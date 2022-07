El Atlético de Madrid hace oficial el fichaje de Axel Witsel: los detalles de su contrato y presentación

Llega el primer fichaje del verano para el Atlético de Madrid. El club ha hecho oficial la contratación de Axel Witsel. La entidad ha llegado a un acuerdo con el futbolista belga, quien firma por una temporada. El centrocampista llega con la carta de libertad, tras concluir su contrato con el Borussia Dortmund. Los rojiblancos fichan calidad para el centro del campo y la experiencia de un futbolista con más de 600 partidos profesionales en su currículum.

Tras cuatro temporadas en el conjunto alemán, el mediocentro internacional cambiará el amarillo por el rojiblanco. De esta manera, Simeone tendrá cubierta una de las dos necesidades de los rojiblancos en este mercado. Ahora falta el lateral derecho. En la disciplina colchonera demandaban un futbolista que tuviera similares características a las de Kondogbia. El ex del Dortmund cuenta con eso que el técnico argentino pide a sus centrocampistas para fortalecer tanto la defensa como el ataque.

Witsel afronta con su llegada al Metropolitano una nueva etapa. El centrocampista, que será fijo con Bélgica en el próximo Mundial, llega al Atlético para cubrir la baja dejada por la salida de Héctor Herrera. Diestro, puede jugar de interior o pivote. Su posición ideal es en un doble pivote, tirado a la izquierda. Es un centrocampista con un gran despliegue, aunque es cierto que con los años y sobre todo, tras la rotura del tendón de Aquiles, ha perdido parte de su dinamismo.

🇧🇪 ¡@axelwitsel28 es nuevo jugador rojiblanco! 🔴⚪



🖊 El internacional belga ha firmado con nuestro club por una temporada.



👋 ¡#BienvenidoWitsel! 😊



➡ https://t.co/jAIy2FOSHg pic.twitter.com/uaTKhdyi5K — Atlético de Madrid (@Atleti) July 6, 2022

El acuerdo con Witsel llevaba semanas cerrado, pero el Atlético ha esperado para hacerlo público hasta el mes de julio. Sin embargo, el fichaje se ejecutó en una operación muy rápida, en la que los rojiblancos se adelantaron al Marsella, que quería al belga como sustituto de Kamara, un jugador que también tenía en cartera el conjunto rojiblanco. Simeone buscaba el perfil de un futbolista que dé seguridad en el medio. Lo que era Tiago o Rodrigo Hernández.

Con 33 años, cumplirá 34 el próximo mes de enero, viene de disputar 41 partidos, 31 de ellos como titular, con el poderoso Borussia Dortmund. Con Witsel el Atlético imprime veteranía al medio campo, donde contará con un jugador cargado de experiencia que sabrá controlar los tiempos de cada partido. Su llegada era un secreto a voces que incluso había confirmado el propio Enrique Cerezo en unas declaraciones hace unas semanas.

[La pretemporada del Atlético de Madrid de Simeone, al detalle]

Así definen desde el Atlético de Madrid a su nuevo fichaje: "Witsel es un centrocampista que destaca por su despliegue físico y su buen manejo del balón. Es un futbolista que, debido a su envergadura, tiene una gran capacidad de dominar el juego aéreo y de pugnar por los balones divididos con los rivales". 124 partidos con Bélgica, 10 ediciones de la Champions League... son suficiente bagaje para un futbolista que desde el primer momento podrá aportar su experiencia.

El jugador colchonero es un seguro en la medular. Con el esférico en su poder destaca por la precisión en el pase siendo uno de los futbolistas que mayor éxito consigue en sus combinaciones de Europa. Esa eficacia le permite no sufrir apenas pérdidas de balón y no comprometer así a sus compañeros de la defensa. Pero si le toca defender, lo cierto es que Witsel no baja sus prestaciones. Simeone tiene un nuevo soldado.

Sigue los temas que te interesan