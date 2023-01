'Motín' en la Federación Francesa: el Consejo de Ética pide el adiós de Le Graët tras el 'caso Zidane'

Noel Le Graet está contra las cuerdas. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol parece tener las horas contadas al frente del ente federativo que rige el fútbol galo. Las aguas están muy revueltas y la corriente parece que se va a llevar por delante a la cabeza del organismo después del haber lanzado unas feas palabras hacia la figura de Zinedine Zidane.

La Federación Francesa de Fútbol, al igual que la selección que dirige Didier Deschamps, ha ido empalmando un escándalo con otro en los últimos meses. A la guerra abierta con Kylian Mbappé por la polémica con los patrocinadores se unió el 'caso Benzema' en el Mundial. El jugador del Real Madrid ha sufrido una auténtica persecución durante toda su carrera que ha terminado en escándalo en este Mundial.

Fue convocado a pesar de estar lesionado y después fue expulsado de la selección antes de que pudiera recuperarse a tiempo. Diversos informes aseguraban que podría haber disputado, como poco, las semifinales y la final, aunque probablemente hubiera llegado también a los duelos de cuartos y octavos de final.

El último problema que le ha estallado encima a Le Graët ha sido el relacionado con Zinedine Zidane. El entrenador francés ha sonado muchas veces para suplir a un Deschamps que acaba de renovar hasta 2026. Y recientemente, el presidente ha criticado a la leyenda gala por querer, supuestamente, aspirar a ese puesto dejando frases tan duras como que no le cogería ni el teléfono si llamara para optar al cargo.

Le Graët se ha llevado las críticas de muchas leyendas del fútbol y del deporte francés, entre ellos jugadores en activo como Kylian Mbappé. Pero lo realmente preocupante viene ahora, cuando el Consejo de Ética de la FFF ha pedido abiertamente su dimisión: "Hacemos un llamamiento al presidente de la Federación para que se retire de sus funciones y por lo tanto, renuncie".

Ataques contra Le Graët

Patrick Anton, presidente de dicho Consejo, ha hablado claro sobre el futuro que debería tener el organismo: "Necesitamos un poder fuerte y sereno, que lamentablemente ya no es el caso. A lo largo de la temporada, tenemos que aplicar a los líderes, en particular a los presidentes de distrito o de liga, las reglas de ética y transmitir los expedientes a los comités disciplinarios porque se han pasado de la raya".

"En cuanto al presidente de la Federación, solo podemos pedirle que se retire en el mejor interés del fútbol. Tampoco queremos dispararle a una ambulancia, ya que podemos ver que sale por todas partes. Pero no vamos a echar a perder los buenos resultados económicos y deportivos de la FFF con un culebrón que sale más de la página de sucesos que en la sección de fútbol".

Aunque aseguran que no han querido hacer un ataque muy feroz, la realidad es que el Consejo de Ética ha golpeado con dureza al directivo de 81 años: "El presidente Le Graët hizo declaraciones que demuestran que ha perdido parte de su lucidez. Se necesita serenidad para seguir adelante. Cuando comienza, no sabemos dónde termina. Es un hombre que está cansado. Gobernar una Federación que tiene dos millones de licencias presupone que uno no pierda la calma y la serenidad como él".

