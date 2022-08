Toni Kroos responde a las históricas críticas de Uli Hoeness: "Esperaba que fuera más competente"

Toni Kroos fue baja en el último partido del Real Madrid de Liga a causa de una gripe. Los blancos vencieron al Celta por 1-4 y no parecieron echarle mucho de menos. El gran partido de Luka Modric y la primera exhibición de Aurelien Tchouameni fueron suficientes para solventar el compromiso de Balaídos.

El jugador alemán sigue recuperándose de su enfermedad y por eso no pudo acudir en los últimos días a la gala de premios de la revista Sport Bild, medio que le había otorgado un galardón por su gran temporada con el conjunto madridista en la que se proclamó campeón de la Champions League, de La Liga y de la Supercopa de Europa.

Sin embargo, sí pudo estar presente de manera telemática, enviando un vídeo para agradecer el reconocimiento y también respondiendo a algunas de las preguntas que le habían hecho algunos lectores del rotativo alemán elegidos para la ocasión. Y como viene siendo habitual, Toni Kroos no se mordió la lengua y respondió a todo aquello que le fueron preguntando.

Y algunas de las respuestas fueron realmente duras y contundentes, pero siempre haciendo gala de la elegancia habitual con la que acostumbra a actuar el centrocampista alemán. Kroos, tanto dentro como fuera del campo, adopta un comportamiento de gentleman que se ha convertido ya en una de sus señas de identidad.

Toni Kroos, en un partido del Real Madrid de la temporada 2022/2023 Reuters

Una de las personas que se ha convertido en destinatario de uno de sus dardos ha sido Uli Hoeness, actual presidente de honor del Bayern de Múnich, el antiguo club de centrocampista alemán. Kroos no llegó a salir muy bien de la entidad bávara debido a su imperioso deseo de abandonar el club. Los alemanes se vieron obligados a buscar una salida rápida y el Real Madrid apareció para llevarse a un jugador de talla mundial a precio de saldo. Algo en el Allianz Arena no han terminado de superar.

Las respuestas de Kroos

Hoeness la ha tomado muchas veces contra Toni Kroos y, sobre todo, contra su estilo de juego al que ha calificado en muchos momentos de ser demasiado pasivo y horizontal. Eso a pesar de haber formado parte en el Real Madrid de uno de los mejores centros del campo de la historia del fútbol.

En la Eurocopa del pasado verano, la que se retrasó por la pandemia, Alemania quedó eliminada por sorpresa en los octavos de final a manos de Inglaterra. Ahí apareció de nuevo Uli Hoeness para criticar duramente a Kroos de quien aseguró que su fútbol estaba anticuado. Una temporada después, el centrocampista germano lo ha ganado todo con el Real Madrid y ahora ha aprovechado para sacar pecho y contestar a su particular enemigo.

Uli Hoeness durante un acto promocional

"Definitivamente no me motivó. Tal vez sí me molestó algo al principio, simplemente porque esperaba un poco más de competencia por su parte. También teniendo en cuenta los simples hechos". Kroos, con esa elegancia que siempre demuestra, le ha pegado un palo importante a un Hoeness que no durará en contestar también al jugador blanco.

Por último, Kroos también habló sobre su situación en el fútbol alemán y sobre la decisión ya tomada de dejar la selección germana, la cual sigue siendo irrevocable: "La decisión que tomé en aquel momento se mantiene en pie". A pesar de que hay Mundial este invierno en Qatar, se antoja complicado un regreso de Kroos teniendo en cuenta que sus planes pasan por la retirada al término de este curso.

