los testimonios se remonta a 2016: "Me dijo que me tengo que poner una falda el día del viaje. Obviamente me niego, me pongo los pantalones. En el avión, estoy a su lado, me pone la mano en el muslo. Lo aparté diciendo: 'Presidente, así no vamos a empezar el viaje'".

La agente de futbolistas Sonia Souid habló esta sobre su propia experiencia: "En septiembre de 2014, me llama -Le Graët-, me dice que soy brillante, que he logrado hacer cosas extraordinarias y que quiere presentarme a Brigitte Henriques, el máximo cargo del fútbol femenino en la FFF. Quiere que nos veamos en su apartamento de París".

"Me dice que lo hace regularmente [las reuniones en su casa], es más conveniente para él, más confidencial y por eso acepto. Tengo 28 años, soy un agente joven y él es el presidente de la FFF. Debería haber tenido ese respeto. Nunca me miró como agente, sino como un caramelo. Para hablar vulgarmente, me miró como dos pechos y un culo", añadióa la representante en una charla con medios franceses.

La investigación está en marcha y la suspensión es un intento de la FFF se apaciguar las llamas. Se reveló también que Emmanuel Macron, presidente de la República, estaba muy decepcionado por lo sucedido. Quien no sufrirá las consecuencias será Didier Deschamps, cuyo nuevo contrato hasta 2026 fue validado por el comité

Sigue los temas que te interesan