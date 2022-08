El reinado del Real Madrid en Europa no tiene fin: gana al Eintracht y se lleva la Supercopa

Un rey sin rival. El Real Madrid sometió al Eintracht en Helsinki con goles de Alaba y de un Benzema que superó a Raúl y se colocó como segundo máximo goleador histórico de un conjunto blanco que logró su quinta Supercopa de Europa. Ya son 98 los títulos del club madrileño, a solo dos de ser el primero en llegar a la centena. Esta temporada tendrá cinco competiciones más por delante para conseguirlo. [Narración y estadísticas: Real Madrid 2-0 Eintracht Frankfurt]

El Real Madrid de Ancelotti funcionó como la maquinaria de un reloj suizo. Courtois paró, Benzema marcó y el ya bautizado como 'Triángulo de las Bermudas' escondió el balón al Eintracht. Excepcional partido de Kroos, Modric y Casemiro. De hecho, el brasileño fue nombrado mejor jugador de la final por su despliegue en ataque y en defensa.

El campeón de Europa se convirtió en supercampeón y conquistó también Helsinki. Alta fiabilidad y un colmillo intacto. Parece que nada ha cambiado en los últimos meses. Igual que ganó la Champions el pasado 29 de mayo, este 10 de agosto levantó la Supercopa. La columna vertebral sigue rindiendo y, además, suma dos guerreros como Tchouaméni y Rüdiger para las próximas batallas.

Homenaje a los campeones

No hubo sorpresas en las alineaciones y Carlo Ancelotti apostó por el mismo once que batió al Liverpool en la final de Champions hace algo más de dos meses. El Eintracht salió más atrás que contra el Bayern el pasado viernes, cuando recibió un humillante 1-6 en la primera jornada de la Bundesliga, aunque la fase de tanteo apenas duró un cuarto de hora.

El ritmo lento terminó con la primera ocasión del partido. Mendy perdió una pelota que acabó dejando a Kamada solo ante Courtois. Sin embargo, al japonés se le hizo de noche y no pudo con un gigante belga para el que no existen las pretemporadas. Se salvó el Real Madrid y no tardó en dar la replica tras una buena acción de Fede Valverde por la banda derecha. El uruguayo encontró a Benzema y este a su vez cedió a Vinicius. Cuando ya se cantaba el gol en Helsinki, Tuta despejó bajo palos. Se animaba el partido.

El balón era para el Real Madrid, mientras que el Eintracht esperaba un error para salir corriendo hacia la portería de Courtois. El control blanco no encontraba premio ante la buena defensa de un conjunto germano corto y con todos los jugadores muy juntos. Sin embargo, Vinicius se sacó un tiro de la nada y Trapp sacó una mano prodigiosa para enviar la pelota a un córner que propiciaría el 1-0 en el minuto 37.

Saque de esquina que lucha de cabeza Benzema y que un testarazo de Casemiro consiguió sacar hacia atrás para que Alaba marcara a placer. Muy inteligente el brasileño ante una defensa que se quedó completamente dormida y que pagó caro su fallo ante el campeón de Europa. El gol dejó tocado al Eintracht y Benzema tuvo el segundo antes del descanso en una pelota que llegó otra vez desde la banda derecha, pero que el francés perdonó como no suele hacerlo.

Benzema hace historia

El Real Madrid sometía al Eintracht gracias a una nueva exhibición de Toni Kroos. Por las botas del alemán pasaban todos los balones y el conjunto de Glasner solo podía perseguir sombras. En la segunda parte el guion no cambió y se jugó mucho más en el área germana. El 2-0 estaba mucho más cerca que el 1-1.

Trapp volvió a sacar una mano milagrosa a Vinicius y después fue el larguero el que evitó el gol de Casemiro tras un disparo lejano. El Eintracht parecía seguir vivo por el resultado, pero no por sensaciones. En el minuto 65, Vinicius encontró a Benzema dentro del área y el galo esta vez no falló para dar la puntilla al equipo alemán.

Vinicius, Fede Valverde y Modric felicitan a Benzema por su gol en la Supercopa de Europa 2022 Reuters

Si antes había sido héroe, a Trapp le tocó ser villano en el tanto de Benzema. El guardameta pudo hacer mucho más en el tiro del francés. Por su parte, el '9' del Real Madrid y próximo Balón de Oro demostró que a sus 34 años está en el mejor momento de su relación con el gol.

Además, este fue un tanto histórico ya que Benzema superó a Raúl y se situó segundo en la lista de goleadores históricos del Real Madrid con 324. El actual capitán del conjunto blanco ya solo tiene por delante a Cristiano Ronaldo (451), muy lejos eso sí. La leyenda de Karim continúa creciendo con el paso de los años y es que nunca una madurez fue tan bien llevada. Bueno sí, solo comparable a la segunda juventud de un Luka Modric que también dejó su sello en la Supercopa.

Los últimos cinco minutos sirvieron para que Rüdiger y Tchoauméni debutaran con la camiseta blanca. El alemán se está convirtiendo en el multiusos de Ancelotti para la defensa. Ante el Barcelona, en pretemporada, jugó de lateral izquierdo y frente al Eintracht ocupó el carril derecho al entrar por Dani Carvajal.

La Supercopa sirvió para premiar al equipo que la pasada campaña levantó Liga y Champions, pero también para ver el estreno de dos jugadores que están llamados a ser muy importantes en el Real Madrid. Los que no saltaron al césped fueron Hazard y Asensio, y es que ambos parten como claros suplentes.

El idilio entre Ancelotti y el Real Madrid sigue vivo. Tres títulos la pasada campaña y uno esta para empezar. Quedan cinco por delante, pero el equipo blanco ha demostrado que sigue en la trayectoria correcta. Ni las palancas del Barça ni el Eintracht en Helsinki inquietan lo más mínimo al rey de Europa. La dinastía no tiene fin.

Real Madrid 2-0 Eintracht Frankfurt

Real Madrid: Courtois; Carvajal (Rüdiger, 85'), Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos (Tchouameni, 85'), Modric (Rodrygo, 66'); Fede Valverde (Camavinga, 76'), Vinícius (Ceballos, 85') y Benzema.

Eintracht Frankfurt: Trapp; Touré (Lucas Alario, 70'), Tuta, N'Dicka; Knauff, Rode (Gotze, 58'), Sow, Kamada; Lenz, Lindström (Kolo Muani, 58'); y Borré.

Goles: 1-0, 37' Alaba; 2-0, 65' Benzema.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Amonestó a Alario (90+') por el Eintracht.

Incidencias: partido correspondiente a la final de la Supercopa de Europa disputada en el Estadio Olímpico de Helsinki (Finlandia) ante unos 40.000 espectadores.

