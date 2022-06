Hoeness: "El Barça debería ahorrarse el esfuerzo de hacer otra oferta por Robert Lewandowski"

"No sé nada de una nueva oferta. Pero tal como están las cosas en Múnich, lo que he oído es que el Barcelona debería ahorrarse el esfuerzo de hacer otra oferta". Son las palaras de Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern, que vuelve a cerrarle la puerta de salida al polaco.

Hoeness ha insistido en que Lewandowski tiene todavía un curso más de vínculo con la entidad bávara y que la intención es que lo cumpla: "Yo no tomo las decisiones. Pero las declaraciones del Bayern fueron claras. Dicen que Robert debería cumplir su contrato en Múnich. No me imagino que haya una cantidad de dinero que les haga cambiar de opinión".

"Nuestra postura en este asunto es clara: Robert (Lewandowski) tiene contrato hasta el verano de 2023. Espero que veamos a Lewandowski en Säbener Strasse (ciudad deportiva del Bayern) para entrenar el 12 de julio", así se expresó hace días Hasan Salihamidzic, director deportivo del Bayern de Múnich, en una entrevista con Sport Bild.

Robert Lewandowski celebrando un gol con el Bayern de Múnich Europa Press

El directivo del equipo bávaro también fue preguntado por una posible oferta más alta del FC Barcelona, pero aseguró que no va a cambiar su postura al respecto. "No me preocupa", señaló.

El que más presión está ejerciendo es el delantero polaco, que desde que finalizó la Bundesliga ha hablado y mucho de sus ganas de marcharse: "Respeto al Bayern y sus reglas, sobre todo después de tantos años aquí, no quiero que se vea como algo egoísta, tengo un contrato, pero también deseo que el club entienda cómo me siento. Tomé la decisión de no renovar mi contrato. Así ya no se hablaba de mi futuro en el club, quería acabar con las especulaciones", decía Lewandowski esta misma semana.

[Kahn: "Lewandowski tiene contrato, no nos preocupa"]

"Siempre he tratado de dar lo mejor de mí para el Bayern y aprecio mucho a sus aficionados, siempre me han apoyado. Pero creo que si ahora no fuera sincero con mi situación, sentiría que no estoy siendo justo con los aficionados. Espero que me entiendan algún día. No soy egoísta, sé lo que he vivido en este club y lo aprecio mucho, en ocho años lo he dado todo, pero ahora siento que es el momento de una nueva etapa", añadió el '9'.

Cambio de aires

"Aprecio mucho al Bayern y a esta ciudad, ha sido un hogar para mí, pero las rupturas son parte del fútbol y yo necesito un cambio mental, prefiero decir lo que pienso. Sigo convencido de que encontraremos un acuerdo juntos", dijo el '9' del campeón de la Bundesliga.

"Quiero dejar el Bayern para tener más emociones en mi vida. Algo ha muerto en mí", comentó Lewandowski en declaraciones para OnetSport. Además, el internacional polaco avisa al equipo de Múnich de una realidad si no le dejan salir a lo largo de este mismo verano.

Lewnadowski celebra un gol con el Bayern. Foto fcbayern.com

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, expresó el pasado jueves su deseo de que el Barcelona fiche "los mejores jugadores que pueda", pero volvió a supeditarlo todo a que "ejecute los acuerdos aprobados por la asamblea de socios". Tebas, que habló tras un acto de presentación de un nuevo patrocinio, insistió en que desconoce "si podrán fichar" y "por cuánto va a vender los activos que se les ha autorizado".



"El vicepresidente Romeu dijo que estaban recibiendo muy buenas ofertas. Ojalá que esas ofertas se concreten, lo que significará que podrán incorporar los jugadores que quieren", destacó.

Sigue los temas que te interesan