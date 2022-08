La oferta del United para tentar a Casemiro y al Real Madrid: le dobla el sueldo y 80 millones de traspaso

El Manchester United no va a bajar los brazos tan pronto por Casemiro. El equipo inglés no ha podido comenzar peor la Premier League. Esto lleva a los diablos rojos a buscar en el mercado jugadores que ilusionen a sus aficionados, por un lado, y también que sean una apuesta segura de rendimiento en Old Trafford.

El mediocentro del Real Madrid se ha colocado así en la lista de objetos de deseo del United. Emisarios del club de Mánchester están en España para intentar pescar algo. Se habla, además, de otros futbolistas como Joao Félix. Pero, en lo que se refiere a Casemiro, los red devils tienen una oferta difícilmente rechazable.

Primero para el propio jugador. En el Teatro de los Sueños quieren doblar la actual ficha del internacional canarinho. Además, le asegurarían un contrato de larga duración. Pero, por otro lado, también tienen preparada una importante tentación para el Real Madrid en forma de dinero. De mucho dinero: 80 millones de euros.

Las urgencias del United

Dos jornadas llevan disputadas en la Premier League y el Manchester United es colista. Dos partidos, dos derrotas. Primero perdió frente al Brighton (1-2), pero después llegó un golpe difícil de sanar: la goleada encajada ante el Brentford (4-0). Seis goles encajados, tan solo uno a favor.

Con este balance pobre, las urgencias del equipo mancuniano han estallado. Necesitan y quieren fichajes. Más pólvora arriba, más contundencia abajo. Y un jugador que ponga el equilibrio... Casemiro. No pretenden irse de vacío. Por este motivo, en las últimas horas han subido su oferta para el jugador y también para el Real Madrid.

La oferta en cifras

El United está dispuesto a doblar prácticamente el salario que recibe Casemiro en la casa blanca. El centrocampista percibe por temporada alrededor de 6 millones de euros netos. Estos casi se verían multiplicados por 2, ya que la oferta económica que está sobre la mesa es de entre 10 y 12 'kilos' para el futbolista.

Casemiro, con la camiseta morada del Real Madrid para la temporada 2022/2023 Real Madrid

No solo es una cuestión económica, también del proyecto deportivo. El internacional brasileño tiene contrato con el Real Madrid hasta junio del año 2025. El pasado mes de febrero cumplió 30, por lo que entra en ese grupo de jugadores a los que se va renovando temporada a temporada o, como mucho, por dos campañas. Tales son los casos de Luka Modric o Karim Benzema.

En Old Trafford le ofrecen un contrato de larga duración. Cinco temporadas. Es decir, hasta aproximadamente 2027, año en el que el futbolista tendrá 35 años. Tentación para Casemiro... y también para el Real Madrid. Para convencer al club de Concha Espina estarían dispuestos a ofrecer por el ganador de cinco Champions League 80 millones de euros más bonus.

Casemiro decide

La pelota se sitúa así en el tejado del gran protagonista de este nuevo capítulo del mercado de fichajes. La decisión es de Casemiro y el jugador, al menos en principio, lo tiene claro. El mediocentro se quiere quedar más años en el Santiago Bernabéu. Pero ya se sabe que en verano y en tiempos de mercado 'todo es posible'.

Aunque Casemiro se inclina más por la opción de continuar vistiendo la camiseta blanca en lugar de por convertirse en un diablo rojo, todavía no se puede descartar nada. El MVP de la Supercopa de Europa todavía puede dar mucho de qué hablar este verano. Siempre se ha mantenido leal al Real Madrid, pero la tentación está llamando a su puerta.

