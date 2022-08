El baño de lágrimas en el adiós de Casemiro al Real Madrid: de las de Ancelotti a las de la hija del jugador

Unas historias empiezan y otras acaban. De estas últimas, tal vez de las más tristes que se han producido en la casa blanca es la que protagoniza Casemiro. En 2013 llegó al Real Madrid y nueve años después ha dicho 'hasta pronto'. No es un adiós o al menos esa es su intención. Pero en esta despedida, el brasileño que se convirtió en mito ha dejado tras de sí un auténtico mar de lágrimas.

No las pudo evitar el gran protagonista del día. Tampoco Carlo Ancelotti, al que se le vio que se le escapaba alguna que otra lágrima. Y tampoco su hija Sara. La pequeña se lleva a Mánchester el corazón de los madridistas con su inevitable llanto en el homenaje que tuvo lugar en la Ciudad Real Madrid.

Nunca llegó a soñar con tener una despedida así del Real Madrid. O al menos eso es lo que ha asegurado. Como las grandes leyendas. Pudo tener todo en contra para esto. Un fútbol menos vistoso, no ser tan hábil con el balón en los pies como sus compañeros... Pero su entrega, compromiso y sacrificio le valieron para colarse entre los favoritos de los aficionados. Y, por supuesto, un perfil defensivo que combinó a la perfección con la magia de Luka Modric y con la fiabilidad alemana de Toni Kroos.

"La verdad es que nunca soñé con una despedida así del Real Madrid. Nunca. Disculpad la emoción que me fue imposible contener. Gracias de corazón por tanto y tanto cariño. Aquí se marcha un madridista. Buena suerte y ¡Hala Madrid!", estas han sido las últimas palabras de Casemiro como jugador del Real Madrid. Pero no como seguidor merengue porque como él reconoce: "Todos mis sueños se han hecho realidad aquí. Sabéis que soy madridista. ¡Hala Madrid por siempre!".

'CaseMito'

La salida de Casemiro se aceleró con la llegada de emisarios del Manchester United a España. El club inglés no paró hasta conseguir el 'sí, quiero' del internacional canarinho. Subiendo su oferta inicial para convencerle. El Real Madrid dejó en las manos del futbolista la decisión. Se lo había ganado durante estos años al servicio de la entidad.

Casemiro, durante su acto de despedida como futbolista del Real Madrid Real Madrid

No ha sido cuestión de dinero. Y esto es algo que quiso dejar claro en el acto de despedida: "Los que piensan que me voy por dinero es porque no me conocen. Creo que son pocos y no me conocen. No es por dinero. Se equivocan. Eso no es así". Es un nuevo desafío. Es lo que el mediocentro asegura. Un nuevo reto tras un ciclo que dio por cerrado con la consecución de La Decimocuarta.

La idea de un cambio de aires pasó entonces por su cabeza. Durante las vacaciones persistió... hasta convertirse en realidad ya comenzada la temporada 2022/2023. Una vez conseguido el primer título del curso: la Supercopa de Europa. Su fichaje por el Manchester United pilló por sorpresa a sus compañeros. Incluso Kroos le escribió de madrugada para saber si era verdad ese rumor que corrió como la pólvora entre medios de comunicación y redes sociales.

Era cierto. Se iba. Se va. Se fue. Casemiro ya es pasado del Real Madrid. Un pasado deslumbrante. 18 títulos conquistados, destacando de entre todos ellos las cinco Champions League conseguidas en 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022. Un ídolo para la afición merengue y uno de los hombres fuertes del vestuario. Carácter, liderazgo y todavía páginas de su historia por escribir en el club de Concha Espina.

Casemiro: "Algún día volveré seguro para seguir ayudando al Real Madrid"

"Un día seguro que volveré para seguir ayudando a este club", aseguró el brasileño. El cariño se lo lleva con él y tendrá las puertas para volver. Florentino Pérez estuvo muy afectuoso con él: "Todos nos sentimos orgullosos porque lo has dado todo y has luchado en cada partido como si fuese el último de tu día. Gracias por estar ahí y actuar como un padre para los jóvenes. Has sido un ejemplo de compromiso y de valores. Ven en ti un ejemplo de trabajo y sacrificio. Los seguidores sienten afecto hacia ti porque lo has dado todo. No es nada fácil poner fin al ciclo que ha completado. Eres un orgullo para mí, como presidente, y también para los aficionados".

La despedida más emotiva

"Siempre dormí tranquilo porque lo dejé todo", aseguró el centrocampista. Tal vez por eso su salida del club ha calado tan hondo. Pocos podían esperárselo. Pero ya es una realidad, Casemiro es nuevo jugador del Manchester United. Aunque antes de poner rumbo a Inglaterra, el Real Madrid le dedicó un homenaje tan solo a la altura de las grandes estrellas que han vestido la elástica blanca. Y el brasileño es una de ellas.

Una despedida convertida en un baño de lágrimas. Muchas del propio Casemiro, también de Carlo Ancelotti, que sentía una especial inclinación por el '14', y las que han llegado al corazón de todo madridista: las de su hija Sara. La niña, de tan solo 6 años, grababa con el móvil el discurso de su padre y entonces las cámaras de Realmadrid TV captaron cómo lloraba desconsoladamente. Un día tan triste para ella como para la familia merengue.

La hija de Casemiro no pudo evitar llorar durante la despedida de su padre del Real Madrid

Fue el momento más tierno del homenaje. El que ha llegado a todo madridista a lo largo y ancho del planeta. Y es que Sara lleva al Real Madrid en sus venas. Este mismo año, se la pudo ver en el césped del Santiago Bernabéu. Tras un partido cualquiera, no por estar celebrando un título con su padre. "Mi hija se despertó hoy y me dijo que quería pisar el césped el Bernabéu", reveló Casemiro. La pasión del padre, heredada por su pequeña.

Llegó como un desconocido brasileño llamado Casemiro. Se va con cinco 'Orejonas' en el bolsillo y convertido en 'CaseMito'. Un futbolista que parecía tenerlo todo en contra para triunfar en el mejor club del mundo y que acabó poniendo en letras de oro y brillantes, como la insignia que ha recibido, su nombre en la historia del Real Madrid.

