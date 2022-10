España doblega a Colombia y revalida su título de campeona del mundo Sub17

La selección española de fútbol femenino Sub17 se proclamó campeona del mundo después de vencer en la gran final a Colombia (0-1). Un solitario gol de Guzmán en propia puerta, con suerte después de un rechace que ni siquiera iba a portería, terminó con las españolas levantando el título en un nuevo hito para el fútbol español femenino. Un gol que llegó a falta de menos de diez minutos para el final.

El encuentro estuvo de lo más igualado y ambos equipos plantearon una dura batalla. Nadie quería conceder ni un metro de más porque en juego estaba un Mundial, y por eso costó mucho abrir la lata y que la balanza se decantara para alguno de los dos lados. A punto estuvo España de adelantarse mucho antes, sin embargo, el gol de Cristina Librán fue anulado después de la revisión en el VAR por una mano de la jugadora española.

No obstante, la selección española no bajó los brazos y siguió intentándolo. En una jugada por la banda derecha, el centro llegó al punto de penalti y el remate fue malo, tanto, que ni siquiera iba entre los tres palos. Sin embargo, la fortuna se alineó con España ya que Guzmán, la defensora de Colombia, se lanzó al suelo con tan mala suerte para ella que el esférico le golpeó en el cuerpo y se introdujo en la portería.

Apenas tuvo tiempo de reaccionar Colombia porque tan solo faltaban 8 minutos para llegar al final del encuentro. Las sudamericanas se volcaron a la desesperada en busca del empate, pero no solo no hicieron daño a España sino que estuvieron a punto de encajar más goles. Dejaron espacios atrás y concedieron otras dos ocasiones más, muy claras con un disparo al palo, que las españolas no pudieron aprovechar.

Una igualdad máxima

Los nervios de jugar una gran final se hicieron notar en el inicio de partido. Había mucho en juego y España buscaba revalidar el título logrado en el año 2018 ante una Colombia que ha crecido en los últimos años. La primera en intentarlo con un disparo desde fuera del área fue Sara, pero Agudelo cazó el balón sin ningún tipo de problemas.

Poco a poco Colombia comenzó a estirarse y el balón parado estuvo a punto de ser crucial. Sin embargo, Sofía, la guardameta española estuvo muy acertada para evitar que las sudamericanas se adelantaran en el marcador. España llevó la manija del juego durante gran parte de esta primera mitad, y también tuvo sus oportunidades. De hecho, Librán comenzó a avisar de que tenía ganas de ver portería y su disparo tuvo que despejarlo la guardameta colombiana.

El choque, sin embargo, no tenía un juego fluido. Propio de la final costaba hilvanar jugadas y ver acercamientos claros. Nadie quería ceder ni un solo centímetro de más y mostrar debilidad a su rival, por lo que se llegó al descanso con empate, el mismo marcador con el que arrancó el partido.

La segunda mitad, sin embargo, comenzó de una forma muy diferente. En una gran jugada de España por la banda derecha, el centro servido al corazón del área encontró la llegada de Librán desde segunda línea. La jugadora española, no acertó en el primer remate, pero sí tuvo suerte y el balón le rebotó para hacer el primer gol del encuentro. Sin embargo, tras unos minutos de incertidumbre, la colegiada acudió al VAR y el gol fue anulado por mano.

Así, con empate, se llegó por lo tanto a los instantes finales. Ahí, de nuevo una jugada por la banda derecha encontró un centro. El remate de la jugadora española fue muy malo, de hecho se iba a marchar por línea de fondo, pero la fortuna se alió con España y el balón rebotó en una jugadora colombiana para terminar colándose en la portería.

Un golpe muy duro a falta de ocho minutos para el final. Colombia se estiró, pero no hizo daño y dejó espacios, algo que aprovecharon las españolas para hacer daño. Un lanzamiento a la madera podia haber terminado en un resultado más abultado, pero el marcador no se movió más y España revalidó su título de campeona del mundo sub17.

