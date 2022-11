Griezmann da la cara: "Nos lo merecemos, toca apretar el culo, cerrar la boca y luchar"

No pudo ser. El Atlético de Madrid no ganó en Do Dragão y a esto se sumó que tampoco lo hizo el Club Brujas contra el Bayer Leverkusen en Alemania. Con estos dos resultados, el equipo rojiblanco se quedó fuera también de la Europa League. Un duro golpe ante el que no ha puesto ni una sola excusa Antoine Griezmann.

El delantero francés fue el encargado de dar la cara en Portugal después de la nueva derrota del Atleti en la UEFA Champions League. Ante el micrófono de Movistar Liga de Campeones, Griezmann ha asegurado que toca "apretar el culo, cerrar la boca y luchar".

También el futbolista galo ha querido hablar de los aficionados colchoneros, afirmando que "no se merecen esto". Y, finalmente, también se ha referido al 'Cholo' Simeone. El entrenador argentino está en el punto de mira, pero Griezmann ha afirmado que "todos" están con el míster.

Decepción

Griezmann se ha encargado de dar la cara en un momento tan complicado para vestuario, club y afición: "¿Qué quieres que te diga? No merecemos ni pasar a octavos de la Champions ni pasar a la Europa League. Si ganas un solo partido es lo que hay. Apretar el culo, cerrar la boca y luchar".

A continuación, se le ha preguntado si tenía que decir algo a los seguidores rojiblancos: "No tenemos nada que decir a la afición. Solo gracias por todo lo que están haciendo, tanto en casa como en los viajes. No se merecen esto. Ahora nosotros tenemos que apretar el culo y trabajar".

El internacional francés ha destacado, por otro lado, que el equipo debe remar "en la misma dirección" porque el objetivo ahora pasa a ser el de jugar la Champions la próxima temporada: "Somos un equipo incómodo si trabajamos todos en la misma dirección, si luchamos todos. Queremos jugar la Champions. Queremos jugar en este club. Si no hacemos esto, fuera".

Apoyo a Simeone

Por último, Antoine Griezmann ha roto una lanza en favor del 'Cholo' Simeone. Muchos han apuntado en la dirección del argentino por la decepcionante campaña europea del Atlético. "Estamos a sus órdenes, para trabajar para él, para este club. Estamos todos con Simeone. Ahora toca demostrar y trabajar para este club", ha sentenciado el delantero galo todavía sin digerir del todo lo que ha pasado, aún a pie de campo.

