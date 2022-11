Hombres, futbolistas y compañeros: la pareja abiertamente gay en un vestuario de la Premier

En Inglaterra continúa creciendo el runrún sobre la homosexualidad dentro de fútbol masculino. Si hace tan solo unas semanas se hablaba de la posible salida del armario de una estrella de la Premier League, ahora The Sun informa que hay una pareja abiertamente gay dentro de un vestuario de la liga.

Sin conocer el nombre del club, la información destaca que la pareja hace un tiempo que no esconde su relación a sus compañeros. Sin embargo, se pidió máxima discreción a este vestuario en cuestión para "proteger su privacidad". Según se señala, no es que alguno de ellos sienta vergüenza por hablar abiertamente de su homosexualidad, pero no quieren desviar la atención de sus actuaciones en el campo.

De hecho, la declaración pública sobre su orientación sexual y la confirmación de su amor no se descarta que se produzca en un futuro no muy lejano. Y es que cada vez son más las voces que piden que los futbolistas, hombres, gays comiencen a dejar de esconderse en el plano mediático, lo que se considera que podría ser una gran ayuda para jóvenes que viven avergonzados o incluso con miedo su realidad.

Relación conocida en el club

Fue a principios de este año 2022 cuando los dos futbolistas dieron inicio a su relación amorosa. Una fuente del citado tabloide británico señala que "no vieron la necesidad de esconderse de sus compañeros de equipo". "¿Y por qué deberían hacerlo?", se pregunta.

La misma fuente destaca que tanto el club como el staff técnico y sus propios compañeros conocen la relación y la apoyan completamente: "A nadie le molestó ni remotamente eso y tenían el respaldo del entrenador y la jerarquía del club". Sin embargo, ambos optaron por no hacer pública su relación.

["Richarlyson es bisexual": el primer jugador de la selección de fútbol de Brasil que sale del armario]

"Decidieron no salir del armario públicamente, aunque ninguno está avergonzado y podría suceder en el futuro. Durante la temporada querían concentrarse en su fútbol. Si bien hacer una declaración sería positivo, podría desviar su atención de sus actuaciones en el campo", destaca la citada fuente a The Sun.

Ellos han decidido, al menor por el momento, guardar silencio respecto a su relación. Pero desde el club también pidieron a sus compañeros de vestuario que no dijesen nada al respecto: "A sus compañeros de equipo también se les ha dicho que no digan nada públicamente para proteger su privacidad".

Punto de inflexión

La homosexualidad ha sido históricamente un tema tabú dentro del fútbol masculino. Aunque sí que se conocen jugadores que decidieron dar un paso adelante para confirmar su orientación sexual. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero desde hace un tiempo en Inglaterra se habla cada vez más del final de esta particular forma de 'vivir en las sombras', ocultando su realidad por miedo.

Logo de la Premier League EFE

Los comentarios aumentan todavía más con motivo del Mundial de Qatar. Precisamente, un embajador de este, Khalid Salman, ha realizado unas incendiarias declaraciones sobre el tema: "Tienen que aceptar nuestras reglas aquí. La homosexualidad es haram. ¿Sabes lo que significa haram (prohibido)? No soy un musulmán estricto, pero ¿por qué es haram? Porque causa daño a la mente".

Mentalidades cerradas como la del exinternacional qatarí están dando mucho de qué hablar y también de qué pensar. Tal vez por esto, hace unas semanas se reveló que un ex de la Premier, con un nombre de peso, estaría meditando hacer pública su homosexualidad en la televisión.

Una fuente cercana esta leyenda de la liga inglesa de fútbol ya ha destacado que "él piensa que estuvo mal decidir que el torneo debería jugarse en Qatar cuando criminalizan las relaciones sexuales homosexuales". Razón que le habría llevado a pensarse muy seriamente salir del armario.

Sigue los temas que te interesan