La condición del Bayern Múnich al Barcelona para el fichaje de Lewandowski

El Fútbol Club Barcelona continúa teniendo en el primer puesto de su agenda a Robert Lewandowski. El delantero polaco está siendo el protagonista de los primeros compases del mercado de fichajes. Ha dicho públicamente que quiere abandonar el Bayern Múnich y todo para llegar al fin a La Liga.

Con el Real Madrid descartando la incorporación del goleador, el Barça se convierte en su destino favorito. Pero los culés deben cuadrar sus cuentas para poder contar con él. Esto es algo que saben en Baviera y de ahí que hayan puesto una condición para que se pueda producir el traspaso: el dinero de la operación debe abonarse en un pago único.

La cifra que se está hablando es de 50 millones de euros. El Barcelona tendría la intención de pagar esta cantidad en cómodos plazos, pero esto es algo que no entra en los planes del Bayern. El periodista Raphael Honigstein, de The Athletic, ha señalado que "aparentemente, el Bayern ha pedido todo el dinero por adelantado".

Robert Lewandowski, con el Bayern Múnich Reuters

Desde el Camp Nou habían lanzado una oferta de 40 millones de euros más variables. A pagar estos en diferentes plazos. Tentativa rechazada por el Bayern Múnich que no sale de, como mínimo, los 50 'kilos' por Lewandowski. El culebrón podría ir alargándose en el tiempo, pero en Can Barça cuentan con un comodín.

[Hoeness: "El Barça debería ahorrarse el esfuerzo de hacer otra oferta por Robert Lewandowski"]

El 12 de julio, arranca la pretemporada en Múnich. Será entonces cuando se espera que 'Lewi' sea uno más en el trabajo del conjunto bávaro. Sin embargo, el Barcelona cree en la baza de que el internacional polaco no acuda a la llamada de su todavía club, llegando incluso a declararse en rebeldía.

Polémica información

Como curiosidad, toda esta información de Raphael Honigstein no ha estado exenta de polémica. Y esto porque un comentario suyo en un pódcast trascendió como parte de la noticia y no como un apunte, según él en tono de broma, de todo el lío. El periodista señaló así que si el Bayern Múnich pide todo el dinero ahora es porque cree que el Barça "no existirá dentro de uno o dos años".

Al hacerse virales, precisamente, estas declaraciones, él mismo tuvo que salir a la palestra para aclarar la información sobre el 'caso Lewandowski': el Bayern pide 50 millones de euros ya y en un único pago. Nada más y nada menos. ¿Y qué piensa el Barça de todo esto?

Pues Joan Laporta habló en materia de fichajes durante la presentación de Franck Kessié: "Ahora no podemos fichar, hay que esperar a la segunda palanca para hacer las incorporaciones que nos ha pedido el entrenador. Tenemos a varios jugadores apalabrados, que entienden la situación y nos esperan".

Sigue los temas que te interesan