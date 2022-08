El mercado de fichajes del Bayern Múnich: ¿por qué Cristiano Ronaldo y Haaland no llegaron?

El Bayern Múnich no ha podido comenzar de manera más sobresaliente la temporada 2022/2023. Pese a la salida de Robert Lewandowski, el equipo bávaro se ha convertido en un especialista de ganar en la Bundesliga por goleada. Del 1-6 al Eintracht Frankfurt al 0-7 al Bochum. El Wolfsburgo se salvó del baño de goles, pero también cayó por 2-0 en el Allianz Arena.

Aunque sí un Sadio Mané que se ha adaptado a las mil maravillas a su nuevo equipo. El ex del Liverpool decidió cambiar de aires este verano. Pero no ha sido el único en ser vinculado con el Bayern en los últimos meses. Cristiano Ronaldo o Erling Haaland también fueron colocados en la órbita de los alemanes.

Hasan Salihamidzic, en el Podcast Phrasenmäher de Bild, ha hablado sobre el mercado de fichajes del Bayern Múnich. El director deportivo ha explicado por qué ni Haaland ni Cristiano son miembros de la plantilla bávara en la actualidad. Del 'no' rotundo a Ronaldo a reconocer que sí hubo contactos por el noruego.

"(Fichar a Cristiano Ronaldo) estaba descartado para nosotros. Estamos muy contentos de cómo estamos equipados", ha afirmado. Esto porque hay jugadores de sobra en ataque pese al fichaje de Lewandowski por el Fútbol Club Barcelona. Sobre todo ha destacado la 'operación Mané'.

"Al final de la conversación, Sadio dijo: 'Sí, me gusta todo. ¡Quiero ir a Múnich!' Por supuesto que estaba caliente entonces. No habíamos hablado de números, pero estaba claro que podíamos ganárnoslo y luego seguí adelante", ha desvelado Salihamidzic en Bild.

En cuanto a Haaland, el director deportivo no ha ocultado los contactos: "Hemos tenido algunas conversaciones, por supuesto, eso no es ningún secreto. Teníamos cosas en mente que podíamos hacer. Al final no funcionó por varias razones. Tampoco quiero culpar al jugador por eso. Ha elegido lo que cree que es mejor para él. Así que creo que tomamos buenas decisiones. Por supuesto que veremos después de esta o dos temporadas. Los muchachos que tenemos aquí son excepcionales".

"Cuando ves cómo está equipado nuestro ataque, incluso sin Robert Lewandowski, es difícil desde el punto de vista deportivo y financiero. Tenemos ocho jugadores para cuatro posiciones en la delantera. Tenemos jugadores de primera fila que están en la plenitud de su edad futbolística. Tenemos talentos a los que queremos dar tiempo de juego, así que todos hemos votado para seguir con nuestro plan", ha sentenciado.

