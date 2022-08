Casemiro se despide del Real Madrid, acto de homenaje en directo

"No es fácil conseguir todo lo que has conseguido. Aún recuerdo cuando me dijiste que solo querías jugar cinco partidos seguidos para demostrar todo lo que tenías dentro. Al final han sido más de 300. Has sido siempre ejemplar. Te has ganado el derecho a decidir tu futuro y tenemos que respetarlo".

"Dejarás para siempre la emoción del campeón que eres como demostraste en la Supercopa de Europa de Helsinki. Eres un ejemplo para mí y para todos los aficionados. Ahora te marchas al Manchester United, club amigo y legendario. Donde quieras estar siempre serás imagen y embajador del Real Madrid. Siempre serás leyenda y serás uno de los nuestros. Hemos vivido juntos una historia maravillosa. Gracias querido 'Case', sabes lo mucho que te queremos. Gracias por ayudarnos a hacer más grande el Real Madrid".