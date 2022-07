El fichaje de Lewandowski por el Barça, a la balanza: 5 razones para ilusionarse y 5 para preocuparse

Robert Lewandowski jugará en el Fútbol Club Barcelona a partir de la nueva temporada 2022/2023. El delantero polaco abandona el Bayern Múnich después de varias semanas de cruces de declaraciones y posiciones enfrentadas. Finalmente, los dos clubes anunciaron el principio de acuerdo para el traspaso del jugador.

El veterano futbolista firma con el Barça hasta 2025 con opción a un año más. Llega cobrando menos que lo que percibía en el Bayern. Y es que el delantero había decidido ya durante el pasado curso que su etapa en el Allianz Arena había finalizado. Lo llegó a decir públicamente, pero desde Múnich parecía que se resistían a la idea.

El fichaje de Lewandowski emociona al barcelonismo. Uno de los mejores futbolistas de la última década. El The Best de la FIFA del pasado 2021. Un jugador que ya sabe lo que es ganar la Champions League y que su nombre, por todo el planeta, es sinónimo de gol.

Estas son solo algunas de las claves que ha devuelto la ilusión a la afición azulgrana. Pero también hay otra serie de motivos que preocupan. El primero, la edad. También hay que tener en cuenta la adaptación a La Liga y al propio estilo del Barça. Por no hablar de superar la comparativa a la que tendrá que hacer frente todas las semanas con Karim Benzema.

Claves para ilusionarse

Compromiso

Si algo ha demostrado Lewandowski en las últimas semanas es su firme intención de jugar en el Barça a partir de la próxima temporada. Si hace unos años, el sueño del futbolista era llegar algún día al Santiago Bernabéu para formar parte de la historia del Real Madrid, ahora su presente y futuro más inmediato está en el eterno rival.

Ha apretado lo que ha podido al Bayern. De puertas para dentro y también para fuera, diciendo públicamente que daba por finiquitada su etapa en el conjunto bávaro. Esto podía haberle dado algún que otro disgusto de haber verse visto obligado a cumplir su contrato. Pero, en cambio, recibirá el premio de tener a todo el Barcelona y su afición entregados a él desde el principio por ese compromiso para con su club.

Robert Lewandowski, con la selección de Polonia AFP7 / Europa Press

Es un The Best

Durante las dos últimas temporadas, el The Best de la FIFA ha ido a parar a las manos de 'Lewi'. Si en la edición de 2021, el polaco se proclamó ganador del galardón que entrega el máximo organismo del fútbol mundial. En 2020 también fue para él, en el año que la pandemia de la Covid-19 paralizó el planeta.

Galáctico para la afición

Estas dos claves desencadenan una tercera. Si al compromiso que ha demostrado para con el Barcelona se le une ese estatus que dispone como uno de los mejores jugadores del mundo, el resultado es una increíble ilusión dentro de la afición. Los culés ven en Lewandowski a ese jugador que marca diferencias. A ese futbolista que engancha tanto a propios como a ajenos a acudir al Camp Nou o a ver los partidos del Barça por sus televisiones.

Jugador Champions

Otro punto importante en el aterrizaje de Lewandowski en Can Barça es la amplia experiencia del delantero en la Champions League. La máxima competición continental es la gran cuenta pendiente del club catalán. El Barcelona no levanta la 'Orejona' desde el año 2015. Por no hablar del batacazo de la pasada campaña, en la que los azulgranas no superaron ni la fase de grupos.

Goleador

Precisamente, en la Champions se confirmó como uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol. Hasta la 2021/2022, ha marcado un total de 86 dianas, las mismas que Benzema y solo por detrás de Cristiano Ronaldo (141) y Leo Messi (125). Su idilio con el gol también queda demostrado con otra estadística: en 2019, 2020 y 2021 acabó siendo el máximo artillero en el calendario natural.

Motivos para preocuparse

Edad

Este mes de agosto, Robert Lewandowski cumple 34 años. La edad no es más que un número y eso es algo que no han hecho más que confirmar en los últimos tiempos talentos como Luka Modric o el ya mencionado Karim Benzema. Sin embargo, la apuesta por un jugador de esa edad y, además, por las próximas tres o cuatro temporadas, es cuando menos un riesgo. Sobre todo por los entre 50 y 60 millones de euros el traspaso, más los algo más de 9 'kilos' de ficha.

Comparativa con Benzema

Dicen que si Lewandowski estaba tan empeñado en cambiar el Bayern Múnich por el FC Barcelona era para demostrar que es mejor que Benzema. Qué mejor manera de lograrlo que jugando en la misma liga que el '9' del Real Madrid. Pero esto puede acabar siendo un arma de doble filo para él.

Ya no solo porque el francés ha demostrado ser como el buen vino, mejora con los años, sino porque este será el año de Benzema. El año en el que se presume que ganará un Balón de Oro que no tiene Lewandowski. Pero, además, cada jornada, cada partido, el foco se pondrá en comparar a ambos delanteros. Y ya se sabe que Karim nunca ha tenido miedo a este tipo de juego.

Karim Benzema celebra su gol al Manchester City de penalti Reuters

Encajar en el estilo Barça

Presión por la comparativa con Benzema y también por encajar en el estilo del Barça. El conjunto culé es un equipo con un estilo muy identificable. Xavi Hernández pretende elevar esto a la máxima potencia. Pero para ello debe tener en cuenta que con Lewandowski ese conocido como estilo único podría tener que adaptarse para sacar el mayor rédito posible al polaco.

Adaptación a La Liga

De encajar en el Barcelona a hacerlo en La Liga. El campeonato doméstico español no es como la Bundesliga. En Alemania, el Bayern domina desde hace años. La emoción no es tan alta como en Inglaterra o España. Adaptarse lo más rápido posible a la nueva liga y a los ritmos de esta es un desafío al que se tiene que enfrentar para regatear uno de los motivos que tiene el aficionado culé para preocuparse por su fichaje.

Año de Mundial

La última razón que puede levantar alguna que otra preocupación en el seno del barcelonismo viene por algo que no se puede evitar: el Mundial de Qatar 2022. La selección de Polonia se clasificó para la cita y la carga de partidos es algo que preocupa a los clubes y entrenadores. No solo en el caso de Lewandowski, en el de todos. Pero, especialmente, en aquellos futbolistas más veteranos.

