"Richarlyson es bisexual": el primer jugador de la selección de fútbol de Brasil que sale del armario

Un jugador de fútbol consigue la libertad que ansiaba a los 39 años. Así resume Richarlyson su salida del armario. El brasileño, ya retirado, hizo público este viernes que es bisexual: "Toda mi vida me han preguntado si soy gay. He tenido una relación con un hombre y también he tenido una relación con una mujer. Richarlyson es bisexual". El futbolista aclara que no quiere acaparar titulares con su condición, si no que se centre el tema en la homofobia que impera en Brasil para reducir el número de homosexuales que mueren solo por odio.

El internacional con Brasil en 2008 hizo su revelación al mundo en un pódcast del Grupo Globo. Ganó tres veces la Serie A brasileña, fue campeón del mundo con São Paulo y de la Copa Libertadores con Atletico Mineiro. A sus 39 años, es comentarista deportivo en las televisiones de Globo y SporTV. "Hoy he decidido hablar: soy bisexual. Si eso es lo que faltaba, ahí lo tienes. Ahora quiero ver si las cosas realmente mejorarán, esa es mi pregunta", expone el exfutbolista.

En su revelación, Richarlyson también explica que sufrió homofobia durante toda su trayectoria profesional. La declaración se produjo después de más de una hora de conversación. Al jugador, según explica el medio brasileño Globo, no se le preguntó directamente sobre su sexualidad. El brasileño se enfrentó durante toda su vida a estas cuestiones que solo hacían que amedrentarle. La decisión de hablar públicamente fue espontánea. Otro futbolista sale del armario en este 2022.

Richarlyson celebra con Ronaldinho un gol. REUTERS

Es el primer jugador que jugó en la Serie A y en la Canarinha que hace una revelación así. "Brasil es el país que más homosexuales mata. Y aquí estamos hablando de fútbol, ok, pero el fútbol es un pequeño negocio. Ah, pero tu discurso puede ayudar. No, no ayudará. ¡¿Quién es Richarlyson, por el amor de Dios?! Soy un mero ciudadano de a pie, que tenía una linda historia en el fútbol, pero no voy a poder mover montañas para parar estos crímenes, para parar la homofobia en el fútbol", explica en el pódcast.

Richarlyson también desvela por qué no lo hizo público antes: "No quería que me descartaran por mi sexualidad, que soy bisexual. Quería que la gente me viera como un espejo de todo lo que he logrado en mi trabajo. Nunca puse mi sexualidad por delante de mi trabajo, y nunca lo haría. Y no lo digo ahora porque dejé de jugar. Nunca hablé porque no era mi prioridad, como no lo era hoy, pero hoy me sentí cómodo hablando".

Durante su etapa como profesional en São Paulo, su apariencia había provocado algunos comentarios sobre su condición sexual. "Siempre fui yo. Quería mostrarle a la gente que independientemente de lo que dijeran, viviría mi vida, haría lo que me diera placer", destaca. José Cyrillo Júnior, entrenador de Palmeiras en 2007, insinuó en la televisión nacional que el jugador era gay. Richarlyson presentó una denuncia penal y le obligó a disculparse públicamente.

Convocado por Dunga en 2008, vistió la camiseta de la Seleção en dos partidos como lateral izquierdo. Se insinuó que era para mostrar un apoyo institucional al jugador. Tampoco encontraba respaldo en su familia: "Solo hablé abiertamente con mi madre sobre mi sexualidad. Mi padre y mi hermano se enterarán por el pódcast. Nunca se cuestionó nada, nunca me miraron mal en mi vida por nada de lo que había hecho". Con este movimiento, espera que en su país los futbolistas homosexuales sean más respetados a partir de ahora.

