Carlos Vela: "Bale no estaba feliz sin jugar en el Real Madrid"

Gareth Bale está mostrando una versión muy diferente del que se vio en el Real Madrid en los últimos tiempos desde que llegó a Estados Unidos. Así lo ha confirmado también Carlos Vela. El jugador mexicano comparte vestuario con el extremo y asegura que le parece que "no estaba feliz sin jugar" en el equipo blanco.

En declaraciones para el portal oficial de la MLS, el que fuera futbolista de la Real Sociedad se ha referido a Bale: "No jugó mucho la última temporada o dos, estaba buscando un lugar donde pudiera ser feliz, pudiera ser él mismo y le pudiéramos ayudar a ser lo mejor posible".

"Buscaba eso porque seguro tenía más opciones de seguir en Europa, volver a Inglaterra o a Gales, pero decide Los Ángeles porque quiere ser feliz. Es el lugar adecuado si quieres ser feliz y poder anotar goles y esperemos ganar un campeonato", ha continuado explicando Carlos Vela.

El mexicano ha insistido en que Bale no era feliz en el Santiago Bernabéu: "No estoy dentro de su cabeza, pero me parece que no estaba feliz sin jugar en Madrid. Vio Los Angeles, lo bien que se vive aquí, el clima, la familia lo puede disfrutar. Tomó una decisión por su vida y su carrera y lo va a disfrutar".

Bale, el nuevo referente

Mucho se está hablando sobre la sonrisa de Bale desde su llegada a Los Ángeles y también de que le gusta desenvolverse en español. Por el momento, ha disputado cuatro partidos y ha marcado dos goles, aunque siendo suplente. Para Vela está claro que se está "viendo un mejor Gareth que en los últimos años".

"Se está preparando para el Mundial, así que está en buena forma y ayudará para nuestro objetivo de ganar la MLS Cup", ha apuntado el futbolista de Los Angeles FC. Además del 'Expreso de Cardiff' también ha llegado al equipo angelino el veterano Giorgio Chiellini.

"Estamos construyendo la química de jugar juntos porque viene de vacaciones y está entrando en ritmo, pero ya demostró lo bueno que puede ser. Nos estamos preparando para los playoffs para ser dominantes en la siguiente etapa y con él y Giorgio, con el equipo que tenemos, el único objetivo es el campeonato. Si no lo conseguimos, será algo malo para todos", ha sentenciado el delantero mexicano de LAFC.

